Por qué las liberaciones de petróleo de emergencia no solucionarán esta crisis

Los inversores, desconcertados por la guerra en Irán, han disparado los precios del petróleo, y los gobiernos mundiales lo han notado. Las mayores economías del mundo están considerando liberar millones de barriles de petróleo al mercado de emergencia.

Pero aunque eso pueda parecer mucho, los expertos dicen que incluso decenas de millones de barriles son más bien una gota en el océano cuando se trata de las necesidades mundiales de petróleo.

Esto se debe a que el mundo, y Estados Unidos, utilizan tanto petróleo cada día que incluso una liberación única relativamente grande no podrá compensar el cierre continuo del Estrecho de Ormuz, una vía fluvial clave para los envíos mundiales de petróleo que ha sido efectivamente cerrada por la guerra.

“No es cero, pero es probable que el efecto sea bastante pequeño”, declaró Daniel Raimi, miembro del grupo de expertos en energía Resources for the Future, en un comunicado de prensa coordinado. “Si consideramos el volumen del comercio mundial de petróleo, de tan solo unos 100 millones de barriles diarios, incluso una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo (SPR) tendrá un impacto moderado en los precios mundiales del petróleo”.

El grupo G7 de grandes economías ha insinuado que podría liberar petróleo, pero aún no se ha comprometido a nada.

“Estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias, incluso para apoyar el suministro mundial de energía, como la liberación de reservas”, dijo el G7, que incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, en un comunicado después de una reunión el lunes.

El crudo Brent, el referencial internacional, cerró el lunes con un alza de casi un 7 % , a US$ 98,96 por barril, el precio de cierre más alto desde 2022.

El presidente Donald Trump tampoco hizo ninguna promesa el lunes.

“Buscamos mantener bajos los precios del petróleo. Los subimos artificialmente debido a esta excursión”, dijo en una conferencia de prensa. “Sabía que los precios del petróleo subirían si hacía esto, y han subido, probablemente menos de lo que pensaba”.

Después de que la invasión rusa de Ucrania en 2022 hiciera subir los precios del petróleo, el G7 coordinó la liberación de 240 millones de barriles de sus propias reservas, incluidos 180 millones de barriles de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los precios de la gasolina bajaron desde su máximo de US$ 5 por galón en junio de 2022, pero los expertos afirman que la liberación de petróleo del G7 solo tuvo un impacto marginal. Un análisis del Departamento del Tesoro en julio de 2022 reveló que solo redujo los precios de la gasolina en 17 centavos, a US$ 0,42 por galón.

“Si no fuera por los comunicados de SPR, probablemente habríamos tenido la gasolina por encima de los US$ 5 por galón durante varias semanas (en 2022) en lugar de solo unos pocos días”, dijo Tom Kloza, analista petrolero independiente y asesor de Shell Oil.

El factor más importante para bajar los precios del petróleo ahora es la reapertura del Estrecho de Ormuz, que ha estado prácticamente cerrado al tráfico de petroleros. El 20 % del petróleo mundial fluye por este estrecho canal.

“A menos que el tráfico del Estrecho de Ormuz se reanude pronto y continúe, las liberaciones de SPR solo provocarán una breve pausa antes de que los precios del petróleo crudo reanuden su subida”, dijo Bob McNally, presidente y fundador de Rapidan’s Energy Group.

Dado que el consumo mundial de petróleo asciende a unos 100 millones de barriles por día, ninguna liberación única puede compensar el cierre del estrecho durante un período prolongado.

Y si la guerra se prolonga, liberar petróleo SPR hoy limitará las opciones futuras.

El SPR estadounidense tenía unos 600 millones de barriles de petróleo antes de la guerra de Ucrania. Hoy, su reserva es de 415 millones de barriles.

“Lo que pasa con las reservas de emergencia es que solo se pueden usar una vez”, dijo Neil Atkinson, investigador visitante del Centro Nacional de Análisis Energético. Sin reposición, “cuando se agoten, se acaban”.

