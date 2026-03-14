Gobierno de Trump debe entregar planes de renovación del Centro Kennedy antes de votación clave del cierre, dictamina un juez

Por Devan Cole y Betsy Klein, CNN

Una gran cantidad de documentos relacionados con los esfuerzos del presidente Donald Trump para cerrar y renovar ampliamente el Centro Kennedy debe ser entregada a una congresista demócrata que forma parte de la junta directiva del centro antes de una votación del lunes sobre el plan del presidente, dictaminó un juez federal.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Christopher Cooper dijo en una extensa decisión este sábado que la representante de Ohio Joyce Beatty tiene derecho a la información para poder participar de manera significativa en la próxima reunión en la Casa Blanca, durante la cual el histórico centro de artes escénicas está a punto de aprobar el plan de Trump, quien el año pasado se instaló a sí mismo como presidente de la junta.

“Un proyecto de esta relevancia y magnitud —que amenaza con implicar al menos parte de demolición y reconstrucción de un importante monumento nacional y un teatro de artes escénicas en funcionamiento— no ocurre de la noche a la mañana”, escribió Cooper. “Si se ha consultado a numerosos asesores externos y miembros de la junta, el financiamiento está establecido y las decisiones ya tomadas se están implementando actualmente en el lugar, debe haber alguna información concreta que compartir con la junta directiva en pleno, incluida Beatty”.

Los abogados del Gobierno de Trump argumentaron que los planes de renovación eran “preliminares” y no estaban “finalizados”, lo que sugirió que el presidente participaría en el ajuste de detalles del cierre hasta el último minuto.

Cooper afirmó que ese argumento “raya en lo absurdo”.

Beatty, miembro exofficio de la junta del Kennedy Center, está impugnando la legalidad del plan de Trump para cerrar temporalmente el edificio. También solicitó a Cooper que interviniera para garantizar su derecho a voto durante la reunión del lunes, sostuvo que la decisión de la junta de cambiar sus reglas el año pasado para prohibir que los miembros exofficio emitieran un voto era ilegal y, por lo tanto, debía bloquearse.

Aunque Cooper coincidió en que el cambio de regla “probablemente es nulo”, no llegó a ordenar también a los funcionarios que permitieran a Beatty votar la próxima semana, con el argumento de que ella no había demostrado cómo su impugnación de dicho cambio meses después de que ocurriera justificaba su intervención ahora.

“El daño marginal para ella por no votar es mucho menor, ya que podrá dejar constancia de sus objeciones por escrito y tener la oportunidad de persuadir a sus colegas de su postura”, escribió.

Beatty había presentado una demanda de dos frentes contra Trump y otros miembros designados de la junta, y el fallo de este sábado aborda la preocupación inmediata de la próxima reunión de la junta.

“Ningún presidente tiene la autoridad para excluir al Congreso de la gobernanza del Centro Kennedy, y mucho menos para renombrarlo o demolerlo unilateralmente. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras una parte importante de nuestro patrimonio nacional se pone en peligro, y tengo la intención de dejarlo claro en la reunión de la junta de la próxima semana”, declaró en un comunicado momentos después del fallo del juez.

La congresista también le ha pedido al juez que detenga el cierre planificado del centro hasta que reciba la aprobación del Congreso.

Las renovaciones anunciadas por Trump el mes pasado marcan su esfuerzo más reciente por modernizar el centro y dejar su huella en la cultura en la capital del país. Desmanteló la junta e instaló a personas leales que lo eligieron presidente y votaron en diciembre para renombrar el recinto como el “Trump Kennedy Center”, una decisión que Beatty impugna en los tribunales.

Sin embargo, los cambios también provocaron una caída en la venta de entradas y una disminución en el número de funciones, ya que artistas prominentes han cancelado sus presentaciones, lo que algunos interpretaron como el motivo del cierre temporal.

Antes de la reunión del lunes en la Casa Blanca, Trump anunció que Richard Grenell, un aliado de larga data que se ha desempeñado como presidente del centro, sería reemplazado por Matt Floca, su actual vicepresidente de operaciones de instalaciones, después de que el presidente se frustrara por una serie de titulares negativos sobre su renovación de la institución artística, dijeron múltiples fuentes a CNN.

Trump también publicó la tarde del viernes un par de imágenes de cómo, según él, se verá el edificio “nuevo, muy mejorado”, y dejó claro que el proyecto sigue siendo una prioridad pese a los conflictos globales.

La demanda de Beatty incluye declaraciones juradas de expertos en la gestión de centros de artes escénicas que advierten sobre impactos significativos en las reservas, los donantes y el personal si entra en vigor el cierre de dos años, que según Trump comenzará en julio.

Deborah Borda, la presidenta emérita de la Filarmónica de Nueva York, supervisó importantes renovaciones y obras de construcción en varios recintos de primer nivel, incluidos el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles y el David Geffen Hall en Nueva York.

“A mi juicio profesional, los perjuicios derivados de un cierre del Centro Kennedy en la magnitud y en el calendario anunciados son graves, inmediatos y no pueden revertirse rápidamente”, dijo Borda en una declaración jurada.

“Los artistas invitados que sean retirados del programa encontrarán recintos alternativos y no regresarán pronto. El personal que se marche será difícil de reemplazar. Los donantes que redirijan sus aportes desarrollarán nuevas lealtades institucionales. El público que pierda el hábito de asistir requerirá… años de esfuerzo e inversión para recuperarse”, añadió.

Mallory Miller, exsubgerente de programación de danza del Centro Kennedy, describió las relaciones cultivadas durante mucho tiempo que su antiguo equipo trabajó para gestionar con compañías de ballet.

Esas relaciones, dijo, “no son abstracciones. Son relaciones desarrolladas durante muchos años por administradores de artes con experiencia que comprendían las necesidades artísticas de esas compañías, se ganaron la confianza de sus directores y gerentes, y podían representar de manera creíble al Centro Kennedy como un socio comprometido a largo plazo”.

Miller advirtió que el cierre “cortará cualquier buena voluntad que aún exista y probablemente será interpretado por esas compañías como una ruptura definitiva, no una pausa temporal”.

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