Buque de guerra de EE.UU., que se cree transporta más infantes de Marina hacia Medio Oriente, es rastreado frente a Singapur

Por Brad Lendon y Isaac Yee, CNN en Español

Un buque de guerra de la Marina de EE.UU., que se cree transporta a miles de infantes de Marina y marineros hacia Medio Oriente, se está acercando al estrecho de Malaca, frente a Singapur, en su trayecto hacia la región, según datos de seguimiento marítimo publicados este martes.

El buque de asalto anfibio USS Tripoli se acercaba a Singapur, en el extremo suroccidental del mar de China Meridional, la mañana de este martes, según datos de seguimiento AIS vistos por CNN.

Los buques de la Marina de EE.UU. suelen desplazarse con los transpondedores AIS apagados. Revelar su posición al transitar por zonas con intenso tráfico marítimo, como las aguas alrededor de Singapur, permite operaciones más seguras.

The Wall Street Journal informó que infantes de Marina adicionales serían transportados a Medio Oriente a bordo del Tripoli. Estos infantes de Marina provienen de la 31ª Unidad Expedicionaria de infantes de Marina (MEU) con base en Okinawa —una fuerza de respuesta rápida compuesta por 2.200 efectivos—, después de que el Pentágono ordenara el despliegue de la unidad, según tres funcionarios familiarizados con los planes.

El Mando Central de Estados Unidos ha declarado que aproximadamente 50.000 militares estadounidenses se encuentran en Medio Oriente en el marco del conflicto con Irán.

CNN ha solicitado comentarios a la 7ª y a la 5ª Flota de la Marina.

Funcionarios dijeron a CNN que la unidad estaba siendo enviada a Medio Oriente sin revelar exactamente dónde sería desplegada ni para qué se utilizaría.

Una MEU está compuesta por cuatro elementos: mando, combate terrestre, combate aéreo y combate logístico. Estas unidades suelen emplearse en misiones como evacuaciones y operaciones anfibias que requieren movimientos de barco a tierra, como incursiones y asaltos. También cuentan con componentes de combate terrestre y aéreo, y algunas unidades están entrenadas para operaciones especiales.

Marinetraffic.com mostró la ruta de un “buque de guerra estadounidense no especificado” que partió de Okinawa el 11 de marzo, atravesó el mar de China Meridional y se acercaba a Singapur la mañana de este martes a una velocidad de unos 35 km/h.

Con base en Sasebo, Japón, el Tripoli, de casi 259 metros de eslora y un desplazamiento de 45.000 toneladas, es esencialmente un portaaviones pequeño y transporta cazas furtivos F-35 y aeronaves de transporte MV-22 Osprey, así como embarcaciones de desembarco para trasladar militares a tierra.

Es el buque principal de un grupo anfibio listo para el combate, que normalmente incluiría los buques de transporte anfibio USS New Orleans y USS San Diego. CNN no pudo confirmar la presencia de esas embarcaciones más pequeñas junto al Tripoli en los sitios de seguimiento marítimo.

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