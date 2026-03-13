Emiratos Árabes Unidos acusa a 21 personas de ciberdelitos por grabar y compartir videos de ataques con misiles, dice grupo

Por Sam Peters, CNN

Veintiuna personas, entre ellas un turista británico de 60 años, han sido acusadas en virtud de las leyes de ciberdelincuencia de los Emiratos Árabes Unidos por grabar y compartir videos de ataques con misiles y drones iraníes, según una organización que presta asistencia legal a los detenidos en los EAU.

El ciudadano británico fue arrestado en Dubai el lunes en virtud de una ley que prohíbe la publicación o difusión de imágenes que puedan incitar al pánico o propagar rumores, según informó a CNN la organización Detained in Dubai.

CNN se ha puesto en contacto con el gobierno de Dubai para obtener declaraciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró a CNN: «Estamos en contacto con las autoridades locales tras la detención de un ciudadano británico en los EAU».

Según Detained in Dubai, el hombre fue acusado junto con otras 20 personas, en el marco de la represión de los EAU contra quienes comparten videos de ataques con misiles y drones iraníes en su territorio.

Todas las personas fueron acusadas en la misma acusación, según declaró a CNN Radha Stirling, directora ejecutiva de Detained in Dubai. Según las leyes de ciberdelincuencia de los EAU, quienes compartan o incluso comenten un video pueden ser acusados.

“Un solo video puede llevar rápidamente a que decenas de personas enfrenten cargos penales”, declaró Detained in Dubai.

El turista británico, cuya identidad no ha sido revelada, filmó un misil sobrevolando la zona, pero “borró el video inmediatamente” cuando la policía se lo solicitó, según informó Stirling a CNN. Posteriormente fue arrestado, añadió.

La pena por infringir las leyes de ciberdelincuencia en los EAU es de un mínimo de dos años de prisión, además de una multa de 200.000 dirhams emiratíes (alrededor de US$ 54.000). Stirling indicó que se pueden acumular varios cargos.

Los cargos contra el ciudadano británico son “muy vagos”, afirmó Stirling.

La organización Detained in Dubai afirma que los acusados ​​“presuntamente utilizaron una red de información o una herramienta tecnológica para difundir, publicar, republicar o distribuir noticias falsas, rumores o propaganda provocativa que pudieran incitar a la opinión pública o perturbar la seguridad pública”.

En un incidente aparte, Stirling declaró que un estudiante indio de la Universidad de Dubai fue arrestado tras filmar un ataque con misiles en las Islas Palm. Añadió que había compartido el vídeo con su grupo de chat familiar y que permanece bajo custodia.

También afirmó que dos ciudadanos franceses habían sido arrestados por filmar misiles al inicio del conflicto, pero fueron liberados sin cargos.

CNN se ha puesto en contacto con los consulados de Francia e India en Dubai para obtener comentarios.

Según Detained in Dubai, agentes de policía de paisano han estado arrestando a personas que filmaban ataques con misiles.

En una entrevista con la emisora ​​de radio británica LBC, el embajador de los EAU en el Reino Unido, Mansoor Abulhoul, declaró que los Emiratos Árabes Unidos son un país muy seguro.

Añadió: “En los EAU existen directrices y regulaciones para garantizar la seguridad de las personas” y que los EAU desaconsejaban filmar para evitar que las personas fueran alcanzadas por los escombros.

El viernes pasado, el Fiscal General de los EAU advirtió sobre la difusión de fotos o videos que mostraran los lugares de los ataques, o información inexacta que pudiera causar pánico.

Otra advertencia gubernamental, difundida por correo electrónico, mensajes de texto y comunicados públicos, decía: «Fotografiar o compartir imágenes de sitios de seguridad o críticos, o republicar información poco fiable, puede acarrear acciones legales y comprometer la seguridad y la estabilidad nacionales. El cumplimiento de las normas contribuye a mantener la seguridad y la estabilidad de la comunidad».

Otra advertencia señalaba: «Piensa antes de compartir. Difundir rumores es un delito».

En una publicación en X, la Embajada del Reino Unido en los Emiratos Árabes Unidos declaró: “Las autoridades emiratíes advierten contra la fotografía, publicación o difusión de imágenes de lugares de incidentes o daños causados ​​por proyectiles, así como de edificios gubernamentales y misiones diplomáticas. Los ciudadanos británicos están sujetos a las leyes de los Emiratos Árabes Unidos; las infracciones pueden conllevar multas, prisión o deportación”.

Más de 1.800 drones y misiles han sido lanzados contra los Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de la guerra, según informó el Ministerio de Defensa del país en X el viernes. Seis personas han muerto y 141 han resultado heridas.

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