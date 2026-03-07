La ex primera ministra Jacinda Ardern dejó Nueva Zelandia. No es la única

Por Laura Sharman, CNN

Veinte años de recuerdos se desparramaron por el jardín de Jacinda Thorn.

Ositos de peluche y libros de texto, equipo de camping apilado contra la batería de su marido, un montón de batidores y sartenes que captaban el sol de la mañana.

Con solo cinco maletas y sus Shih Tzu Bubbles, la familia —Thorn, de 43 años, su marido Blair, de 44, y sus hijos Eva y Chase— cambió su casa en la capital de Nueva Zelandia por una en Melbourne, un tercio más grande y al mismo precio.

“Nunca pensé que viviría fuera de Wellington, y mucho menos de Nueva Zelandia”, declaró a CNN desde Australia, dos años después. “Todavía me encanta, pero nuestra familia ahora está prosperando y la vida tiene una nueva sensación de aventura y tranquilidad”.

Nueva Zelandia, una pintoresca nación del Pacífico Sur, se encuentra constantemente entre los países a los que más gente desea mudarse y se ha convertido en un atractivo refugio para los estadounidenses adinerados que buscan un lugar seguro en un mundo inestable.

Sin embargo, está perdiendo a su propia gente a niveles casi récord.

En los últimos cuatro años, el número de neozelandeses de entre 30 y 50 años que emigran se ha más que duplicado (de 18.000 a 43.000), impulsado por el aumento del coste de la vida y el debilitamiento del mercado laboral, según informaron demógrafos a CNN.

La homónima más famosa de Thorn, la ex primera ministra Jacinda Ardern, se convirtió recientemente en el rostro menos probable de este éxodo. La mujer de 45 años confirmó la semana pasada que ella y su familia se han mudado a Sídney, tras ser vistos buscando casa en las acaudaladas playas del norte de la ciudad.

Pero tradicionalmente, quienes emigraban eran los jóvenes de veintitantos años que hacían las maletas y se mudaban a Londres o Australia para trabajar y viajar durante unos años. Incluso existe un apodo local para esto: “Gran Experiencia en el Extranjero”.

Que los neozelandeses se muden al extranjero no es raro, y en general, más neozelandeses deciden irse que antes. En el año que finalizó en noviembre de 2025, casi 122.000 personas emigraron, un aumento del 4 % con respecto al año anterior y superior al pico previo de 2012.

Si bien estos jóvenes adultos siguen siendo el grupo más numeroso que emigra al extranjero, las personas de mediana edad, como Ardern, son ahora el segmento de mayor crecimiento, con un creciente número de jubilados que se unen a ellos, según datos gubernamentales.

“Es una tendencia bastante inusual”, afirmó el economista Brad Olsen, director ejecutivo y economista principal de Infometrics Ltd. “Solo en épocas económicas mucho más difíciles se observa una salida neta de los grupos mayores de 40 años”.

Este grupo de edad de entre 30 y 50 años destaca porque sus miembros a menudo cambian su “centro de gravedad”, dejando atrás carreras profesionales, redes sociales y lazos familiares consolidados, afirma el sociólogo Paul Spoonley, distinguido profesor emérito de la Universidad Massey de Nueva Zelanda.

“Por lo tanto, la decisión de migrar requiere un fuerte imperativo económico para superarlo”, indica.

La familia Thorn, por su parte, está cosechando los frutos después de que Blair descubriera que su salario como ingeniero de datos aumentaría un 50 % en Australia, donde los neozelandeses obtienen derechos automáticos de trabajo y residencia.

Eva, de 16 años, y Chase, de 10, están sobresaliendo en la escuela y la familia está ahorrando mucho. Su factura semanal de supermercado ha bajado del equivalente a unos US$ 400 a US$ 267; la gasolina y el transporte público son un 40 % más baratos; y las consultas médicas cuestan un 25 % menos, con citas para el mismo día contra esperas de una semana.

CNN entrevistó a más de una docena de neozelandeses que dieron el salto al extranjero a mitad de su carrera: una familia de cuatro personas que se estableció en Inglaterra, otra que prosperó en Escocia y una mujer que considera España su hogar tras breves estancias en Catar, Abu Dabi y Turquía.

Otros han comenzado de nuevo en Estados Unidos, especialmente en centros urbanos como San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.

Darren Eckford consiguió un puesto para fundar la filial internacional de una organización benéfica neozelandesa en el Reino Unido y se mudó con su pareja y sus dos hijos tan solo tres semanas después, a los 33 años.

Actualmente es director de formación y desarrollo organizativo en CIWEM, una organización profesional del sector del agua y el medio ambiente.

“Las habilidades tradicionales neozelandesas, que abundaban en su país, tenían una gran demanda en el Reino Unido”, declaró Eckford a CNN. “Y estábamos mucho más cerca de comprar una casa familiar si tomaba mis ahorros y me mudaba al Reino Unido”.

Nueva Zelandia lleva dos años azotada por un estancamiento de la economía, con un crecimiento negativo en el año hasta septiembre de 2025 y un desempleo que ha alcanzado su nivel más alto en una década en los últimos meses.

Su mercado inmobiliario también se ha desplomado, con importantes centros como Auckland y Wellington sufriendo una de sus peores caídas de la historia, tras un repunte pospandémico, con precios que han bajado casi un 30 % en la capital desde enero de 2022.

“El país se enfrenta a su tasa de desempleo más alta desde 2016, lo que dificulta la búsqueda de empleo, especialmente para los trabajadores jóvenes y de mediana edad”, afirmó Olsen.

