Asume Kast y la derecha suma otro presidente en la región. Entre los líderes presentes está María Corina Machado

José Antonio Kast asumió este miércoles como presidente de Chile en el Congreso Nacional en Valparaíso, sumando otro líder de derecha a Ameríca Latina. La ceremonia de investidura contará con la presencia de más de 1.200 invitados, entre ellos jefes de Estado, delegaciones internacionales, medios de comunicación y líderes políticos, como la opositora venezolana María Corina Machado.

Machado, que hace unos días confirmó su asistencia a la investidura de Kast, llegó esta mañana a Chile. Dijo que se reunirá con venezolanos allí y que la “siguiente parte” de su reencuentro con connacionales será en Venezuela.

“Ya en Chile, con una emoción inmensa porque me voy a encontrar con muchos venezolanos que allí viven ahora…. Me muero por abrazarlos, uno por uno, en un reencuentro que tendrá su siguiente parte en Venezuela”, escribió Machado en su cuenta de X.

Se trata de la primera vez que Machado regresa a América Latina luego de su salida de Venezuela en diciembre del año pasado, cuando un equipo de la Fundación Grey Bull Rescue la sacó del país para llevarla a Oslo, Noruega, para la entrega del Premio Nobel de la Paz. Machado llegó a Oslo el pasado 10 de diciembre tras pasar casi un año en la clandestinidad en territorio venezolano.

Desde entonces, Machado ha pasado gran parte de los siguientes meses en Estados Unidos, reuniéndose con directivos, empresarios, políticos y dos veces con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Mientras que la líder opositora insiste en que es necesaria una transición democrática para cambiar la situación de Venezuela, el Gobierno de Trump ha elogiado repetidamente al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras el derrocamiento de Nicolás Maduro mediante un operativo militar estadounidense en Caracas a inicios de enero.

Con su llegada a Santiago y el guiño que hizo con la “siguiente parte” de su reencuentro con venezolanos, Machado parece cada vez más cerca de volver a Venezuela. A inicios de marzo, la opositora anunció que en las “próximas semanas” volvería a su país, donde se preparará, según dijo, para “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

Kast tiene a varios jefes de Estado entre sus invitados para la ceremonia de investidura.

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, y el rey Felipe VI de España fueron recibidos por Kast desde el martes.

También el martes, llegaron a Chile cuatro jefes de Estado más de América Latina: Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Nasry Asfura, presidente de Honduras; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; y Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Todos ellos sostuvieron reuniones bilaterales con Kast.

Otro de los invitados de la región es Javier Milei, presidente de Argentina, quien estuvo este miércoles en la ceremonia pero no se reunirá con Kast. Por su parte, Santiago Peña, presidente de Paraguay, llegó este miércoles para la investidura y tampoco se reunirá con Kast, aunque tuvieron un diálogo días antes de la asunción.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, también estaba invitado, pero suspendió su viaje de última hora, cuando la delegación presidencial brasileña ya estaba preparando los detalles de la visita. En su lugar, el canciller del país, Mauro Vieira, asiste a la investidura de Kast.

Por parte de Estados Unidos, asiste a la ceremonia Christopher Landau, subsecretario de Estado del Gobierno de Trump. Landau llegó el martes a Santiago y también se reunió con Kast.

Como representante de China, asiste el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, Ni Hong, con quien Kast se reunió el martes.

Kast, político de ultraderecha de 60 años, sucederá en la presidencia de Chile a Gabriel Boric (2022-2026), de 40 años, quien encabezó una recepción oficial con las delegaciones internacionales la noche del martes y ofreció su último discurso como presidente en cadena nacional.

Boric abandonó La Moneda a primera hora de este miércoles, luego llevar al poder a una nueva generación de izquierdas. En tanto, Kast será el primer mandatario chileno de ultraderecha luego de la transición a la democracia en 1990 y el primer presidente de Chile que llega al poder tras apoyar abiertamente la dictadura de Augusto Pinochet.

