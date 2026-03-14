María Corina Machado dice que el Gobierno de Delcy Rodríguez quiere “prolongar el terror para quebrar la moral” en Venezuela

Por Anabella González, CNN en Español

La líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció este sábado, a través de su cuenta en X, sobre el caso de Perkins Rocha, abogado y representante del Comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a quien le fue negada la amnistía.

Rocha fue detenido en agosto de 2024 y fue acusado de terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir. Él rechaza los cargos y dijo que apelará ante el juez su solicitud de amnistía, que fue negada.

“Negar la amnistía selectivamente es represión”, escribió Machado en X, y calificó a Rocha como un “ciudadano ejemplar” y un “excelente jurista”. La líder opositora también cuestionó al Gobierno venezolano y pidió la libertad de Rocha y de todos los presos políticos.

“El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela, que ya están tan cerca. ¿Saben qué? NO PODRÁN. Venezuela decidió ser LIBRE”, escribió la ganadora del Nobel de la Paz.

Machado, quien estuvo presente días atrás en la asunción del presidente de Chile, José Antonio Kast, hizo estas declaraciones en un contexto donde la Misión Independiente de la ONU ha documentado en su reporte más reciente que siguen ocurriendo “prácticas represivas” en Venezuela.

CNN envió una solicitud de comentarios al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela sobre estos señalamientos y espera respuesta.

La organización no gubernamental Foro Penal informó el viernes que al menos 690 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el oficialismo anunció que liberaría a “un número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros. De acuerdo con los registros de la ONG, hasta el 9 de marzo más de 500 personas detenidas por motivos políticos seguían privadas de su libertad. El Gobierno de Venezuela, por su parte, ha negado que haya personas detenidas por razones políticas.

Para la ganadora del Nobel de la Paz, Venezuela ha logrado grandes avances y los tiempos se han “acelerado”, pero, al igual que lo advirtió la Misión Independiente de la ONU, dijo que aún hay indicios de que siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos.

En su primer informe tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela dijo ante el Consejo de Derechos Humanos que el país atraviesa un escenario “incierto y convulso” desde el 3 de enero.

Las estructuras y alianzas “represivas” del Gobierno venezolano “están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”, dijo María Eloísa Quintero, miembro de la comisión investigadora.

“No existen indicadores sobre cambios o reformas estructurales” en las instituciones estatales, agrega el reporte. Para los investigadores independientes, “se requiere un cambio mucho más profundo y duradero para que la ciudadanía pueda confiar en que los largos años de represión y violencia han llegado a su fin” en el país sudamericano.

Por su parte, la delegación de Venezuela desestimó los hechos revelados en el reporte y dijo que hay una “campaña internacional de desprestigio” en contra del país, que se encuentra “en paz” bajo el Gobierno de Rodríguez.

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