En algunas ciudades, la disminución de empleos en el gobierno y el sector público ha obligado a muchos que antes contaban con ingresos altos y estables a tomar decisiones difíciles.

El asesor principal de políticas Aaron Harold y su pareja, una abogada, se mudaron a Australia la primavera pasada después de que dos rondas consecutivas de recortes de empleo en sus empresas de Wellington les hicieran temer por su estabilidad laboral.

“Nuestros salarios son similares en Australia y la legislación laboral implica períodos de prueba más largos, pero las ventajas superan con creces las desventajas”, declaró Harold, de 43 años, a CNN.

“Aquí hay mejores oportunidades profesionales y hay más opciones. También disfrutamos de la vida urbana y del clima más cálido”.

Casi el 60 % de quienes se marchan se dirigen a Australia, cuyo gobierno estima que aloja a unos 670.000 ciudadanos neozelandeses, lo que equivale al 12,5 % de la población actual de Nueva Zelandia.

La tasa de desempleo es menor, un 4,2 %, en comparación con el 5,4 % de Nueva Zelandia, mientras que el ingreso semanal medio de los trabajadores a tiempo completo es un 37 % mayor: el equivalente a US$ 1.451 en Australia frente a US$ 912 en Nueva Zelandia, según datos de 2025 de Stats NZ y la Oficina Australiana de Estadística.

Mark Berger, director de NZRelo, que ayuda a los neozelandeses a cruzar el mar de Tasmania, afirmó que el mayor cambio que ha observado se encuentra en las motivaciones de las personas.

“Los neozelandeses ya no se mudan buscando unos años de mejor salario”, declaró a CNN. “Se mudan permanentemente para reconstruir sus vidas… impulsados ​​por la esperanza de estabilidad, oportunidades y justicia”.

Encabezando la iniciativa se encuentran trabajadores esenciales como enfermeros, policías, profesores y comerciantes, que durante años han sido el objetivo de las campañas de reclutamiento australianas, así como profesionales remotos atraídos por “regiones con estilo de vida” como la Sunshine Coast de Queensland, explicó Berger.

Nueva Zelandia sigue atrayendo más inmigrantes de los que pierde, con cifras oficiales que muestran un aumento neto de 13.700 en el último año.

Pero la brecha se está cerrando —lo que resulta en el crecimiento poblacional más lento en 12 años— y no es un cambio sencillo, afirmó Olsen.

“Es una rotación mucho mayor”, añadió, al señalar que esta “rotación” puede minar la productividad, ya que los recién llegados necesitan tiempo para adaptarse, mientras que los profesionales que se marchan a mitad de su carrera a menudo se llevan consigo décadas de experiencia y conocimiento institucional.

Y a medida que la población de Nueva Zelandia envejece, será cada vez más difícil reemplazar a los trabajadores jubilados, a menos que el país pueda retener o atraer de vuelta a las personas de entre 30 y 50 años, añadió Olsen.

“Si tenemos menos jóvenes que llegan, mantener a ese grupo de edad laboral privilegiada en el medio será vital para mantener en marcha el motor económico de Nueva Zelanda”.

Spoonley afirmó que las salidas están erosionando “la cantidad de talento que Nueva Zelandia produce con tanta eficacia” y planteó la pregunta: “¿Se les atraerá alguna vez de vuelta?”.

Mientras tanto, las tendencias actuales de llegada de personas a Nueva Zelandia incluyen migrantes de India, Filipinas y China, “y ese cambio ha sido bastante rápido”, afirmó Olsen.

“Está cambiando la demografía de Nueva Zelandia de forma considerable y con bastante rapidez”, añadió.

Estas personas se incorporan a industrias diversas, pero principalmente a la construcción, el cuidado del hogar, la informática y el trabajo en computadoras, así como a una de las industrias clave de Nueva Zelandia: el sector primario, que incluye la agricultura, la silvicultura y la minería, según Olsen.

La experiencia de Scott y Charlotte George, quienes se mudaron a Estados Unidos durante el último pico migratorio, destaca tanto los desafíos como las oportunidades para quienes deciden mudarse definitivamente.

Tras perder su hogar en el terremoto de Christchurch de 2011, la pareja, que entonces tenía 38 años, se mudó a Boston con sus hijos Marcelle y Hylton en busca de mejores perspectivas económicas y educativas.

Scott, fundador del sistema de pagos Paywaz, comentó que les atrajo la magnitud de las oportunidades en Estados Unidos, especialmente para el emprendimiento, con mayor capital, talento especializado, mercados más amplios y redes más rápidas que en Nueva Zelandia.

Sin embargo, la mudanza no estuvo exenta de desafíos, como el acceso limitado al capital como inmigrantes y la necesidad de forjar una trayectoria profesional en un sistema donde el historial crediticio y la duración de la residencia son importantes.

“El mayor desafío ha sido encontrar el lugar adecuado”, afirmó, y añadió que cada estado de Estados Unidos se siente cultural y económicamente distinto.

“Ser neozelandés, y provenir de un país pequeño, puede conllevar una persistente sensación de distancia. Forjar una comunidad y echar raíces a largo plazo requiere un esfuerzo deliberado”, agregó.

Para muchos, como los George, la identidad sigue siendo fundamental. En declaraciones a CNN, muchos migrantes se describieron como “orgullosamente neozelandeses” mientras construyen sus vidas en otros lugares, equilibrando las ventajas de vivir en el extranjero con una conexión duradera con su hogar.

“El hogar se convierte en una relación, no en un código postal”, añadió George. “Te das cuenta de que llevas tu país contigo en tu acento, tus valores, tu humor y tu forma de presentarte”.

