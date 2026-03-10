Por qué Estados Unidos e Irán libran dos guerras diferentes

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Los principales asesores del presidente Donald Trump ya están preparando un relato de victoria en Irán para el inevitable día en que intente liberarse de la guerra.

La Casa Blanca está imaginando un escenario surrealista en el que él personalmente certificará una rendición incondicional de la República Islámica, incluso si no es cierto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirma que solo Trump puede juzgar si la guerra está “al principio, a la mitad o al final”. Es como si su jefe fuera el único árbitro de la realidad en medio de una furiosa conflagración regional.

Es poco probable que los líderes revolucionarios de Irán cooperen, ya que la coreografía de Trump chocará con su objetivo central en una lucha existencial: sobrevivir a la tolerancia de los estadounidenses ante una nueva guerra extranjera.

Y la atormentada historia de Medio Oriente demuestra que la violencia no es un grifo que se pueda cerrar sin más.

Cada nueva guerra no hace más que avivar el agravio histórico que alimenta la siguiente. Esta amarga experiencia significa que israelíes, libaneses, iraníes y sus hermanos regionales serán menos optimistas que el equipo de Trump sobre el futuro.

Además, el propio pasado reciente de Estados Unidos sugiere que los conflictos a menudo desafían las estrategias de salida presidenciales y rara vez culminan en victorias inequívocas como las obtenidas contra Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Las posibles vías para detener las operaciones militares estadounidenses podrían aún estar lejos. Pero existe una creciente urgencia por identificarlas, ya que la crisis petrolera, desencadenada por la guerra, amenaza con un desastre económico global.

Y la frágil posición política de Trump corre el riesgo de verse aún más debilitada por los elevados precios de la gasolina, que él insiste son “temporales”.

El conflicto también socava la promesa de campaña de Trump de no iniciar nuevas guerras.

No se trata de una nimiedad política. Es una obligación arraigada en el corazón de cientos de miles de militares estadounidenses que sirvieron en las guerras posteriores al 11-S y se comprometieron a honrar a sus compatriotas caídos oponiéndose a nuevos embrollos extranjeros.

En medio de la bravuconería entrecortada de su conferencia de prensa del martes, Hegseth habló con insistencia de esta confianza desde su perspectiva como veterano condecorado de las guerras de Iraq y Afganistán: “Esto no es una construcción de una nación sin fin bajo los atolladeros que vimos con Bush u Obama. Ni de lejos. Nuestra generación de soldados no permitirá que eso vuelva a suceder, y este presidente tampoco”, declaró Hegseth.

A diferencia de aquellos camaradas que se oponen al nuevo aventurerismo, Hegseth concluyó que la respuesta es un tipo de guerra estadounidense más letal y sin restricciones, aplicada a través de temibles campañas aéreas o incursiones de fuerzas especiales como la que derrocó al presidente de Venezuela.

“Estamos aplastando al enemigo con una demostración abrumadora de habilidad técnica y fuerza militar”, declaró sobre la guerra con Irán. “No cederemos hasta derrotar al enemigo total y decisivamente. Pero lo haremos… según nuestro cronograma y a nuestra elección”.

Si esta metodología funciona o no es una de las preguntas más cruciales de la política exterior de Trump en su segundo mandato.

Sin embargo, el presidente ha tenido dificultades para encontrar una justificación definitiva para la guerra. Ha barajado advertencias de que Irán estaba a punto de destruir Medio Oriente y había reconstruido un programa nuclear que previamente afirmó haber “aniquilado”.

Presionó por un cambio de régimen y exigió nombrar al próximo líder del país, pero también dijo que podría llegar a un acuerdo con un clérigo iraní.

Esta falta de precisión retórica explica por qué la administración ahora está luchando por encontrar escenarios finales más convincentes.

El martes, se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, qué quiso decir Trump cuando exigió la rendición incondicional de Irán.

“Cuando el presidente Trump afirma que Irán se encuentra en una posición de rendición incondicional, no afirma que el régimen iraní vaya a declararlo abiertamente”, explicó Leavitt. “Lo que el presidente quiere decir es que las amenazas de Irán ya no estarán respaldadas por un arsenal de misiles balísticos que los proteja de construir una bomba nuclear en su país”.

Continuó: “El presidente Trump determinará cuándo Irán está en posición de rendición incondicional, cuándo ya no representa una amenaza creíble y directa para Estados Unidos de América y nuestros aliados”.

Leavitt podría haber estado evadiendo una condición incumplible establecida por Trump. Pero la idea de que pudiera aceptar una falsa rendición iraní resulta inverosímil.

Pero no es solo el resultado final lo que no cuadra.

