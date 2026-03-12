El Gobierno de Trump notifica con una carta que reconoce a Delcy Rodríguez como “la única jefa de Estado” en Venezuela

Por Sol Amaya y Juan Carlos López, CNN en Español

El Gobierno de Donald Trump notificó a la Justicia de Estados Unidos sobre el reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como gobernante de Venezuela. En una carta enviada por el encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, Michael Kozak, al fiscal Jay Clayton, quien lleva el caso contra el derrocado presidente Nicolás Maduro en Nueva York, el Departamento deja constancia de que considera a Delcy Rodríguez como “la única jefa de Estado” en el país sudamericano.

La carta cita declaraciones de Trump en la cumbre realizada en Miami el sábado con presidentes de América Latina, en la que el mandatario señaló que habían reconocido formalmente al Gobierno venezolano. “De hecho, los hemos reconocido legalmente”, dijo Trump.

En el escrito, Kozak sostiene que “la normalización facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar la reconciliación política en Venezuela”.

“Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso por fases que crea las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, describe la carta. Y agrega: “Para facilitar esta transición, Estados Unidos está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela”.

Kozak se refiere también al proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares anunciado la semana pasada, tras haber estado suspendidas desde 2019, pero aclara que “siguen examinando de cerca las transacciones con las autoridades interinas y utilizaremos la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y otras herramientas disponibles para trabajar hacia un futuro mejor para el pueblo venezolano”.

Consultada por esta carta, Rodríguez dijo este miércoles que agradece “el reconocimiento legal” por parte de Estados Unidos. “No es el reconocimiento a una persona ni a un Gobierno. Es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar, en materia de servicio, en materia de salud, de educación”, señaló. “Eso para mí es lo importante, que pueda traer todo este proceso de reordenamiento”.

No es la primera vez que el Gobierno de Trump respalda a Rodríguez desde que asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas el 3 de enero. En varias oportunidades, Trump ha dicho que Rodríguez está haciendo “un buen trabajo” y ha destacado la buena relación que mantiene con su administración.

Ahora, la carta de Kozak da más formalidad a esta postura, en un contexto de profunda incertidumbre para los venezolanos, sobre todo en lo que respecta a si habrá o no elecciones en un futuro cercano.

Entre los representantes de la oposición que reclaman que la transición culmine con elecciones democráticas está María Corina Machado. Aunque no se refirió puntualmente a este reconocimiento a Rodríguez, Machado volvió a asegurar esta semana, en una conferencia de prensa desde Chile, a donde viajó para la asunción del presidente José Antonio Kast, que su intención sigue siendo regresar a Venezuela.

Machado no dio fechas precisas pero sí remarcó que Trump sigue siendo un “aliado fundamental”. “Hay obstáculos, hay procesos complejos, pero efectivamente un aliado fundamental es el Gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump”, dijo.

Mientras, Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen presos en Nueva York a la espera de un juicio por narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que ellos rechazan. Sobre el depuesto presidente, Kozak remarca en su carta: “Desde el 23 de enero de 2019, Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como jefe de Estado de Venezuela y este no reconocimiento continúa hasta la fecha. Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal estadounidense por sus crímenes”.

La siguiente audiencia judicial de Maduro está prevista, por ahora, para el 26 de marzo.

Ivonne Valdés colaboró con este reporte.