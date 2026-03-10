Trump quería que la India se alejara del petróleo ruso. Su guerra con Irán ahora está socavando ese objetivo

Por Análisis por Rhea Mogul

Durante gran parte del año pasado, Washington intentó dejar sin dinero a la maquinaria de guerra de Moscú, en parte eliminando a uno de sus clientes más leales: la India.

Bajo la campaña de presión del presidente Donald Trump, la Casa Blanca impuso altos aranceles a muchas de las exportaciones de Nueva Delhi y sancionó a dos de las empresas petroleras más grandes del Kremlin.

La estrategia parecía estar funcionando. Si bien la India no abandonó por completo su dependencia del petróleo ruso, redujo drásticamente sus compras en favor de suministros de Medio Oriente.

Pero la ofensiva conjunta estadounidense-israelí de la semana pasada contra Irán cerró efectivamente el estrecho de Ormuz, por donde fluye casi todo el petróleo de Medio Oriente. Irán también ha amenazado con atacar la infraestructura energética de los países vecinos en represalia por los ataques aéreos que alcanzaron importantes instalaciones de almacenamiento de energía en Teherán.

El domingo, los precios del petróleo superaron los US$ 100 por barril por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania, en 2022, impulsados ​​por temores a nuevas interrupciones y restricciones en la producción.

Al no tener muchas otras opciones, la India ahora está recurriendo al petróleo ruso.

Reconociendo la difícil situación de Nueva Delhi, Estados Unidos otorgó la semana pasada a las refinerías indias una exención de 30 días para comprar petróleo ruso actualmente varado en el mar. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que la medida buscaba “permitir que el petróleo siga fluyendo hacia el mercado global”.

Después de meses de presión de la Casa Blanca para dejar de comprar petróleo ruso, ahora se le está dando permiso para hacer exactamente eso, y las ganancias continúan reforzando el mismo fondo de guerra que Washington pasó un año tratando de agotar.

Cuando los países occidentales prohibieron el transporte marítimo de crudo ruso tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú, en 2022, el Kremlin se dirigió con éxito hacia el este, encontrando un salvavidas económico en China y la India. Los dos países más poblados del mundo absorbieron millones de barriles diarios con grandes descuentos.

La India, con 1.400 millones de habitantes y la economía de mayor crecimiento del mundo, surgió como uno de los principales compradores de Rusia, defendiendo sus compras como esenciales para su seguridad energética.

Pero después de regresar a la presidencia hace poco más de un año, Trump decidió cortar ese vínculo.

En agosto pasado, anunció planes para imponer fuertes aranceles a la India, acusando a Nueva Delhi de sacar provecho de la guerra de Ucrania comprando petróleo ruso a precio rebajado y revendiéndolo a un precio superior al mundial.

La Casa Blanca impuso aranceles del 50 % a los productos indios (la mitad de ellos para castigar directamente a Nueva Delhi por sus compras de petróleo ruso) y más tarde sancionó a dos de las empresas petroleras más grandes de Rusia, en un intento de cortar la principal fuente de dinero extranjero del Kremlin.

Finalmente, la campaña de presión dio resultado. Tras meses de negociaciones, Washington flexibilizó los gravámenes a Nueva Delhi el mes pasado a cambio de una concesión: restringir el acceso al crudo ruso.

Pero a medida que misiles y drones cruzan el estrecho de Ormuz, esa promesa se desvanece. Datos de la firma de análisis Kpler muestran que la estrecha vía fluvial canaliza entre 2,5 y 2,7 ​​millones de barriles de las importaciones diarias de crudo de la India, provenientes principalmente de Iraq, Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Y con el estrecho efectivamente paralizado, incrementar el suministro ruso parece una solución obvia.

Hasta el viernes, había unos 130 millones de barriles rusos en el mar, según datos de Kpler. “Algunos de estos barriles podrían ser redirigidos a puertos indios con relativa rapidez”, declaró en una nota.

Sumit Ritolia, analista de investigación de Kpler, predijo que la India “volverá nuevamente al nivel anterior a las sanciones, comprando alrededor del 40-45 % del crudo de Rusia”.

Si bien Rusia carece de la capacidad para llenar por completo el vacío dejado por la parálisis del Golfo, ahora tiene incentivos para maximizar su producción y la influencia para exigir una prima.

Pero, señaló Farwa Aamer, directora de Iniciativas del Sur de Asia en el Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática, la exención de 30 días es una “medida temporal” que viene con “limitaciones, condiciones y una fecha límite”.

“Esta exención puede ofrecer un alivio temporal a la India, pero no es suficiente para satisfacer las demandas energéticas del mercado”, dijo.

Los envíos desde Rusia también tardan más en llegar a los puertos indios que los petroleros procedentes de Medio Oriente.

La India tiene “alrededor de 25 días de inventario de petróleo crudo [y] mantiene alrededor de 25 días de inventario de gasolina y diésel”, dijo a CNN el sábado una fuente de su Ministerio de Petróleo, con una “cobertura de inventario total de casi ocho semanas de petróleo crudo y productos derivados del petróleo”.

La fuente añadió: “En cuanto a nuestras existencias actuales, nos encontramos en una posición cómoda. Vamos a aumentar nuestros suministros desde otras zonas geográficas y compensar la escasez de suministro en el estrecho de Ormuz”.

El viernes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que su país podría levantar las sanciones a un mayor suministro de petróleo ruso.

“Para aliviar la escasez temporal de petróleo a nivel mundial, le hemos dado permiso a la India para aceptar el petróleo ruso. Podríamos desautorizar otros tipos de petróleo ruso”, declaró a Fox Business en una entrevista el viernes.

Este cambio en la política estadounidense se produce en un momento en que los analistas advierten que las tensiones actuales están reduciendo los suministros mundiales.

“Cuanto más se prolongue la crisis en Medio Oriente, más prolongada será la tensión sobre los mercados energéticos mundiales y mayor será la posibilidad de una crisis energética para economías importadoras de petróleo como la India”, afirmó Aamer.

Esha Mitra, de CNN, contribuyó con este reporte.

