Buque de guerra estadounidense, que se cree transporta Marines hacia Medio Oriente, es rastreado frente a Singapur

Por Brad Lendon y Isaac Yee, CNN en Español

Un buque de guerra de la Armada de EE.UU., que se cree transportaba a miles de Marines y marineros hacia Medio Oriente, se aproximaba al estrecho de Malaca, frente a Singapur, mientras se dirigía a la región, según datos de seguimiento marítimo publicados este martes.

El buque de asalto anfibio USS Tripoli se acercaba a Singapur, en el extremo suroccidental del mar de China Meridional, la mañana de este martes, según datos de seguimiento AIS vistos por CNN.

Los buques de la Armada de EE.UU. suelen desplazarse con los transpondedores AIS apagados. Revelar su posición al transitar por zonas con intenso tráfico marítimo, como las aguas alrededor de Singapur, permite operaciones más seguras.

Se cree que el Tripoli transporta militares de la 31ª Unidad Expedicionaria de los Marines (MEU, por sus siglas en inglés), con base en Okinawa, una fuerza de respuesta rápida de 2.200 efectivos, después de que el Pentágono ordenara el despliegue de la unidad, según tres funcionarios familiarizados con los planes.

CNN solicitó comentarios a la Séptima Flota y a la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.

Funcionarios dijeron a CNN que la unidad estaba siendo enviada a Medio Oriente, sin revelar exactamente dónde sería desplegada ni para qué se utilizaría.

Una MEU está compuesta por cuatro elementos: mando, combate terrestre, combate aéreo y combate logístico. Estas unidades suelen emplearse en misiones como evacuaciones y operaciones anfibias que requieren movimientos de barco a tierra, como incursiones y asaltos. También cuentan con componentes de combate terrestre y aéreo, y algunas unidades están entrenadas para operaciones especiales.

Marinetraffic.com mostró la ruta de un “buque de guerra estadounidense no especificado” que partió de Okinawa el 11 de marzo, atravesó el mar de China Meridional y se acercaba a Singapur la mañana de este martes a una velocidad de unos 35 km/h.

Con base en Sasebo, Japón, el Tripoli, de casi 259 metros de eslora y un desplazamiento de 45.000 toneladas, es esencialmente un portaaviones pequeño y transporta cazas furtivos F-35 y aeronaves de transporte MV-22 Osprey, así como embarcaciones de desembarco para trasladar militares a tierra.

Es el buque principal de un grupo anfibio listo para el combate, que normalmente incluiría los buques de transporte anfibio USS New Orleans y USS San Diego. CNN no pudo confirmar la presencia de esas embarcaciones más pequeñas junto al Tripoli en los sitios de seguimiento marítimo.

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