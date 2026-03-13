Gran parte de la represión inmigratoria de Trump se está desarrollando a puerta cerrada

Análisis por Catherine E. Shoichet, CNN

Una parte fundamental de la represión inmigratoria del Gobierno de Trump es mucho menos visible que las detenciones agresivas que hemos visto en las calles.

Pero los centros de detención que albergan a decenas de miles de inmigrantes a puerta cerrada están empezando a ser objeto de un mayor escrutinio por parte de los legisladores y la ciudadanía.

Además, los planes para una expansión drástica de ese sistema están encontrando oposición en algunos lugares inesperados.

Durante años, los centros de detención de inmigrantes, a menudo gestionados por empresas penitenciarias privadas, han enfrentado denuncias de malas condiciones y negligencia médica.

Ahora, el Gobierno federal, que niega estas acusaciones, afirma que necesita más espacio para “la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”.

Las autoridades están aumentando el número de inmigrantes bajo custodia y gastando miles de millones en un controvertido plan para detener a más personas en almacenes reconvertidos.

“Se trata de edificios industriales que nunca fueron concebidos para ser habitados por seres humanos. … La idea de detener a personas en estos edificios es realmente espantosa”, afirma Setareh Ghandehari, directora de incidencia política de Detention Watch Network, un grupo que agrupa a diversas organizaciones y que lucha para poner fin a la detención por parte de ICE.

El plan supone un cambio radical en la forma en que e ICE aborda la detención de inmigrantes, y no es el único. A continuación, se presentan cinco cambios importantes en la detención de ICE durante la segunda administración Trump y por qué son significativos.

La administración Trump se comprometió a detener a más inmigrantes como parte de su campaña de deportación masiva. Y lo ha hecho, tanto aumentando los arrestos como impidiendo que muchos soliciten la libertad bajo fianza.

Hay aproximadamente 70.000 detenidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Esto representa un aumento de más del 80 % con respecto al total de detenidos cuando Trump asumió el cargo el año pasado, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

“Se trata de un aumento masivo en el número de personas detenidas”, afirma Ghandehari.

Según ella, las autoridades también han aumentado drásticamente el número de centros donde se detiene a inmigrantes. Un informe reciente del ICE enumera 225 centros que albergan a detenidos este año, aproximadamente el doble de la cifra registrada unos meses antes del final de la administración Biden.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que necesita aún más espacio “para ayudar a las fuerzas del orden de ICE a llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”.

Una fotografía de Liam Conejo Ramos, de 5 años, con un gorro de conejo y una mochila de Spiderman el día en que ICE detuvo a su padre, atrajo la atención nacional a principios de este año sobre otra realidad que se está volviendo más común en la segunda administración Trump: niños bajo custodia del ICE.

Conejo y su padre terminaron en un centro de detención en Dilley, Texas, que se ha convertido en el principal lugar donde ICE retiene a familias.

La administración Biden dejó de detener a familias inmigrantes en el centro, que comenzó a albergarlas durante el Gobierno de Obama. El ejecutivo de Trump volvió a alojar familias allí en abril de 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una pregunta reciente de CNN sobre la cantidad de niños bajo custodia de ICE.

Informes recientes de The Marshall Project y The New York Times estiman que cientos de familias están detenidas en el centro de Dilley.

Los críticos llevan mucho tiempo argumentando que es peligroso que ICE detenga a niños.

Durante la primera administración Trump, dos médicos denunciaron ante el Congreso que la detención de familias era perjudicial para los niños y debía cesar. Hoy en día, otros médicos expresan preocupaciones similares.

Al ser consultado sobre estas críticas, un portavoz del DHS contestó que las familias “están alojadas en instalaciones que garantizan su seguridad y atienden sus necesidades médicas”.

“Estar detenido es una elección”, declaró el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico a CNN, argumentando que los padres pueden “tomar el control de su partida” optando por la autodeportación.

Los niños bajo custodia de ICE “tienen acceso a maestros, aulas y materiales didácticos para matemáticas, lectura y ortografía”, según el comunicado. “Todo esto es financiado generosamente por los contribuyentes estadounidenses”.

Según informes publicados por la agencia, al menos 31 personas murieron bajo custodia de ICE el año pasado, la cifra más alta desde 2004.

En poco más de dos meses de lo que va del año, al menos 11 personas han muerto bajo custodia de ICE, una tendencia que ha generado preocupación entre quienes monitorean estas cifras y las consideran un indicador preocupante de problemas generalizados en el sistema de detención.

“Si las cosas siguen como hasta ahora, vamos camino de superar la cifra récord de muertes en centros de detención del ICE”, afirma Ghandehari.

Varios miembros de la Comisión Judicial del Senado señalaron este aumento cuando interrogaron a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a principios de este mes.

“Las cifras representan un gran aumento con respecto a años anteriores”, señaló el senador Alex Padilla, y procedió a describir lo que calificó como “condiciones deplorables en las instalaciones de todo el país”.

Se han reportado al menos tres muertes en el Campamento East Montana, un centro de detención de tiendas de campaña ubicado en Fort Bliss, Texas, donde se retiene a un promedio de casi 3.000 detenidos diariamente. Esta cifra es superior a la de cualquier otro centro de detención de ICE.

Y una de las muertes ocurridas allí tiene una particularidad notable: un médico forense local la ha catalogado como homicidio.

Según la AP, los testigos alegaron que el hombre murió después de que los guardias lo inmovilizaran.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había declarado previamente a CNN que el inmigrante cubano de 55 años “se resistió violentamente al personal” que intentó intervenir mientras intentaba suicidarse.

A nivel nacional, el DHS sostiene que la tasa de decesos bajo custodia de ICE se ha mantenido constante. “No ha habido ningún aumento repentino en las muertes”, declaró un portavoz del departamento en respuesta a preguntas de CNN sobre los fallecimientos ocurridas en 2025 y 2026.

