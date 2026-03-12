Buzzfeed tiene “dudas sustanciales” sobre su capacidad para seguir en el negocio

Por Ramishah Maruf, CNN

Buzzfeed, la empresa de medios digitales que arrasó a mediados de la década de 2010, dijo este jueves que tiene “dudas sustanciales” sobre su capacidad para continuar como negocio.

En un informe de resultados publicado este jueves, Buzzfeed afirmó que ha mantenido “conversaciones estratégicas” para aliviar sus problemas de liquidez.

“Creemos que existe una brecha entre el valor de nuestros activos individuales y nuestra capitalización bursátil que sugiere un importante potencial alcista no reconocido”, afirmó el fundador y director ejecutivo Jonah Peretti.

La empresa tenía una deuda de US$ 165 millones hace tres años, que se ha reducido en más de un 65 %, según Buzzfeed. Sin embargo, Matt Omer, director financiero de Buzzfeed, afirmó que la empresa sigue lastrada por compromisos heredados. Además de su homónimo, Buzzfeed también es propietario del sitio web de noticias Huffpost y de la red gastronómica online Tasty.

“Estamos explorando opciones estratégicas para completar el trabajo que comenzamos hace años y posicionar a la empresa para que opere de manera rentable y sostenible”, afirmó Omer en la declaración de resultados.

Peretti dio una pista de cómo podría ser eso en la declaración: “En 2026, nuestro objetivo es demostrar al mercado el valor de nuestras marcas, Studio IP y las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial”.

En 2025, Buzzfeed tuvo unas pérdidas netas de US$ 57,3 millones, según su informe de resultados. La empresa señaló que no disponía de recursos suficientes para financiar sus obligaciones de efectivo para el próximo año.

El declive del imperio digital de Buzzfeed, sinónimo de videos virales y cuestionarios online, se ha ido gestando desde su salida a bolsa en 2021.

Dos años después, en 2023, Peretti anunció que Buzzfeed News, ganador del premio Pulitzer, cerraría.

Buzzfeed ha pasado por varias rondas de despidos y medidas de recorte de costos, y vendió Complex Networks en 2024.

