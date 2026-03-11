Tormentas peligrosas azotan el centro de EE.UU. con una amenaza significativa de tornados y granizo enorme

Por meteorólogos Mary Gilbert, Chris Dolce y Briana Waxman, CNN

Tormentas peligrosas con tornados y granizo avanzan por el centro de EE.UU. la noche y la madrugada de este martes al miércoles.

Esta amenaza de tornados notablemente fuertes ha llevado a emitir el nivel de riesgo de tormentas severas más alto en meses en partes del Medio Oeste.

Todo ello forma parte de una posible ola de tormentas potentes más extendida en el centro de Estados Unidos este martes, a medida que se desarrolla e intensifica un nuevo sistema de tormentas en la región.

Las tormentas continúan desde Texas hasta la región de los Grandes Lagos, dejando a más de 60.000 clientes sin electricidad, la mitad de ellos en Texas.

Las amenazas abarcan todo el espectro de peligros graves: tornados, granizos del tamaño de pelotas de béisbol o incluso de pomelos, vientos destructivos e inundaciones repentinas.

Un tornado atravesó la zona de Kankakee, Illinois, el martes por la noche.

En respuesta, la Oficina del Sheriff del Condado de Kankakee activó su Centro de Operaciones de Emergencia y emitió una declaración de emergencia en Illinois. No hubo reportes inmediatos de heridos ni fallecidos, informó la oficina del sheriff.

“Quiero recordar a los residentes del área que revisen cómo están sus vecinos y seres queridos, pero que eviten viajes innecesarios, si es posible”, declaró el sheriff Mike Downey.

El alcalde de Kankakee, Christopher W. Curtis, declaró a CNN que no hay muertos ni desaparecidos en el condado, aunque siete personas sufrieron heridas leves.

Varias viviendas y edificios comerciales resultaron dañados, y algunas carreteras permanecen cerradas debido a la caída de árboles y cables eléctricos.

Más temprano el martes por la noche, la misma supercélula produjo un tornado que tocó tierra brevemente cerca de Pontiac, Illinois.

Esta supercélula tornadica avanzó hacia el este durante más de dos horas, atravesando varias localidades desde el centro de Illinois hasta el norte de Indiana, lo que finalmente desencadenó una Emergencia de Tornado (el nivel más alto de alerta de tornado) en Knox, Indiana.

También arrojó granizo de más de 12,7 cm de diámetro justo al sur de Kankakee, lo que podría establecer un nuevo récord estatal para Illinois.

Las tormentas también afectaron Chicago, donde cayó granizo del tamaño de una moneda de medio dólar. En el área metropolitana de Kansas City se reportó granizo de hasta 8,9 centímetros de diámetro.

Más al sur, se observó un tornado cerca de Dudley, Texas, y se reportó granizo del tamaño de una pelota de béisbol en Buffalo Gap, Texas.

Cinco vigilancias de tornado estaban vigentes a las 7 de la tarde, hora central, de este martes. Incluyen partes de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa, Illinois, Indiana y Michigan. Las vigilancias de tornado se extienden desde la frontera con México hasta Michigan.

Un nivel 4 de 5 de riesgo de tormentas severas está vigente para más de 2 millones de personas en el norte de Illinois y el noroeste de Indiana, incluidas Peoria y Bloomington, Illinois.

Aunque la ola de la semana pasada trajo consigo múltiples tornados mortales, esta es la primera vez que se emite una alerta por tormentas severas de este nivel desde el 28 de julio de 2025.

Estas tormentas eléctricas severas se desplazarán hacia el este durante la noche y se extenderán a más zonas de los Grandes Lagos, pero perderán algo de su fuerza hacia la mañana.

Es posible que aún haya tormentas poderosas a primera hora de la mañana del miércoles desde el valle inferior del Mississippi hacia el valle de Ohio, pero una amenaza renovada llegará por la tarde.

Un riesgo generalizado de nivel 2 de 5 de tormentas eléctricas severas estará vigente el miércoles para más de 55 millones de personas desde Texas y Luisiana hasta Pensilvania.

Los vientos destructivos son la principal amenaza con cualquier tormenta del miércoles. Se prevén algunos tornados, especialmente en el valle bajo del Misisipi y en partes de Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental.

No se esperan tormentas eléctricas severas generalizadas el jueves.

