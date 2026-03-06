El regalo de despedida de Trump a Noem: insinuar que mintió bajo juramento

Análisis por Aaron Blake, CNN

O el presidente Donald Trump no dice la verdad, o Kristi Noem parece haber cometido perjurio.

En este punto, no hay una tercera alternativa.

El jueves, Trump podría haber relevado a Noem de sus funciones, como lo hizo. Pero no se detuvo allí; también pareció negar repetidamente partes de su testimonio —que ella dio bajo juramento— ante el Senado esta semana.

En concreto, Trump cuestionó sus afirmaciones de que él estaba al tanto y había aprobado una controvertida campaña publicitaria de US$ 220 millones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la que Noem aparecía de forma destacada.

(La campaña publicitaria es controvertida no solo por el costo y la promoción personal a Noem, sino también porque resultó en un lucrativo subcontrato para el esposo de una exportavoz del DHS, según un informe de ProPublica).

Noem señaló repetidamente en su testimonio que Trump estaba al tanto e incluso aprobó la campaña publicitaria. Trump cuenta una historia muy diferente.

“Nunca supe nada al respecto”, dijo a Reuters el jueves, poco antes de que Noem fuera destituida.

“No sabía nada al respecto”, añadió Trump más tarde en una entrevista con NBC News.

Pero ¿cómo contradice esto directamente el testimonio de Noem? ¿Y quién parece haber dicho la verdad?

Cabe señalar que, incluso si Noem cometió perjurio, es raro que alguien sea procesado por mentir al Congreso. Algunos demócratas ya están insistiendo en esto contra Noem, pero los republicanos tendrían que estar de acuerdo para siquiera remitir el caso al Departamento de Justicia, que en última instancia decidiría si presentar cargos.

Aun así, los demócratas podrían abordar el asunto más adelante si controlan más instancias del Gobierno.

Analicemos lo que sabemos.

El martes, Noem respondió a preguntas sobre este tema tanto del senador republicano John Kennedy, de Louisiana, como del senador demócrata Adam Schiff, de California.

A veces fue evasiva cuando intentaron precisar exactamente qué había aprobado Trump.

Pero Noem coincidió claramente en que Trump sabía de la campaña publicitaria e incluso de la cantidad, y que dio su consentimiento.

Cuando Kennedy le preguntó si Trump le pidió que difundiera los anuncios, Noem dijo: “Tuvimos esa conversación, sí …”

Quizá percibiendo un pequeño margen de maniobra en la respuesta de Noem, Kennedy volvió a preguntar si “usted está testificando que el presidente Trump aprobó esto de antemano”.

“Tuvimos conversaciones para asegurarnos de informar a la gente…”, comenzó Noem.

Pero Kennedy la interrumpió, aparentemente percibió que estaba evitando una respuesta directa.

“No, señora. Le pregunto a usted —disculpe la interrupción”, dijo Kennedy. “¿Pero el presidente aprobó, de antemano, que usted gastara US$ 220 millones en emitir anuncios de televisión en todo el país en los que usted aparece de forma destacada?”

Finalmente, Noem respondió directamente: “Sí, señor”.

“Pasamos por los procesos legales, lo hicimos correctamente, trabajamos con (la Oficina de Administración y Presupuesto) –”, añadió.

Sin embargo, Kennedy pareció creer que esto era algo evasivo —que dijo “sí” pero luego giró rápidamente hacia el proceso legal en lugar del papel de Trump.

Así que le preguntó dos veces si Trump sabía que ella iba a hacer los anuncios.

Noem respondió dos veces, simplemente: “Sí”.

Kennedy finalmente dijo que le “resultaba difícil de creer” que Trump aprobara esa cantidad.

Pero luego Schiff empezó a preguntar sobre el tema. Y de repente Noem volvió a ser más evasiva. En lugar de responder a la pregunta, habló de la importancia del mensaje de los anuncios.

Cuando le preguntaron cómo sabía que Trump aprobó gastar US$ 220 millones, Noem respondió: “Tuvimos conversaciones y trabajamos con OMB para asegurarnos de que los fondos estuvieran ahí”.

Schiff siguió intentándolo. Preguntó si ella tuvo “conversaciones directamente con el presidente en las que él aprobó esta campaña publicitaria de US$ 220 millones” y si “el presidente aprobó este gasto”. En ambas ocasiones, Noem eludió las preguntas.

Es bastante normal que los políticos den respuestas evasivas. Por eso a menudo no responden con sí o no, sino que lo expresan con sus propias palabras.

Pero es extraño que las respuestas a estas preguntas no fueran siempre: “Sí”. Si Trump estaba totalmente de acuerdo con todo esto y conocía los detalles, parecería ser algo que Noem querría gritar a los cuatro vientos.

Aun así, debido a la insistencia de Kennedy, Noem finalmente afirmó que Trump no solo estaba al tanto de los anuncios y los aprobó, sino que también consintió la cantidad en dólares.

Eso es prácticamente imposible de conciliar con la rotunda negación de Trump de que “nunca supo nada al respecto”.

La mejor defensa de Noem aquí podría ser que, en realidad, es Trump quien no dice la verdad.

Después de todo, como señaló The Atlantic a última hora del jueves, esta no es la primera vez que Noem dice que Trump estaba al tanto y aprobó los anuncios. También lo dijo en febrero de 2025, poco después de que estas conversaciones tuvieron lugar.

Al aparecer en la Conferencia de Acción Política Conservadora, Noem recordó conversaciones detalladas con Trump sobre la campaña publicitaria.

Dijo que Trump citó los “hermosos anuncios que hiciste sobre Dakota del Sur”, y dijo: “Quiero que hagas esos para la frontera”.

También comentó que el presidente le dijo que ella debería aparecer en los anuncios, en lugar de Trump. Incluso dijo que la instó a incluir contenido específico: “Quiero que me agradezcas por cerrar la frontera”.

“Los difundirán por todo el mundo, haciéndole saber a Estados Unidos y al mundo que tiene un nuevo líder”, dijo Trump, según Noem.

Sin duda es posible que Noem no estuviera diciendo la verdad en ese entonces. Pero su historia era detallada. Y como recién nombrada secretaria del DHS, parecería arriesgado llegar e inventar de inmediato una conversación que tuviste con Trump en un evento público.

En cualquier caso, quién mintió sigue siendo una pregunta importante: Noem seguirá como empleada del Gobierno. Trump afirmó que seguirá sirviendo en el Gobierno como enviada especial para “El Escudo de las Américas”, una iniciativa política centrada en el hemisferio occidental.

Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿La secretaria saliente del DHS con el problema de credibilidad? ¿O el presidente con el problema de credibilidad? Estén atentos.

