El mundo acaba de romper el cristal de emergencia de los precios del petróleo. Ahora le toca a Trump encontrar una solución

Análisis de David Goldman

Decenas de países han tomado una decisión sin precedentes: liberar una cantidad histórica de crudo de sus reservas de emergencia para evitar que los altos precios del petróleo paralicen la economía. Si eso no funciona, solo queda una opción seria: poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

Estas naciones acordaron esta semana enviar un récord de 400 millones de barriles de petróleo al mercado para contrarrestar la escasez de crudo. Es el equivalente a romper el cristal de seguridad del mercado petrolero.

Esto se debe a que se trata de una auténtica emergencia. El petróleo lleva más de una semana atrapado en Medio Oriente, ya que Irán amenazó con atacar cualquier barco que pase por el Estrecho, una vía fluvial crucial por la que transita una quinta parte del crudo mundial.

Según la firma de inversión Raymond James, se han suspendido más de 15 millones de barriles diarios de producción de crudo, y millones de barriles más se encuentran atascados en buques cisterna. Se trata de la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, duplicada por la de Rapidan Energy Group.

Así, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía abrieron el grifo de sus tanques de almacenamiento para inundar el mercado.

Más vale que funcione, porque cuando la Reserva Estratégica de Petróleo (RSP) de petróleo de emergencia se agote, se agotará en serio, hasta que se restablezca el suministro. La única manera de que eso suceda es reactivar el flujo de petróleo a través del golfo Pérsico.

Y eso no puede suceder hasta que el presidente Donald Trump descubra cómo poner fin a los combates y garantizar un paso seguro para las decenas de petroleros que intentan navegar por el ahora traicionero canal.

No hace falta remontarse demasiado para comprender lo que esto podría significar para los precios de la gasolina. Hace apenas cuatro años, el presidente Joe Biden coordinó lo que entonces fue la mayor liberación de petróleo de emergencia de la historia: 182 millones de barriles.

Según los propios cálculos de la administración Biden, esa liberación de SPR redujo los precios de la gasolina entre 17 y 42 centavos en cuatro meses.

Otra forma de verlo: la publicación del SPR significó que los conductores pagaron un récord de US$ 5 por galón de gasolina, en promedio, en el transcurso de varios días en lugar de semanas, según Tom Kloza, un analista petrolero independiente y asesor de Gulf Oil.

Los precios de la gasolina ya han aumentado 58 centavos por galón desde el inicio de la guerra en Irán a fines del mes pasado, y los analistas de la industria creen que llegarán a los US$ 4 para fin de mes si los precios del petróleo se mantienen cerca de su rango actual de US$ 90 por un período prolongado.

Esto se debe a que la liberación de SPR es prácticamente insignificante. El consumo mundial de petróleo ronda los 100 millones de barriles diarios; el nuevo petróleo de emergencia es suficiente para abastecer al mundo durante apenas unos cuatro días.

Y no llegará todo de una: “Las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro”, dijo la AIE en un comunicado.

Por eso los operadores petroleros no se entusiasman, al menos no todavía. De hecho, el petróleo se encareció el miércoles tras el anuncio: el precio del petróleo estadounidense subió un 5 %, hasta los US$ 88 por barril. Y el crudo Brent, la referencia internacional, también subió un 5 %, hasta los US$ 92,50.

“La AIE acaba de disparar”, declaró Jay Hatfield, CEO y fundador de la gestora de activos Infrastructure Capital Advisors. “No estoy seguro de que vayamos a bajar mucho de los US$ 80 hasta que tengamos claridad real, y no retórica, sobre cómo facilitar el paso de los barcos por el Estrecho”.

La AIE afirmó que podría liberar aún más petróleo del SPR. Sin embargo, no cuenta con reservas ilimitadas. La liberación acordada representa un tercio del petróleo actualmente almacenado.

Y restaurar esas reservas es complicado: el petróleo debe comprarse con tiempo para que los precios no se disparen. Trump, quien criticó la decisión de Biden de liberar petróleo en 2022, prometió durante su campaña presidencial reabastecer las reservas de la SPR, una medida que su administración no tomó ni siquiera cuando el petróleo se mantuvo por debajo de los US$ 60 por barril durante un tiempo.

De este modo, los países no llegarán a tener reservas cero y muchos dudarán en ir mucho más allá de las medidas que ya han adoptado, en particular si la liberación actual tiene poco efecto sobre los precios del petróleo y el gas.

En gran medida, la publicación del SPR es un acto simbólico, diseñado para impulsar el sentimiento en el mercado cuando los operadores están nerviosos, señaló Matt Smith, analista de la firma de datos de mercados Kpler.

Pero no resuelve el problema de fondo.

“Hay mucho petróleo en el mundo”, dijo Rob Thummel, gestor de cartera de Tortoise Capital. “La pregunta es: ¿podemos impulsar su flujo a través del estrecho de Ormuz? Es necesario que esté en funcionamiento para que los precios del petróleo vuelvan a los niveles iniciales del año”.

Chris Isidore y Matt Egan de CNN contribuyeron a este informe.

