Avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE.UU. se estrella sobre Iraq, con al menos cinco tripulantes a bordo

Por Por Haley Britzky Brad Lendon, CNN

Un avión de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló el jueves en el oeste de Iraq, dijeron las fuerzas estadounidenses, añadiendo que el incidente “no se debió a fuego hostil o fuego amigo” sino que involucró a un segundo avión cisterna estadounidense.

Al menos cinco tripulantes se encontraban a bordo del petrolero que se hundió, según informó un funcionario estadounidense a CNN. Un comunicado del Comando Central de EE. UU. indicó que las labores de rescate continuaban, pero no especificó si algún militar estadounidense resultó herido o fallecido.

“El incidente ocurrió en espacio aéreo amigo durante la “Operación Furia Épica”, y las labores de rescate continúan”, declaró el comunicado del CENTCOM, utilizando el nombre que el Pentágono ha dado a las operaciones estadounidenses contra Irán. “Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. Una de ellas se estrelló en el oeste de Iraq y la segunda aterrizó sin problemas. Esto no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”.

El comunicado del CENTCOM decía que habría más información disponible a medida que “se desarrollara la situación” y pedía paciencia mientras se recopilaban más detalles “para brindar claridad a las familias de los miembros del servicio”.

El oeste de Iraq es una zona desértica, escasamente poblada. Las fuerzas estadounidenses y occidentales en Iraq han sido blanco de ataques de milicias proiraníes desde el inicio de la guerra con Irán, pero estos ataques se realizan principalmente con drones en el norte del país.

El KC-135 es efectivamente una estación de servicio voladora que permite a los aviones reabastecerse de combustible en el cielo para ampliar su alcance y permanecer dentro de una zona de batalla durante más tiempo.

Según la Fuerza Aérea, su tripulación de vuelo suele estar compuesta por tres o cuatro militares: un piloto, un copiloto y un operador de pértiga, quien reabastece a otras aeronaves en vuelo. Algunas misiones también requieren navegantes en la tripulación, según una hoja informativa de la Fuerza Aérea.

Los aviones también pueden configurarse para transportar carga y pacientes médicos.

La Fuerza Aérea no dijo qué misión específica estaban realizando los aviones involucrados en el incidente del jueves.

Los KC-135 son unas de las plataformas más antiguas del inventario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; la última unidad fue entregada en 1965, según una hoja informativa de la Fuerza Aérea.

Los aviones de cuatro motores se basan en el avión de pasajeros Boeing 707, con 376 unidades en servicio activo el año pasado, según un informe del Congreso estadounidense. Han sido objeto de importantes mejoras a lo largo de los años, incluyendo nuevos motores.

La pérdida del avión cisterna es la cuarta pérdida de aeronave conocida en la guerra con Irán.

La semana pasada, tres aviones de combate F-15E Strike Eagle fueron derribados sobre Kuwait en un incidente de fuego amigo erróneo; los seis miembros de la tripulación se eyectaron sanos y salvos.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.