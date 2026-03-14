Este hallazgo de casi 150 tortugas muertas es una advertencia para el futuro

Por Laura Paddison, de CNN y fotografías de Michael O. Snyder y Justin Dalaba

Todo comenzó con el misterioso descubrimiento de más de cien tortugas, algunas con el caparazón destrozado, otras desmembradas, todas muertas. Terminó con una posible advertencia para el futuro.

Fue Gregory Bulté quien encontró las tortugas. El biólogo de la Universidad de Carleton estaba en el agua del lago Opinicon, en el este de Ontario, en abril de 2022, cuando vio una tortuga mapa del norte muerta —llamada así porque su caparazón se asemeja a las líneas curvas de un mapa—. Cuando se agachó para recogerla de la orilla, vio otra.

Bulté corrió a casa, buscó su traje de neopreno y su tubo de snorkel y se metió en el agua helada —donde el hielo invernal se había derretido recientemente— para recoger los cuerpos. Rápidamente quedó claro que las muertes eran generalizadas.

Siguió encontrando montones de tortugas muertas; llenó cubos con ellas. “Pensé: ‘Guau, ¿cuándo va a terminar esto?’”, dijo.

Cuando finalmente terminó, tenía casi 150 tortugas muertas, muchas de las cuales Bulté conocía por sus dos décadas de trabajo de monitoreo en el lago casi prístino, bordeado de bosques. Fue un golpe devastador, que acabó con aproximadamente el 10 % de la población del lago.

Las muertes eran un enigma para Bulté. Por los cuerpos dañados de las tortugas estaba claro que se trataba de un ataque de un depredador, y solo un animal probablemente era lo bastante fuerte como para hacerlo: la nutria de río.

Pero la pregunta más importante era por qué había ocurrido esto. Era el primer evento de mortalidad masiva que Bulté había presenciado en el lago, y proteger a las tortugas en el futuro implicaba comprender por qué habían muerto tantas.

Las tortugas mapa del norte son fascinantes, dijo Bulté. Se han adaptado para sobrevivir al duro invierno canadiense pasando el tiempo agrupadas, sumergidas bajo el agua, debajo de una gruesa capa de hielo. Permanecen allí durante meses, moviéndose solo ligeramente, manteniendo su temperatura corporal cerca del punto de congelación y su metabolismo lento.

Las tortugas también tienen otras peculiaridades interesantes. Las hembras son mucho más grandes que los machos y pesan unas 10 veces más, con mandíbulas más fuertes que les permiten comer moluscos, mientras que los machos suelen alimentarse con insectos y caracoles. Sin embargo, su mayor tamaño no siempre las protege. Bulté ha documentado hembras que se desplazan a aguas más profundas y entierran sus cuerpos en el sedimento para escapar de la atención no deseada e implacable de machos durante la temporada de apareamiento.

Las tortugas mapa del norte son bastante abundantes en partes de Estados Unidos, pero en Canadá, hogar de unas 10.000, están designadas como una especie de “preocupación especial” debido a las amenazas que enfrentan.

Dependen de “grandes masas de agua”, dijo Jacqueline Litzgus, ecóloga de la Universidad Laurentian, es decir, los vastos lagos y ríos que a menudo son muy utilizados por los humanos. Esto las pone en riesgo de ser golpeadas por embarcaciones, de ser perturbadas cuando salen del agua para asolearse y anidar, y de quedar atrapadas en redes de pesca.

Las tortugas mapa del norte también son vulnerables por sus largas vidas. Tardan años en alcanzar la madurez y sus crías tienen bajas tasas de supervivencia.

“La pérdida de incluso unos pocos adultos puede hacer que una población colapse”, declaró un portavoz de Ontario Waterways, parte del sistema de parques nacionales de Canadá.

La historia muestra los riesgos con una especie diferente de tortuga. Durante tres inviernos a finales de la década de 1980, las nutrias mataron alrededor del 50 % de las tortugas mordedoras en el Parque Algonquin, Ontario. Más de dos décadas después, “la población aún no se ha recuperado”, dijo Litzgus. Análisis recientes muestran que todavía está disminuyendo, añadió, “lo que sugiere que puede haber alcanzado un punto de inflexión que ya no puede recuperarse”.

Para resolver el misterio de lo que les ocurrió a las tortugas del lago Opinicon en 2022, Bulté pasó por un proceso de eliminación.

Comenzó con lo que sabía: las tortugas son vulnerables en invierno porque se agrupan en grandes grupos y permanecen expuestas en el fondo del lago; no se entierran en el lodo ni en los sedimentos.

Cualquier cosa que pueda llegar hasta ellas “tiene un festín libre de tortugas”, dijo Bulté. En este caso, eran nutrias de río, cuyas poblaciones se han recuperado, en parte porque sus pieles se han vuelto menos lucrativas para los cazadores.

Normalmente comen peces, pero rechazan una tortuga si se les ofrece.

La gran incógnita era cómo estas nutrias habían logrado atravesar el grueso hielo invernal del lago. Bulté descartó que el hielo hubiera sido dañado por humanos, ya que el lugar de hibernación está alejado de la orilla y de cualquier infraestructura humana.

Así que recurrió a la temperatura. “Tal vez hizo un poco más de calor, el hielo se derritió a lo largo de la orilla y (las nutrias) pudieron colarse”, dijo. Es posible que hayan entrado bajo el hielo desde madrigueras o cavidades a lo largo de la orilla.

Si la temperatura es la clave del rompecabezas, las implicaciones podrían ser preocupantes. A medida que la crisis climática impulsada por los humanos calienta el planeta, podría poner a estas tortugas en un riesgo cada vez mayor.

Aún no es posible saber si la crisis climática desempeñó un papel en este caso específico, advirtió Bulté. “Tendríamos que haber podido documentar varios de estos eventos durante un largo período”, dijo. Hasta ahora, solo ha habido un caso.

Pero lo que está claro, añadió, es que la forma en que estas tortugas pasan el invierno —en grandes grupos, en los mismos lugares cada año— las hace vulnerables.

Los ataques de nutrias son una “advertencia”, dijo Bulté, y una señal de lo vital que es proteger los lugares de hibernación de las tortugas en todo Canadá y más allá, muchos de los cuales están en lagos más concurridos y menos prístinos que Opinicon.

Las tortugas mapa del norte son cada vez más vulnerables a medida que se urbanizan las orillas, se talan árboles y proliferan las lanchas a motor, con sus hélices mortales. Las viviendas junto al lago también están usando cada vez más dispositivos de burbujeo, que empujan burbujas al agua para evitar que se congele alrededor de muelles y cobertizos para botes y podrían proporcionar otro punto de entrada para los depredadores.

A largo plazo, la crisis climática plantea otro gran riesgo. Bulté ya ha notado algunas primaveras extremadamente tempranas en los últimos años. “Vamos a tener un hielo menos fiable. Así que, desde luego, nos preguntamos si esto afectará la oportunidad de depredación en el futuro”, dijo.

El futuro sigue siendo incierto para las tortugas mapa del norte. Si hubiera solo un problema que las afectara, “tal vez esto sea algo con lo que pueden vivir”, dijo Bulté. Pero enfrentan tantas amenazas, añadió. “Es una muerte lenta y dolorosa”.

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Imágenes financiadas por el proyecto “Preserving Legacies” de la National Geographic Society.