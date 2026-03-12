Canadá vs. EE.UU., por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol: previa, horario y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

“Lo pasado, pisado”, dice un refrán popular en Latinoamérica. Y en Estados Unidos, a más de una persona le gustaría pensar lo mismo, después de la actuación que el todopoderoso equipo de las barras y las estrellas tuvo en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol, donde casi vio su eliminación por televisión.

Estados Unidos no dejó nada en el cuartel para este torneo. Aprendiendo viejas lecciones del pasado, juntó a casi todo su arsenal de máximas figuras de las Grandes Ligas (MLB) que tenía a su alcance y fue decidido a plantar batalla para recuperar la corona que en 2023 se fue para Japón. El resultado casi es catastrófico.

Los estadounidenses comenzaron con el pie derecho el certamen, con una aplastante victoria 15-5 sobre Brasil y otro rotundo triunfo ante Gran Bretaña por 9-1. Sin embargo, a partir de la tercera jornada, el que para muchos es el máximo candidato al título empezó a tambalear.

Primero llegó una poco convincente victoria ante México, en lo que muchos preveían era el juego por el liderato del Grupo B. Ese 5-3 estuvo motivado en su totalidad por una extraordinaria actuación en el quinto inning (donde logró las cinco carreras), pero, fuera de eso, México estuvo siempre en partido y guardó esperanzas hasta el final.

Luego, llegó la catástrofe. O casi, porque la sorpresiva derrota ante Italia, líder de la zona, que por momentos fue paliza, tuvo efectos menores. La derrota de México ante los europeos finalmente ayudó a la clasificación estadounidense, aunque en el segundo puesto.

Su rival será la vecina del norte, Canadá, que sorprendió al ganar la zona que tenía a Cuba y Puerto Rico, dos seleccionados a los que logró vencer. Frente a los de la isla mostró una buena producción ofensiva, mientras que ante el “Team Rubio” se destacó un mágico trío de lanzadores que limitó a los boricuas a solo cinco hits. La única derrota llegó de la manera menos pensada, ante Panamá, donde pagó caro una sexta entrada de terror.

El equipo canadiense viene superándose con cada edición del Clásico Mundial. En 2017 finalizó último en su zona sin siquiera lograr un triunfo, mientras que para 2023 logró dos, aunque no le alcanzó para superar a México o Estados Unidos en la tabla de posiciones. En 2026 será la primera vez que el seleccionado del norte se mida mano a mano en las rondas decisivas.

El encuentro será este viernes en el Daikin Park de Houston, en Texas.

8 p.m. de Miami.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

1 a.m. (ya sábado) de Madrid.

El duelo por los cuartos de final podrá verse por la pantalla de Fox en Estados Unidos y por la de Disney+ en México y países de Sudamérica como Argentina y Colombia.

