Despídete de la primavera: se avecina un importante cambio en los patrones climáticos

Por Andrew Freedman, CNN

Una drástica modificación en los patrones climáticos está a punto de provocar un gran cambio en gran parte del territorio de EE.UU.: durante los próximos días, se instalará una ola de calor récord en el oeste, mientras que un frío invernal regresa al este.

La ola de calor en el oeste dominará los titulares meteorológicos durante al menos dos semanas a partir de este jueves, ya que es probable que numerosos lugares establezcan récords históricos para marzo.

El calor derretirá la capa de nieve del oeste, que ya está muy por debajo del promedio, lo que aumenta la preocupación por los recursos hídricos de la primavera y el verano y plantea una posible temporada de incendios forestales severa. El calor prácticamente garantiza que Colorado y Utah tengan la capa de nieve más baja registrada.

Las temperaturas elevadas, que ya se están acumulando en el suroeste, se deben a una fuerte zona de alta presión, o cresta en la atmósfera superior, también conocida como domo de calor. Es probable que esta formación meteorológica se mantenga sobre el oeste sin moverse mucho hasta dos semanas.

Debajo del domo de calor, la corriente en chorro se dirigirá hacia el sur desde Canadá, transportando aire frío hacia el medio oeste y el este, junto con probabilidades de nevadas hasta mediados o finales de marzo.

Si esto les resulta familiar, es porque se trata del mismo patrón que trajo múltiples brotes de frío y grandes tormentas invernales al este este invierno, aunque el clima inusualmente templado de la semana pasada probablemente hizo que los residentes pensaran que la primavera podría haber llegado.

Las ciudades que registraron temperaturas máximas de entre 21 y 27 °C esta semana probablemente registrarán máximas de entre 1 y 4 °C la próxima. Por ejemplo, la ciudad de Washington registró una temperatura máxima de 29 °C el martes, pero bajará a los 10 °C este fin de semana y a los 4 °C a principios de la próxima. Las temperaturas subieron a los 21 °C en partes del noreste el martes, pero se pronostican nuevas probabilidades de nieve durante los próximos cinco a siete días.

El enfriamiento podría llegar hasta el sureste, donde algunas partes de Florida podrían registrar mínimas de 10 °C este fin de semana, que podrían caer a los 4 °C a principios de la próxima.

Si bien la inminente ola de frío en el este se sentirá como un latigazo cervical, el cambio climático en el oeste será mucho más significativo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte a los residentes del suroeste, en particular, que se preparen para temperaturas sin precedentes en marzo, que también pueden ser potencialmente mortales, durante lo que será una ola de calor de larga duración.

Según el NWS, es probable que Phoenix registre su día de 38 °C más temprano registrado, superando el récord actual por más de 10 días. “Dada la duración y magnitud sin precedentes de esta ola de calor extrema, el estrés térmico aumentará cada día”, declararon el miércoles los meteorólogos del NWS en Los Ángeles. El calor extremo puede ser mortal y es la principal causa de muerte relacionada con el clima en los 48 estados continentales anualmente.

Esta ola de calor llega tras lo que ya fue el invierno meteorológico más caluroso registrado en el oeste (de diciembre a febrero), con varios estados estableciendo récords invernales más cálidos de la historia.

Se prevé que el sur de California experimente temperaturas de entre 20 y 30 grados por encima del promedio para esta época del año durante las próximas dos semanas, advirtió el NWS.

El cambio climático aumenta la probabilidad, la duración y la gravedad de las olas de calor, y posiblemente contribuyó a que se convirtiera en el invierno más caluroso del oeste.

Además, la sincronización estacional está cambiando a medida que el mundo se calienta. En gran parte de EE.UU., el invierno es la estación de calentamiento más rápida, y la primavera también se está adelantando en muchas zonas, con la última helada llegando antes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.