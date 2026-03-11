Seguridad, economía y migración: los principales desafíos que enfrenta Kast tras asumir como presidente de Chile

Análisis por Uriel Blanco, CNN en Español

Por primera vez desde la transición a la democracia en 1990, Chile tiene un presidente de ultraderecha y que apoyó abiertamente la dictadura de Augusto Pinochet. Este miércoles, José Antonio Kast fue investido como mandatario del país. Dos palabras bastaron para asumir oficialmente su cargo: “Sí, juro”.

Detrás de ese juramento, hay una serie de promesas y desafíos que Kast tendrá que sortear. La estrategia del nuevo presidente de Chile se basa en instaurar un “gobierno de emergencia” para superar los tres principales obstáculos que, según él, herada tras la salida del ahora expresidente Gabriel Boric: inseguridad, migración irregular y economía.

Según expertos consultados por CNN, el principal desafío que tendrá Kast será el de la inseguridad en el país, pues fue parte esencial de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.

“Por lo que la mayoría votó es un cambio respecto a la política para enfrentar el crimen y el crimen organizado. El tema de la inseguridad ciudadana está instalado y yo diría que esa es la clave bajo la idea de emergencia” del nuevo gobierno de Kast, dijo a CNN Gilberto Aranda, profesor y magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile.

Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024 —la más reciente, publicada en julio de 2025—, el 8,5 % de los hogares chilenos (es decir, casi 1 de cada 10) registró víctimas de delitos violentos ese año, siendo robo con violencia o intimidación el de mayor prevalencia.

Lo anterior significa un ligero aumento en los delitos violentos en Chile respecto a 2023, cuando el 8,2 % de los hogares registró víctimas de estos delitos. Así como en 2024, el delito más registrado en 2023 fue el robo con violencia o intimidación.

Desde 2022, primer año de Boric como presidente, el robo con violencia o intimidación es el delito violento con más prevalencia en Chile, según muestran datos de la ENUSC 2022.

“Lo que más impacta, sin lugar a dudas, son los delitos violentos y los homicidios”, comentó a CNN Guillermo Holzmann, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso.

En cuanto a los homicidios, Chile registró una tasa de 5,4 víctimas de este crimen por cada 100.000 habitantes en 2025, lo que supuso una disminución de más de 20 % respecto al máximo histórico de 2022, cuando se registró una tasa de 6,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Si bien el Gobierno de Boric logró reducir este indicador, los homicidios siguen en niveles más altos a los registrados antes de la pandemia de covid-19; en 2018, la tasa de homicidios fue de 4,5 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2019 fue de 4,9, según datos del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2025.

A los delitos violentos y homicidios, también se suma la percepción de inseguridad por parte de los chilenos.

“Hay un tema de violencia que es importante. Y ahora esto significa además una percepción de temor. Esto se ve reflejado en cosas cotidianas, como el hecho de que los comercios cierren mucho más temprano. Generamos una percepción de temor que claramente amplifica cualquier cosa que suceda en términos violentos en el país”, explicó Holzmann.

La ENUSC 2024 señala que, en los últimos dos años, la percepción de inseguridad se redujo en los barrios y las comunas de Chile. Sin embargo, a nivel nacional, aumentó ligeramente, al punto de que casi 9 de cada 10 personas en el país perciben un aumento de la delincuencia.

Ambos expertos coincidieron en que parte de la violencia en Chile se debe a la expansión de bandas del crimen organizado.

“Chile está en una tesitura compleja porque parece evidente que hay algunos carteles que se han expandido. La presencia del Tren de Aragua es una realidad en Chile. Y también hay una presencia de otro tipo de carteles”, indicó Aranda.

Por su parte, el académico de la Universidad de Valparaíso destacó que la expansión de otros grupos más allá de la banda venezolana del Tren de Aragua.

“Hay una serie de bandas que funcionan en Chile y tienen distinto origen, no solamente asociadas a Venezuela, Colombia o México, sino que también está Argelia, están países africanos, incluso China”, añadió Holzmann.

De acuerdo con el balance de Aranda y Holzmann, la economía tiene indicadores con aspectos positivos y negativos, así como otros con riesgos en el corto plazo.

Aranda dijo que un aspecto positivo es la inflación, que en febrero registró una variación porcentual de 0 % y se mantiene en 2,4 % de forma interanual. Los sectores que más bajaron sus precios en febrero fueron la vivienda y los servicios básicos, mientras que el vestuario y el calzado fueron los que más subieron.

“Los índices de inflación y de crecimiento no son malos, el de inflación bajó mucho, el de crecimiento económico todavía yo diría (que se mantiene) modesto”, señaló.

No obstante, Aranda dijo que un aspecto negativo que deja el Gobierno de Boric es el desempleo: está “en aumento, yo diría que eso es lo más sensible”.

En marzo de 2022, cuando Boric asumió como presidente, la tasa de desempleo estaba en 7,8 %. Al mes siguiente, bajó a 7,75 %. Pero, desde entonces, el desempleo ha aumentado y desde 2023 no ha podido regresar al piso de los 7 puntos porcentuales. En febrero de este año, el último mes con datos disponibles, la tasa de desempleo fue de 8,28 %, según los indicadores del Banco Central de Chile.

Otro tema que preocupa en la economía chilena, dijo Holzmann, es la deuda que deja Boric al Gobierno de Kast.

“El eje económico es uno donde (Boric) deja además sin recursos suficientes al Gobierno de Kast, o sea, lo entrega con deuda, cosa que en Chile no era lo acostumbrado”, explicó el profesor de la Universidad de Valparaíso.

