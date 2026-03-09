Identifican al séptimo militar de EE.UU. muerto en la guerra contra Irán como un sargento del Ejército

Por Piper Hudspeth Blackburn y Isabelle D’Antonio, CNN

Un soldado estadounidense falleció tras sufrir heridas durante un ataque la semana pasada en Arabia Saudita, informaron las fuerzas armadas, lo que eleva a siete la cifra de soldados de Estados Unidos muertos en la guerra contra Irán.

El lunes, los militares identificaron al soldado como el sargento del ejército Benjamin N. Pennington, de 26 años, residente de Glendale, Kentucky. Pennington, quien resultó herido en la Base Aérea Prince Sultan, estaba asignado al 1er Batallón Espacial, 1ª Brigada Espacial, una unidad del Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército.

“Anoche, un soldado estadounidense falleció a causa de las heridas sufridas durante los ataques iniciales del régimen iraní en Medio Oriente”, informó el Comando Central de EE.UU. el domingo en X. “El soldado resultó gravemente herido en el lugar de un ataque contra tropas estadounidenses en el Reino de Arabia Saudita el 1 de marzo”.

La noticia del soldado fallecido se conoció un día después del traslado solemne de los cuerpos de los seis soldados que murieron la semana pasada en Kuwait. El presidente Donald Trump y otros altos funcionarios se unieron a las familias de los soldados en la Base Aérea Dover, en Delaware, durante el traslado de los restos a casa.

Ese ataque se produjo el 1 de marzo contra un centro de operaciones improvisado en el puerto civil de Shuaiba, en Kuwait. Los seis soldados estaban asignados al 103º Comando de Sostenimiento, una unidad de la Reserva del Ejército con base en Iowa.

El presidente declaró a la cadena ABC el domingo que reunirse con las familias de los seis soldados no le hizo dudar sobre la guerra.

“Los padres se molestarían si lo hiciera”, afirmó. “Todos me dijeron: ‘Por favor, señor, gane esto por mi hijo’”.

El presidente ha dicho anteriormente que probablemente habrá más bajas estadounidenses en la guerra contra Irán. Al preguntársele el sábado si creía que tendría que asistir a más traslados de restos, Trump respondió: “Estoy seguro. Lo detesto… pero es parte de la guerra”.

El CENTCOM también anunció el domingo en otra publicación en redes sociales que un soldado de la Guardia Nacional estadounidense murió en un “incidente relacionado con la salud en Kuwait el 6 de marzo durante una emergencia médica”. El mayor Sorffly Davius, de 46 años y residente de Queens, Nueva York, falleció en el campamento Buehring, según informó el Pentágono. El incidente está bajo investigación. Davius ​​era agente de policía de la ciudad de Nueva York desde 2014, según el departamento.

