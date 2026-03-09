ICE libera a los “hermanos mariachi” que estaban detenidos en Texas junto con sus padres, dicen legisladores

Por Lauren Mascarenhas, CNN

Dos prometedores jóvenes músicos de mariachi y sus padres, que se encontraban en un centro de detención de ICE durante casi dos semanas tras ser detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en Texas, están siendo procesados para su liberación, según una publicación en X del representante estadounidense Joaquin Castro, quien conoció a dos de los hermanos durante su viaje al Capitolio el año pasado.

Caleb Gámez Cuéllar, de 14 años, y Joshua Gámez Cuéllar, de 12 años, habían estado detenidos con sus padres en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, una instalación en Dilley.

Su hermano, Antonio Gámez Cuéllar, de 18 años, también fue liberado tras haber estado detenido en una instalación separada en Raymondville, Texas. Apareció en una conferencia de prensa el lunes con la representante de EE.UU. Monica De La Cruz, una republicana de Texas, fuera de la instalación.

“La familia Gámez-Cuéllar ha sido liberada”, dijo Castro en la publicación junto a fotos de la familia. “Ahora los estamos llevando para reunirse con su hijo Antonio”, dijo Castro.

Hace menos de un año, los dos hermanos mayores fueron reconocidos en el Capitolio por sus actuaciones galardonadas en un destacado grupo de mariachi de escuela secundaria. La noticia de la detención de los talentosos músicos se ha difundido por su ciudad natal de McAllen, Texas, y por la activa comunidad de músicos de mariachi en la zona y en todo el país, mientras algunos líderes estatales denuncian las tácticas del DHS que una vez más han llevado a menores a custodia federal.

Los jóvenes músicos se suman a una lista creciente de niños y adolescentes atrapados en la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump, incluido Liam Conejo Ramos, de 5 años, cuya imagen conmovió corazones en todo el mundo cuando fue detenido en Minneapolis con un gorro de conejito y enviado al South Texas Family Residential Center, un centro de detención de ICE en Texas, antes de su liberación.

Los padres de los hermanos, Emma Guadalupe Cuéllar López y Luis Antonio Gámez Martínez, fueron arrestados por ICE el 25 de febrero, según el DHS, que dijo que ambos habían estado viviendo en Estados Unidos ilegalmente. La familia ingresó a Estados Unidos ilegalmente en 2023 cerca de Brownsville, Texas, según el DHS.

“Eligieron traer consigo a su hijo adulto y a dos niños”, dijo un portavoz del DHS en un comunicado.

“ICE no separa a las familias. Se les pregunta a los padres si quieren ser expulsados junto con sus hijos, o ICE colocará a los niños con una persona segura que el padre designe”, dijo el comunicado. “En estricto cumplimiento de la política de ICE, los hombres adultos sin hijos NO son alojados en la instalación de Dilley por la seguridad de los niños dentro de la instalación”.

La instalación de Dilley está adaptada para familias, con aulas y materiales educativos, según el DHS.

Pero defensores de inmigración y abogados han denunciado en los últimos meses condiciones perjudiciales en la instalación, incluidos niños que se enferman y a quienes se les niega atención médica adecuada y comida apropiada.

“La ley exige que los extranjeros ilegales que se presenten en un puerto de entrada sin una entrada válida sean detenidos mientras se escuchan todas sus reclamaciones… A diferencia del Gobierno anterior, el Gobierno de Trump no va a ignorar el estado de derecho”, dijo el comunicado del DHS.

Castro dijo que se reunió con dos de los hermanos y sus padres durante una visita programada a la instalación de Dilley el lunes.

“Donald Trump dijo que iba tras criminales. Dijo que iba tras personas que son peligrosas para los estadounidenses. Bueno, ¿cómo es que estos dos jóvenes eran lo suficientemente buenos como para presentarse en el Capitolio de los Estados Unidos por invitación de su congresista?”, dijo Castro en un video publicado durante el fin de semana, denunciando la detención de la familia. “Eran lo suficientemente seguros como para recorrer la Casa Blanca, y sin embargo el Gobierno de Trump los tiene sentados en una prisión en Dilley, Texas”.

De La Cruz, quien felicitó al grupo de mariachi de la escuela secundaria de los hermanos en junio, dijo que había solicitado una visita al Centro de Detención El Valle en Raymondville, Texas, antes de la liberación del hermano mayor.

“Me preocupa la noticia en torno a la familia Gámez Cuéllar. Como he dicho de manera consistente, los recursos de aplicación de la ley deberían centrarse en individuos con antecedentes penales: una frontera segura y políticas de sentido común deben ir de la mano”, dijo De La Cruz en un comunicado en Facebook.

Manifestantes se reunieron el lunes afuera de la instalación de El Valle para exigir la liberación de los hermanos.