De 2010 a 2020, Chile tuvo en sus arcas más activos que deuda. No obstante, a partir de 2021, la deuda externa ha crecido a un ritmo acelerado, dejando al país con un balance en el que la deuda externa duplica a los activos de Chile, indican datos del Informe de Estadísticas de la Deuda Pública de marzo de 2025.

Asimismo, dijo Holzmann, se prevén afectaciones en el corto plazo a la economía del país por la tensa situación militar en Medio Oriente y otras partes del mundo.

“El tema de inflación se puede se puede manejar y Chile podría mantenerse a los niveles que hoy día está en la medida en que la convulsión mundial, particularmente en Medio Oriente y en Ucrania, no escale. En menos de un mes la inflación va a tocar a todos los países, y a Chile particularmente va a afectar además en la cadena de suministros, eso va a afectar nuestras exportaciones. Por lo tanto, todo lo que pasa en Medio Oriente, de no resolverse pronto, va a tener un impacto negativo”, añadió el experto.

La migración irregular fue piedra angular de la campaña de Kast que lo llevó al poder. Así como otros gobiernos con los que tiene afinidad política (como Estados Unidos), Kast puso énfasis en el control de las fronteras y de la inmigración en general.

Para Aranda, esta problemática viene de tiempo atrás, aunque con Boric fue más notario el aumento de los inmigrantes indocumentados en Chile.

“El fenómeno migratorio tampoco es exactamente una herencia del gobierno del presidente Boric, sino que es más atrás con el presidente Piñera, incluso más atrás. Ya lleva mucho tiempo, pero claramente se notó más en la última administración”, detalló el experto.

Según el Servicio Nacional de Migraciones de Chile, se estima que, con corte a diciembre de 2023, en el país había 336.985 personas extranjeras en situación irregular, de las cuales el 75 % proviene de Venezuela.

Para dimensionar la magnitud del flujo migratorio irregular, tomemos en cuenta las cifras de 2018. En ese año, se estimaba que había 10.375 personas extranjeras en situación irregular en el país. Por tanto, en un lapso de cinco años, la migración irregular creció un impresionante 3.148 % en Chile.

“Yo creo que (el Gobierno de Kast) va a tener la voluntad (para enfrentar esta problemática), pero no va a tener la capacidad en forma inmediata de poder resolverla. Primero, porque no tenemos los lugares adecuados para poder reunir a todos los inmigrantes irregulares. Segundo, se requiere todo un proceso de recomposición de las relaciones y comunicaciones con Venezuela, por ejemplo, que es una cantidad de inmigrantes importante para poder acceder a sus datos, muchos de ellos no sabemos quiénes son, o si efectivamente su documentación es verdadera o no”, explicó Holzmann.

Chile se encuentra en una posición en donde debe mantener una afinidad política, y no de alineamiento, con gobiernos de la región y más allá, señalaron los expertos.

“Kast tiene sintonía ideológica con Javier Milei (Argentina), con Donald Trump (Estados Unidos), con Nayib Bukele (El Salvador), con Viktor Orban (Hungría), con Giorgia Meloni (Italia). Pero es una sintonía, no es un alineamiento ideológico”, comentó Holzmann

“Si Kast avanza en virtud de un alineamiento ideológico, le va a ir mal”, agregó, pues tiene enfrente a las dos mayores potencias del mundo, China y Estados Unidos, como actores fundamentales en el comercio chileno.

“Lo primero es que encapsule los temas que hoy día están candentes, es decir, el cable chino hay que encapsularlo y tratarlo como una cosa aparte distinta, (para que) no contamine todo el resto” de relaciones diplomáticas de Chile, añadió el académico.

Al tener como socios estratégicos a China y EE.UU. —países antagonistas con los que Chile tiene tratados de libre comercio—, el Gobierno de Kast debe aplicar una “diplomacia sofisticada”.

“América Latina tiene que enfrentar (…) las estrategias de Xi Jinping por un lado y de Donald Trump por otro. Eso requiere una diplomacia sofisticada. Digo sofisticada y no inteligente, ahí la precisión del término es importante, en términos de que sofisticada significa entender que Chile tiene el tratado de libre comercio” con los dos países, declaró Holzmann.

“¿Por qué Estados Unidos y China han preferido tener un tratado de libre comercio con Chile, que es una economía tan pequeña? Ahí surgen las ventajas de nuestra capacidad de negociación, no solamente por los minerales que tengamos, por las 200 millas de zona económica exclusiva con el estrecho de Magallanes, que para la cadena suministro es fundamental. En fin, tenemos espacio de negociación, pero hay que dar vuelta a la forma en que se plantean nuestras relaciones con estos países”, añadió.

En tanto, dijo Aranda, por el “estilo más conservador” de Kast respecto a otros líderes de la región con un estilo más radical, se espera que el nuevo gobierno de Chile mejore sus relaciones con los países latinos.

“Las relaciones se van a potenciar con varios países del vecindario, tanto relaciones vecinales como paravecinales con países donde hay alguna afinidad política. Es posible que las relaciones con Bolivia mejoren; con Perú, tienen que hacer una definición ahora en abril (en las elecciones presidenciales); y Argentina con Milei pienso que van a ser buenas relaciones”, detalló Aranda.

“En lo paravecinal hay relaciones también con El Salvador, reuniones con Noboa de Ecuador, etcétera. Así que por supuesto que va a haber un grado de conexión con la región, pero que al mismo tiempo (Kast) está apostando por un diseño que va más allá de la región, sobre todo por el papel de Estados Unidos. Se va a privilegiar la relación con EE.UU., una relación hemisférica”, previó el profesor de la Universidad de Chile.

