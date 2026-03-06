El Dow Jones cae más de 600 puntos por el aumento de los precios del petróleo y los débiles datos de empleo en EE.UU.

Por John Towfighi, CNN

Las acciones estadounidenses bajaron el viernes, con los principales índices en camino a pérdidas semanales, ya que el aumento de los precios del petróleo y los datos de empleo, peores de lo esperado, aumentaron la preocupación que se extendía por los mercados.

El Dow Jones bajó 684 puntos, o un 1,43%, recuperando algunas pérdidas tras caer casi 950 puntos tras la apertura del mercado. El S&P 500 cayó un 1,32% y el Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, se desplomó un 1,2%. El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, subió un 12%.

Los precios del petróleo continuaron subiendo, alcanzando su nivel más alto desde finales de 2023: el crudo estadounidense subió un 13%, hasta los 91,66 dólares por barril. El crudo Brent, el índice de referencia internacional, ganó un 9,7%, hasta los 93,72 dólares por barril.

Los precios del petróleo estadounidense y del Brent han subido un 36% y un 28%, respectivamente, esta semana, debido a que el conflicto con Irán ha detenido el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz y ha causado interrupciones a los productores de petróleo de la región. Los precios del petróleo estadounidense se encaminan a su mayor alza semanal desde que se tienen registros de FactSet, que se remontan a 1983.

“Los inversores han pasado de la complacencia al borde del pánico. Y estamos a punto de tener un momento de pánico”, declaró Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, a CNN en una entrevista telefónica el viernes.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes en una publicación en redes sociales que “no habrá acuerdo con Irán”, salvo una rendición incondicional.

“El mercado bursátil se está volviendo cada vez más vulnerable a la turbulencia en Medio Oriente, lo que hace que el camino de menor resistencia sea a la baja”, declaró Craig Johnson, técnico jefe de mercado de Piper Sandler, en una nota.

Saad al-Kaabi, ministro de energía de Qatar, declaró al Financial Times que predice que todos los exportadores de energía del Golfo se verán obligados a detener la producción, lo que impulsará los precios del petróleo. El aumento de los precios del petróleo y la energía podría disparar la inflación. Esto está generando nerviosismo en Wall Street.

La preocupación por la inflación energética se sumó al nerviosismo por un informe de empleo más débil de lo esperado el viernes por la mañana. La economía estadounidense perdió 92.000 empleos en febrero y la tasa de desempleo subió ligeramente hasta el 4,4%, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

“Es una cifra difícil de digerir para los mercados, considerando la debilidad por un lado y el aumento de los precios del petróleo por el otro”, declaró Jeff Palma, director de investigación macro y de múltiples activos en Cohen & Steers.

“La combinación de incertidumbre comercial y la falta de crecimiento demográfico apunta a una economía más débil al mismo tiempo que se disparan los precios de la energía”, declaró David Russell, director global de estrategia de mercado en TradeStation, en un correo electrónico.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron prácticamente sin cambios el viernes tras el débil informe de empleo. El rendimiento de los bonos a 10 años se cotizó al 4,13%, frente al 3,96% del lunes, mientras persiste la preocupación por la inflación.

“Si añadimos el aumento de los precios del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente y la renovada incertidumbre arancelaria a la compleja situación de los mercados laborales, tenemos un panorama complejo y estanflacionario de riesgos para la Fed”, declaró Elyse Ausenbaugh, jefa de estrategia de inversión de JP Morgan Wealth Management, en una nota.

El índice del dólar estadounidense bajó tras el informe de empleo, más débil de lo previsto, frenando sus recientes ganancias. El índice ha subido un 1,4% esta semana, ya que los inversores han acudido en masa al dólar como refugio seguro.

“Las cifras [de empleo] de hoy podrían haber puesto a la Fed entre la espada y la pared”, declaró Ellen Zentner, estratega económica jefa de Morgan Stanley Wealth Management, en una nota.

“Un debilitamiento significativo del mercado laboral respaldaría una reducción de tipos, pero dado el riesgo de que los precios del petróleo, que se mantienen altos durante más tiempo, provoquen otro aumento de la inflación, la Fed podría verse obligada a mantenerse al margen”, declaró Zentner.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Matt Egan, de CNN.