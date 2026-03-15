Ucrania teme “perder a los estadounidenses” mientras la atención global se desplaza hacia la guerra en Medio Oriente

Por Tim Lister y Victoria Butenko, CNN

Ucrania no “quiere perder a los estadounidenses” mientras ellos están “sin duda, actualmente más centrados en Medio Oriente”, ha dicho el presidente Volodymyr Zelensky.

Hay una creciente aprensión en Kyiv de que el conflicto en Medio Oriente desvíe la atención, y las armas, de la guerra que ha envuelto a Ucrania durante los últimos cuatro años.

“Nos gustaría mucho que Estados Unidos no se apartara del tema de Ucrania por Medio Oriente”, dijo Zelensky.

En declaraciones de amplio alcance publicadas el domingo, el líder ucraniano expresó su preocupación de que pudiera haber “retrasos en la entrega de ciertas armas o reducciones en el volumen de suministros defensivos críticos para nosotros”, debido al volumen de municiones que está utilizando Estados Unidos en sus ataques contra Irán.

“El riesgo es muy alto, en mi opinión”, añadió.

Zelensky también proporcionó detalles sobre expertos ucranianos en drones que ayudan a países del Golfo que enfrentan ataques iraníes. Dijo que tres grandes equipos, encabezados por el ministro de Defensa Rustem Umerov, estaban en la región ofreciendo asesoramiento sobre cómo contrarrestar los ataques con drones iraníes.

“Los estadounidenses se pusieron en contacto con nosotros varias veces. Hubo varias solicitudes, ya fuera para asistencia a un país en particular o para apoyo a los estadounidenses”, añadió Zelensky. “Por ahora, estamos proporcionando orientación y consultas para ayudar a proteger a civiles y bases”.

En una entrevista con Fareed Zakaria, de CNN, el domingo, Zelensky dijo que Rusia había estado proporcionando a Irán drones, que fabrica bajo licencia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, previamente se ha negado a comentar cuando se le preguntó sobre informes, incluidos de CNN, de que Rusia está proporcionando a Irán inteligencia sobre las ubicaciones y movimientos de tropas, barcos y aeronaves estadounidenses.

Ucrania ha desarrollado una variedad de defensas contra los miles de drones de diseño iraní utilizados en los ataques rusos contra ciudades e infraestructura ucranianas.

En las declaraciones publicadas el domingo, Zelensky también dijo que Ucrania estaba lista para compartir con Estados Unidos la tecnología de drones y los sistemas de guerra electrónica que había desarrollado.

“Como se puede ver en Medio Oriente, incluso si se tiene un número suficiente de misiles —misiles antibalísticos—, eso no es suficiente. Lo que se necesita es un sistema de protección”.

Zelensky dijo que había hablado con el presidente de EE.UU., Donald Trump, varias veces sobre la iniciativa, que podría implicar a decenas de empresas estadounidenses y ucranianas inventando interceptores, la mitad de los cuales serían utilizados por Ucrania y la otra mitad por socios.

“Pero hasta ahora, digamos, no hemos recibido una respuesta clara”.

A medida que continúa la guerra en Medio Oriente, Ucrania está recurriendo a otros socios para reforzar sus defensas aéreas, dijo Zelensky.

“El SAMP/T es actualmente la única alternativa en Europa”, dijo Zelensky, refiriéndose al sistema franco-italiano de misiles tierra‑aire.

“Este año, veremos si los nuevos sistemas SAMP/T pueden interceptar misiles balísticos. Si funciona, proporcionará un apoyo valioso a largo plazo”.

Zelensky también reiteró su oposición a que se levanten algunas sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de petróleo ruso en un esfuerzo por aumentar la cantidad de petróleo que llega a los mercados globales.

La administración Trump anunció el jueves que permitiría a los países comprar temporalmente ciertos productos petrolíferos rusos.

“Creo que levantar las sanciones a Rusia no ayudará al mundo; solo ayudará a Rusia”, dijo Zelensky, ya que permitirá a Moscú tapar un déficit creciente. “En solo estos 14–15 días, ganaron aproximadamente US$ 10.000 millones”, afirmó.

Ucrania seguiría atacando la infraestructura energética rusa, dijo Zelensky, y estaba hablando con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros “sobre detener y confiscar el petróleo ruso”.

Los rusos “ciertamente no tienen intención de detener la guerra”, dijo, antes de añadir que su campaña de primavera en el campo de batalla “ya ha fracasado”.

“No pueden abrirse paso en ningún lugar con equipo; lo estamos quemando.”

Los analistas dicen que el mes pasado —por primera vez desde el verano de 2024— las fuerzas ucranianas ganaron más territorio del que perdieron, tomando varios cientos de kilómetros cuadrados en el frente sur.

Zelensky dijo que los rusos “no tienen una operación a gran escala, aunque en distintas partes del frente continúan intentando actuar mediante tácticas de infiltración y asaltos constantes”.

Añadió que el plan de Moscú es movilizar a 400.000 efectivos al año, pero que “nuestro plan es que al menos 400.000 de ellos sean eliminados al año”.

Mientras la vecina Hungría entra en el último mes de una amarga campaña electoral, Zelensky dijo que Ucrania trabajaría con cualquier líder húngaro “siempre que esta persona no sea un aliado de Putin, específicamente del Estado agresor”.

El actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mantiene una estrecha relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con frecuencia ha intentado bloquear la asistencia de la Unión Europea a Ucrania y las sanciones contra Rusia.

“Simplemente están buscando constantemente razones para bloquear algo y apoyar un poco a Rusia”, dijo Zelensky sobre el actual Gobierno húngaro, del que afirmó que estaba recibiendo ayuda de propagandistas rusos en la actual campaña electoral.

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