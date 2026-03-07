“Destruir a los carteles”: Noem promociona su nuevo rol en el Escudo de las Américas tras su destitución al frente del DHS

Por Kit Maher, CNN

Apenas unos días después de su destitución como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem expuso el mandato de su nuevo rol como enviada especial para el Escudo de las Américas: destruir los cárteles y mantener a los adversarios fuera del hemisferio occidental.

“Nuestros objetivos serán destruir los cárteles, perseguir a estos narcoterroristas que están destruyendo a nuestra gente, matando a nuestros hijos y nietos. También vamos a mantener a raya a nuestros adversarios, aquellos adversarios que desean cambiar nuestra forma de vida y nuestros valores que están fuera de nuestro hemisferio”, declaró Noem este sábado en la Cumbre del Escudo de las Américas en Doral, Florida.

Noem agradeció al presidente Donald Trump por crear el rol de enviada especial y designarla para el mismo. A pesar de haber sido relegada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), mientras Trump cede el paso al senador Markwayne Mullin, Noem reivindicó su trabajo en el DHS para asegurar la frontera y deportar a millones de personas.

“Durante el último año, en mi rol como secretaria de Seguridad Nacional, nos hemos centrado en asegurar nuestra frontera… Nos centramos en eliminar las amenazas a la seguridad pública y más de tres millones de personas fueron deportadas o expulsadas de nuestro país el año pasado. La seguridad fronteriza lo ha cambiado todo para nuestro país”, declaró Noem junto con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Ahora que Estados Unidos está seguro y nuestras fronteras están seguras, queremos centrarnos en nuestros vecinos y ayudarlos con sus fronteras y los desafíos que enfrentan para que puedan tener la seguridad que nosotros disfrutamos”, añadió.

Trump anunció el jueves que reemplazaría a Noem al frente del DHS con el senador Markwayne Mullin, de Oklahoma, una medida que ocurrió luego de un par de audiencias esta semana en las que Noem fue presionada por demócratas e incluso algunos republicanos sobre la impopular represión migratoria de la administración de Trump y otros asuntos.

Noem explicó cómo el gabinete de Trump a menudo ha complicado su mensaje y ha creado espectáculos secundarios que atraen la atención hacia algunas de las peores vulnerabilidades del Gobierno.

Trump estaba enojado por dos días de testimonios, el martes y miércoles, particularmente la afirmación de Noem —que él niega— de que el presidente estaba al tanto de una campaña publicitaria —de US$ 220 millones— en la que Noem aparecía de forma destacada.

La campaña publicitaria es controvertida no solo por el costo y la promoción personal a Noem, sino también porque resultó en un lucrativo subcontrato para el esposo de una exportavoz del DHS, según un informe de ProPublica.

Con información de Aaron Blake, de CNN.