“A medida que la capacidad de camas se ha ampliado rápidamente, hemos mantenido un nivel de atención más alto que la mayoría de las prisiones que albergan a ciudadanos estadounidenses, incluido el acceso a atención médica adecuada”, afirmó el portavoz, y agregó que los detenidos también reciben comida, agua, ropa de cama, ropa limpia y comidas certificadas por un dietista.

Pero los detenidos que llaman a una línea directa para informar sobre las condiciones pintan un panorama mucho más sombrío, según Freedom for Immigrants, el grupo de defensa que administra la línea directa.

“La negligencia médica sigue siendo un problema muy grave del que nos hablan muchas personas que nos llaman. Y lo más preocupante es la magnitud de este abuso”, afirma Amanda Díaz, directora de organización de Freedom for Immigrants.

Según ella, quienes llamaron también presentaron quejas sobre el uso del aislamiento en solitario, la falta de alimentos adecuados y las represalias sufridas por denunciar las condiciones.

Freedom for Immigrants afirma que su línea directa para centros de detención recibió un promedio de más de 2.600 llamadas mensuales entre noviembre de 2025 y enero de 2026, más del doble del volumen promedio de llamadas del año anterior.

En las últimas semanas, han surgido nuevos detalles sobre los planes de ICE para comprar almacenes en todo el país y convertirlos en enormes centros de detención.

La adquisición de dichos inmuebles ha sorprendido a algunas comunidades, y funcionarios locales en algunos bastiones republicanos han expresado su preocupación de que las instalaciones agoten los recursos y no puedan ser sostenidas por la infraestructura existente.

Los documentos de ICE que detallan los planes de la agencia, publicados por la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, describen un “nuevo modelo de detención” que los funcionarios planean implementar para este otoño.

El plan, financiado con US$ 38.000 millones del “Gran Proyecto de Ley” que el Congreso aprobó el año pasado, contempla la adquisición y renovación de ocho instalaciones con capacidad para albergar entre 7.000 y 10.000 detenidos durante un máximo de 60 días, y 16 centros regionales de procesamiento con capacidad para albergar hasta 1.500 detenidos durante un máximo de siete días.

Hasta el momento, según el DHS y funcionarios locales, ICE ha comprado almacenes en 10 ubicaciones: Romulus, Michigan; Roxbury, Nueva Jersey; Social Circle, Georgia; Oakwood, Georgia; Tremont, Pensilvania; Hamburg, Pensilvania; Surprise, Arizona; El Paso, Texas; San Antonio, Texas; y Williamsport, Maryland.

“Se tratará de centros de detención muy bien estructurados que cumplirán con nuestros estándares habituales”, declaró el portavoz del DHS a CNN por correo electrónico. “Todos los emplazamientos se someten a estudios de impacto comunitario y a un riguroso proceso de diligencia debida antes de su adquisición para garantizar que no haya efectos perjudiciales en los servicios públicos o la infraestructura locales”.

Las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el proyecto han destacado los empleos y los ingresos fiscales que generará.

Sin embargo, en algunos estados, como Nuevo Hampshire, la oposición de la comunidad parece haber llevado a los funcionarios federales a abandonar los planes. En otros lugares, los proyectos siguen adelante a pesar de la oposición local.

Según funcionarios de Social Circle, la ciudad de Georgia no cuenta con la capacidad de agua potable ni de alcantarillado necesaria para gestionar el “megacentro” proyectado en un almacén que actualmente pertenece a ICE.

Un documento publicado en el sitio web de la ciudad, que según los funcionarios les fue entregado por el DHS, ofrece un primer vistazo a un posible plano de la enorme instalación.

“Siempre se vislumbró que 2026 sería un año de transformación para la detención de inmigrantes, pero pocos anticiparon este nivel de cambio”, escribió Aaron Reichlin-Melnick del Consejo Estadounidense de Inmigración en un análisis reciente publicado en el sitio web de la organización de defensa de los inmigrantes. “Si la iniciativa de ‘reingeniería’ del ICE llega a buen término, el sistema de detención que ha existido durante generaciones podría transformarse fundamentalmente en algo aún más siniestro y propenso a abusos que nunca”.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes también temen que estos esfuerzos por aumentar la detención de inmigrantes se produzcan en un contexto de notable falta de supervisión de los centros de detención.

La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, una división encargada de documentar e investigar los informes de abusos en centros de detención, por ejemplo, se vio gravemente afectada por los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental el año pasado.

Inicialmente, los funcionarios anunciaron el cierre de la oficina, pero luego cambiaron de opinión.

Sin embargo, los documentos judiciales presentados este año en una demanda federal detallan importantes reducciones de personal. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles contaba con 147 empleados cuando Trump asumió el cargo. Ahora hay menos de 40, incluyendo a los contratistas.

El portavoz del DHS declaró en un correo electrónico a CNN que la oficina “está desempeñando todas las funciones legalmente requeridas, pero de manera eficiente y rentable, y sin obstaculizar la misión del Departamento de garantizar la seguridad nacional”.

Miembros del Congreso han criticado al DHS por limitar sus inspecciones de las instalaciones. Un juez federal ordenó este mes al departamento que permitiera a los legisladores realizar visitas sin previo aviso a los centros de detención. ICE está apelando el fallo.

Según Díaz, de Freedom for Immigrants, los esfuerzos de supervisión anteriores a menudo resultaban insuficientes. Pero ahora, afirma, los defensores temen que las denuncias que presentan sobre supuestos abusos en los centros de detención ni siquiera se investiguen.

“Lo que resulta realmente preocupante ahora”, sostiene, “es que no hay mucha gente pendiente de lo que ocurre dentro”.

