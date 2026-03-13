Senado de EE.UU. aprueba el mayor paquete de asequibilidad de vivienda en una generación

Por Samantha Delouya, CNN

Un grupo bipartidista de senadores en EE.UU. aprobó el jueves un proyecto de ley destinado a mejorar la asequibilidad de la vivienda.

La medida contiene aproximadamente 40 disposiciones para aumentar la oferta de vivienda y reducir los costos. Aún está por verse si la Cámara de Representantes la aprobará tal como está, y se presenta un mes después de que la Cámara aprobara un paquete similar, aunque más reducido.

El proyecto de ley del Senado, denominado 21st Century ROAD to Housing Act (Ley de Camino a la Vivienda del Siglo XXI), está liderado por el senador republicano de Carolina del Sur, Tim Scott, y la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren. Busca incentivar a los gobiernos locales a expandir el desarrollo de viviendas, eliminar las barreras regulatorias que, según los críticos, ralentizan la construcción y expandir la vivienda prefabricada, que a menudo se puede construir más rápido y a menor costo que las viviendas tradicionales.

En los años transcurridos desde la crisis financiera de 2008, la construcción de viviendas se ha quedado rezagada con respecto a la demanda, lo que ha contribuido a una escasez de viviendas a nivel nacional que ha elevado los precios en gran parte del país. Los legisladores afirman que el paquete busca impulsar la construcción alentando a los municipios a flexibilizar las restricciones de zonificación y reduciendo las barreras federales al desarrollo.

En conjunto, se trata de una de las iniciativas de vivienda más importantes de las últimas tres décadas.

En un comunicado, el presidente de la Conferencia Nacional de Vivienda, David Dworkin, aplaudió la aprobación del proyecto de ley, calificándolo como “un importante paso adelante para abordar la grave escasez de viviendas asequibles”.

Sin embargo, Dworkin añadió que “las disposiciones del proyecto de ley que podrían perjudicar la capacidad de los inversores para construir decenas de miles de viviendas de alquiler al año deberán ser revisadas por la Cámara de Representantes”.

El presidente Donald Trump se ha comprometido a abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda, aunque la Casa Blanca hasta el momento ha ofrecido pocos detalles sobre su estrategia general. Aun así, la administración ha expresado su apoyo al proyecto de ley. En un comunicado a principios de este mes, la Oficina de Administración y Presupuesto indicó que Trump estaría dispuesto a firmar el proyecto de ley del Senado en su forma actual.

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes, denominado Ley de Vivienda para el Siglo XXI, impulsado por el representante de Arkansas, French Hill, contiene un conjunto de disposiciones más limitado. Los legisladores de ambas cámaras deberán ahora conciliar las diferencias entre los proyectos de ley antes de enviar una versión final al presidente.

Estas son las disposiciones clave del proyecto de ley del Senado:

Muchos expertos en vivienda señalan que la zonificación local y la burocracia son la raíz de la desaceleración en la construcción de viviendas, un problema difícil de abordar para el gobierno federal, ya que cada gobierno local establece sus propias normas.

Sin embargo, si se flexibilizaran las regulaciones de uso del suelo, se podrían añadir 2,5 millones de viviendas a Estados Unidos en la próxima década, según un informe de Goldman Sachs.

Los proyectos de ley incluyen disposiciones para incentivar a los estados y gobiernos locales a adoptar políticas de uso del suelo y zonificación más favorables a la vivienda, impulsándolos a aumentar su producción de viviendas, incluso ayudando a los gobiernos locales a implementar modelos preaprobados.

El proyecto de ley también facilitaría a los propietarios y arrendadores el acceso a préstamos para reparaciones de viviendas, con el fin de rehabilitar el parque de viviendas existente, que se encuentra envejecido.

Los proyectos de ley también facilitarían la expansión de la oferta de viviendas prefabricadas, que se construyen en fábricas y suelen ser más rápidas y económicas de producir que las casas tradicionales construidas in situ.

Según la ley federal de 1974, las viviendas prefabricadas deben construirse sobre un chasis permanente, una base con ruedas que permite su transporte, similar al de las casas móviles tradicionales. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las viviendas prefabricadas nunca se mueven una vez que llegan a su destino.

El requisito de añadir ruedas incrementa los costos y puede limitar la ubicación de estas viviendas, a menudo confinándolas a parques de casas móviles según las normas de zonificación locales. El proyecto de ley elimina esa norma, lo que podría reducir el costo de cada vivienda prefabricada entre 5.000 y 10.000 dólares, según el Centro de Políticas Bipartidistas.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los grandes inversores institucionales comprar viviendas unifamiliares. A diferencia del proyecto de ley de la Cámara de Representantes, la versión del Senado contiene disposiciones que dan continuidad a la orden de Trump.

Si bien el proyecto de ley prohíbe a los grandes inversores, incluidas las firmas de Wall Street, comprar viviendas nuevas, les permite construir nuevas viviendas y rehabilitar las existentes. Sin embargo, la ley exigiría que los grandes inversores vendieran esas propiedades a particulares después de siete años, con una prórroga de tres años si un inquilino desea permanecer en la vivienda.

En los últimos años, ambos partidos políticos han culpado a los grandes inversores, como la firma de capital privado Blackstone, de los problemas de vivienda en Estados Unidos.

Sin embargo, los datos no necesariamente respaldan la idea de que los grandes inversores sean los principales responsables de la crisis de asequibilidad de la vivienda en el país.

Según un informe de agosto del centro de vivienda del American Enterprise Institute, los inversores que poseen más de 100 propiedades representan menos del 1% del mercado nacional. La mayoría de las viviendas propiedad de inversores pertenecen a pequeños propietarios que no se verían afectados por la propuesta de Trump.

Jay Parsons, economista especializado en vivienda de alquiler, argumentó que prohibir la propiedad de viviendas unifamiliares por parte de inversores institucionales podría expulsar a los inquilinos de ciertos barrios y encarecer el alquiler para todos, ya que quienes viven en viviendas unifamiliares se verían obligados a mudarse a edificios multifamiliares.

“Sin duda, hay escasez de viviendas asequibles para quienes compran su primera vivienda, pero esto no va a solucionar el problema de fondo”, añadió.

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