Trump se ha mostrado reticente a ser sincero con los estadounidenses sobre lo que realmente está sucediendo.

El presidente se refiere a la guerra como una “excursión”, un ejemplo clásico de una tendencia identificada por George Orwell: los políticos usan el lenguaje de forma inapropiada para ocultar la realidad en lugar de expresar la verdad.

Un conjunto más discreto de objetivos de guerra podría haber evitado el problema actual de Trump.

La administración tiene sólidos argumentos para afirmar que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes están causando daños catastróficos a la infraestructura misilística, nuclear y militar de Irán, y ahora también a la base económica del régimen.

Un Irán debilitado haría que Israel y la región fueran más seguros y representaría una victoria significativa para el presidente, incluso si el régimen se aferra al poder.

Sin embargo, sus expectativas infladas y sus justificaciones dispersas para los ataques podrían mermar tal logro.

Pero una victoria presidencial prematura que ignore la realidad de una guerra que aún continúa repetiría un patrón que ha perseguido a la política exterior estadounidense moderna.

A menudo, Estados Unidos ha parecido librar guerras diferentes a las de sus adversarios. Y en la actual, es concebible que ambos bandos puedan proclamar su victoria cuando cesen los combates.

El régimen teocrático de Irán está siendo vapuleado por la principal superpotencia mundial y una potencia hegemónica regional. Su ejército está siendo destruido y su influencia regional, forjada durante décadas, está siendo desmantelada. Pero cualquier cosa que no sea una derrota total —sin importar si Trump afirma falsamente que el régimen se rindió— se consideraría una victoria.

“Creo que los líderes iraníes comprenden que son militarmente inferiores a Estados Unidos y que no van a lograr una victoria militar”, declaró a Becky Anderson en CNN International Mohammad Ali Shabani, editor de Amwaj.media. “Hay que pensar: ¿cómo definiría Irán la victoria? Porque cada estado necesita tener una especie de objetivo final en el que pueda afirmar haber obtenido la victoria”.

“Creo que para (el régimen de Irán) se trata de poder decir que sobrevivimos”, indicó Shabani.

El desajuste en la lucha de Estados Unidos contra Irán es característico de muchas de las guerras modernas de Washington.

Por lo general, Estados Unidos depende de una potencia de fuego masiva, la destreza de su armamento de alta tecnología y su capacidad para infligir una violencia enorme con precisión en un vasto campo de batalla. Casi siempre se enfrenta a adversarios mucho más débiles.

Pero los enemigos se adaptan y libran una guerra asimétrica. A menudo han desconcertado a Washington con su resistencia, con tácticas insurgentes o explotando condiciones, terrenos o culturas locales que Estados Unidos desconoce.

Irán podría responder a una proclamación de victoria de Trump con ataques terroristas contra objetivos vulnerables globales de Estados Unidos; con continuos ataques con misiles en el Golfo; o activando lo que queda de aliados indirectos como Hezbollah y Hamas.

Su siembra de minas en el Estrecho de Ormuz, una ruta crucial para la exportación de petróleo, está diseñada para aumentar los costos para Trump. La guerra con drones de nueva generación es una forma barata y sencilla de reconstruir rápidamente su amenaza fuera de sus fronteras.

Sin duda, Teherán ha consultado los manuales de estrategias de enemigos estadounidenses que antes estaban superados en armamento.

En Vietnam, las guerrillas comunistas del Viet Cong y el ejército norvietnamita se adentraron en la densa selva, donde tenían ventaja sobre las tropas estadounidenses.

En Iraq, el colapso del Estado iraquí provocó el auge de insurgencias y milicias sectarias que crearon campos de batalla para las tropas estadounidenses.

En Afganistán, los talibanes esperaron casi dos décadas a que Estados Unidos se marchara, emulando a sus predecesores que resistieron a los imperios soviético y británico.

Y Teherán tiene otra ventaja: la geografía.

La distancia de Estados Unidos con respecto a tales escenarios también explica por qué las guerras extranjeras se vuelven finitas una vez que los ciudadanos se preguntan por qué libran batallas ajenas con sangre y dinero estadounidenses.

El fracaso de Trump en preparar adecuadamente al país para esta guerra y en definir objetivos claros y una estrategia de salida lo hace especialmente vulnerable en este punto, ya que se avecina un momento crucial en la guerra.

A menos que se produzca una transformación repentina de una región empapada en sangre y el colapso de un régimen que ha desafiado a Estados Unidos durante casi 50 años, pronto se enfrentará a un dilema familiar para muchos presidentes modernos.

¿Inventa una victoria falsa o parcial y se marcha? ¿O se deja arrastrar aún más?

