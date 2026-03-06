Así están las cosas en Medio Oriente en el octavo día de la guerra de EE.UU. e Israel con Irán

Por Jessie Yeung, CNN

Ha transcurrido una semana desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra con Irán, desatando un conflicto más amplio en todo Medio Oriente que, según advierten las Naciones Unidas, podría salirse de control.

Sobre el terreno, los aterrorizados residentes del Líbano e Irán se ven desplazados en masa bajo constantes bombardeos, mientras las naciones vecinas del Golfo repelen los ataques iraníes.

Las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sugieren que la guerra podría prolongarse, sin un plazo para el fin de las hostilidades.

Esto es lo que hay que saber en el octavo día del conflicto.

“Rendición incondicional”: Trump afirmó que no habría ningún acuerdo con Irán, salvo una “rendición incondicional”, pero no expuso ninguna exigencia específica. También declaró a CNN que no le preocupa que Irán se convierta en un estado democrático, siempre y cuando el nuevo líder trate bien a Estados Unidos e Israel, en contraste con sus anteriores llamados al pueblo iraní para que “tome el control de su Gobierno” y obtenga su “libertad”.

Trump afirmó que no habría ningún acuerdo con Irán, salvo una “rendición incondicional”, pero no expuso ninguna exigencia específica. También declaró a CNN que no le preocupa que Irán se convierta en un estado democrático, siempre y cuando el nuevo líder trate bien a Estados Unidos e Israel, en contraste con sus anteriores llamados al pueblo iraní para que “tome el control de su Gobierno” y obtenga su “libertad”. Llamado de la ONU: El jefe de la ONU pidió negociaciones diplomáticas serias para detener los combates, advirtiendo que “la situación podría escapar al control de cualquiera”.

El jefe de la ONU pidió negociaciones diplomáticas serias para detener los combates, advirtiendo que “la situación podría escapar al control de cualquiera”. Ola de ataques : Israel lanzó una oleada de ataques a gran escala contra Irán. Se difundieron imágenes que muestran el aeropuerto de Mehrabad de Teherán en llamas.

: Israel lanzó una oleada de ataques a gran escala contra Irán. Se difundieron imágenes que muestran el aeropuerto de Mehrabad de Teherán en llamas. Advertencia a Europa: Un ministro iraní advirtió el viernes que si algún país europeo se suma a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, se convertirá en “blanco” de represalias.

Ataque contra Irán: Estados Unidos ha golpeado más de 3.000 objetivos dentro de Irán la semana pasada, según el Comando Central. Israel lanzó una “ola de ataques a gran escala” contra Teherán en la madrugada del sábado, con explosiones reportadas en el este y el oeste de la capital. Imágenes impactantes mostraron un incendio del aeropuerto de Mehrabad en Teherán.

Estados Unidos ha golpeado más de 3.000 objetivos dentro de Irán la semana pasada, según el Comando Central. Israel lanzó una “ola de ataques a gran escala” contra Teherán en la madrugada del sábado, con explosiones reportadas en el este y el oeste de la capital. Imágenes impactantes mostraron un incendio del aeropuerto de Mehrabad en Teherán. Número de muertos: hasta ahora, los ataques entre Estados Unidos e Israel han matado a más de 1.230 personas en Irán, incluidos niños, según los medios estatales iraníes.

hasta ahora, los ataques entre Estados Unidos e Israel han matado a más de 1.230 personas en Irán, incluidos niños, según los medios estatales iraníes. Caos y miedo: Los residentes iraníes han descrito vivir en constante terror, con calles desiertas mientras la gente se refugia en sus casas o huye de sus pueblos. El miedo se ve amplificado por un apagón de internet, que deja a muchos sin acceso a noticias ni sistemas de alerta antes de que lleguen las bombas.

Los residentes iraníes han descrito vivir en constante terror, con calles desiertas mientras la gente se refugia en sus casas o huye de sus pueblos. El miedo se ve amplificado por un apagón de internet, que deja a muchos sin acceso a noticias ni sistemas de alerta antes de que lleguen las bombas. Ataques en Líbano: Israel continuó atacando Beirut el viernes, afirmando que su objetivo eran centros de mando utilizados por el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Los ataques han matado a más de 200 personas y herido a casi 800, según medios estatales libaneses.

Israel continuó atacando Beirut el viernes, afirmando que su objetivo eran centros de mando utilizados por el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Los ataques han matado a más de 200 personas y herido a casi 800, según medios estatales libaneses. Fuerzas de paz de la ONU: Dos soldados ghaneses que prestan servicio en la misión de paz de la ONU en el Líbano resultaron gravemente heridos tras ser atacados con misiles este viernes, según informó el ejército ghanés. No especificó si los misiles fueron disparados por Israel o Hezbollah.

Dos soldados ghaneses que prestan servicio en la misión de paz de la ONU en el Líbano resultaron gravemente heridos tras ser atacados con misiles este viernes, según informó el ejército ghanés. No especificó si los misiles fueron disparados por Israel o Hezbollah. Desplazamiento masivo: Las extensas órdenes de evacuación y los ataques israelíes en el Líbano han desplazado a casi medio millón de residentes, según estimaciones del Consejo Noruego para los Refugiados. Las cifras oficiales sugieren que alrededor de 100.000 personas se encuentran en albergues gubernamentales, pero es probable que esta cifra sea solo una fracción de la real.

Israel bajo fuego: Irán y Líbano contratacan a Israel. El personal de CNN en Tel Aviv presenció explosiones en el cielo la madrugada del sábado. Y el viernes, ocho soldados israelíes resultaron heridos por disparos de Hezbollah, según las Fuerzas de Defensa de Israel.

Irán y Líbano contratacan a Israel. El personal de CNN en Tel Aviv presenció explosiones en el cielo la madrugada del sábado. Y el viernes, ocho soldados israelíes resultaron heridos por disparos de Hezbollah, según las Fuerzas de Defensa de Israel. Hotel en el Kurdistán: Horas después de que la Embajada de Estados Unidos en Bagdad advirtiera a los estadounidenses que abandonaran Iraq, advirtiendo que los hoteles del Kurdistán iraquí podrían ser atacados por milicias proiraníes, un dron explotó cerca de un establecimiento en Erbil. Un grupo militante islamista proiraní se atribuyó la responsabilidad del atentado, advirtiendo a las tropas y contratistas estadounidenses que seguiría amenazando alojamientos en todo el país.

Horas después de que la Embajada de Estados Unidos en Bagdad advirtiera a los estadounidenses que abandonaran Iraq, advirtiendo que los hoteles del Kurdistán iraquí podrían ser atacados por milicias proiraníes, un dron explotó cerca de un establecimiento en Erbil. Un grupo militante islamista proiraní se atribuyó la responsabilidad del atentado, advirtiendo a las tropas y contratistas estadounidenses que seguiría amenazando alojamientos en todo el país. Naciones del Golfo: Arabia Saudita interceptó múltiples drones iraníes y un misil el sábado, y las sirenas sonaron a primera hora de la mañana en Bahrein. Mientras tanto, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos sufrieron más agresiones iraníes el viernes. Muchas de estas naciones ricas y relativamente estables del Golfo intentan evitar el caos y han condenado los ataques iraníes. Si bien todas albergan bases militares estadounidenses, insisten en que no han permitido que Estados Unidos utilice su territorio para lanzar ataques.

