El contador de Epstein testifica a puerta cerrada durante aproximadamente siete horas en la investigación de la Cámara

Por Annie Grayer, CNN

Quien durante mucho tiempo fuera el contador de Jeffrey Epstein se enfrentó a los investigadores en el Capitolio durante aproximadamente siete horas el miércoles como parte de la investigación de la Comisión de Supervisión de la Cámara sobre el fallecido delincuente sexual convicto.

Richard Kahn testificó a puerta cerrada en una declaración con republicanos y demócratas del panel mientras buscan respuestas sobre las finanzas de Epstein. La comisión había estado indagando en esas finanzas durante meses antes de la entrevista mediante citaciones a bancos y visitas al Departamento del Tesoro.

El presidente de Supervisión de la Cámara, James Comer, dijo durante un receso en la comparecencia de Kahn que estaba “respondiendo a todas las preguntas hasta ahora”.

Ese testimonio incluyó la mención de un jefe de Estado extranjero como alguien que tenía transacciones financieras con Epstein, según el representante demócrata Suhas Subramanyam, quien no dio más detalles sobre el testimonio. Una persona familiarizada con el asunto dijo que Kahn testificó que Epstein tenía inversiones con Ehud Barak o con una de las entidades del ex primer ministro de Israel, aunque no pudo recordar detalles sobre ellas.

Kahn, dijo Subramanyam, también testificó que “a otra persona que acusó al presidente Donald Trump se le dio un acuerdo por parte del patrimonio de Jeffrey Epstein”. Cuando CNN lo presionó, Subramanyam no compartió detalles sobre esa persona ni sobre el acuerdo alcanzado.

Comer, sin embargo, dijo a los periodistas que Kahn testificó que nunca vio ningún tipo de transacción pagada a Trump o a su familia. Y la persona familiarizada dijo que Trump no figuraba entre los cuatro hombres que las víctimas solicitaron que fueran excluidos de los acuerdos de conciliación para permitirles presentar litigios futuros.

Trump ha negado sistemáticamente haber cometido irregularidades en relación a Epstein.

Comer había dicho antes de la audiencia que quería saber si Kahn estuvo involucrado en la creación de algún acuerdo para las víctimas.

El republicano de Kentucky dijo que Kahn les dijo a los investigadores de la comisión que los cinco clientes que más le pagaron a Epstein fueron Les Wexner, Glenn Dubin, Steven Sinofsky, los Rothschild y Leon Black. Wexner ya ha sido interrogado por la comisión, y el panel ha pedido a Black que comparezca voluntariamente el 13 de mayo.

“Lo que Kahn ha dicho es que tenía la impresión de que Epstein ganó su dinero como asesor fiscal y planificador financiero. Así que estas fueron las cinco personas que transfirieron sumas significativas de dinero a Epstein”, dijo Comer.

CNN se ha puesto en contacto con un abogado de Kahn para solicitar comentarios.

Antes de la declaración, Comer dijo que los legisladores tenían muchas preguntas para Kahn, quien también es coalbacea del patrimonio de Epstein.

“Tenemos muchas preguntas. Creo que todos en Estados Unidos tienen preguntas sobre cómo Epstein pudo acumular tanta riqueza”, dijo. “Tenemos preguntas financieras específicas que vamos a hacer hoy y, con suerte, podremos anunciar nueva información”.

Comer dijo que varios de los gastos que su panel ha encontrado se destinaron a matrículas universitarias para algunas de las víctimas de Epstein.

“Hemos estado recibiendo registros bancarios durante mucho tiempo, y no hemos hablado públicamente sobre ellos porque estábamos esperando traer al contador una vez que tuviéramos una idea de adónde creíamos que iba el dinero y de dónde venía”, dijo.

En noviembre, Comer citó a JPMorgan y Deutsche Bank para obtener sus registros sobre Epstein y desde entonces, su panel ha revisado aproximadamente 44.000 documentos financieros y contando, dijo a CNN un asistente de la comisión.

Epstein tenía al menos 64 fideicomisos y entidades asociadas con él y había grandes cantidades de dinero moviéndose cada día entre las entidades de Epstein y sus asociados, añadió el asistente. Algunas de esas actividades incluyeron pagos a mujeres, matrículas a varias universidades y retiros rutinarios de grandes cantidades de efectivo para fines desconocidos, según el asistente. El personal de la comisión también ha acudido al Departamento del Tesoro para ver los informes de actividad sospechosa —un tipo de informe confidencial que las instituciones financieras presentan para señalar actividad potencialmente nefasta, pero que no necesariamente indica irregularidades— relacionados con Epstein.

Un mes después de que Epstein muriera en una celda de la cárcel mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, JPMorgan Chase informó a las autoridades de EE. UU. sobre más de US$ 1.000 millones en transacciones que consideró sospechosas desde octubre de 2003 hasta julio de 2019, según registros judiciales. Las transacciones incluían a titanes de Wall Street, numerosas empresas relacionadas, su exabogado y otros. Dos cuentas incluidas en el informe estaban vinculadas a los bancos rusos Alfa Bank y Sberbank.

Se esperaba que el panel utilizara la información en su interrogatorio a Kahn para indagar más sobre cómo Epstein ganó su dinero, cómo lo gastó y si se utilizó para alguna actividad ilegal.

Aunque Kahn parecía estar colaborando con los investigadores del Congreso el miércoles, no todos quedaron satisfechos con sus respuestas.

El representante demócrata James Walkinshaw dijo a los periodistas que no le pareció creíble el testimonio de Kahn de que no tenía conocimiento de los crímenes de Epstein.

“El entramado de tráfico sexual de Jeffrey Epstein no habría sido posible sin Richard Kahn, quien gestionó el dinero de Epstein durante años, autorizó pagos, incluidos pagos a víctimas y sobrevivientes. Y hoy hemos escuchado del Sr. Kahn mucha incapacidad para recordar, incapacidad para recordar correos electrónicos, mensajes, actividades en las que estuvo involucrado”, dijo Walkinshaw.

“No me parece creíble que no tuviera conocimiento de los crímenes de Jeffrey Epstein. Si ignoraba los crímenes de Epstein, ignoraba deliberadamente esos crímenes dada la profundidad de su implicación con Epstein y sus finanzas durante muchos años”, añadió.

Comer dijo que espera poder terminar su investigación antes de que finalice este Congreso, pero mencionó que cada vez que entrevistan a un testigo, surgen nuevas pistas.

La semana pasada, el panel aprobó en una votación bipartidista citar a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, pero aún no se le ha enviado la citación correspondiente. Comer dijo el miércoles que espera tomarle declaración “muy pronto”.

Em Steck, de CNN, contribuyó a este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.