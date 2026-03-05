¿También minería? EE.UU. dice que Venezuela garantizará la seguridad para mineras que buscan volver al país

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dijo este jueves que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez aseguró garantizar la seguridad de las empresas mineras interesadas en invertir o regresar a Venezuela, al término de una visita de dos días al país sudamericano para buscar cooperación en el sector minero luego de la apertura de la industria petrolera.

Burgum afirmó que compañías estadounidenses—incluidas algunas que operaron en el país hace décadas— podrían evaluar reabrir proyectos mineros si avanzan los cambios regulatorios que prepara el gobierno venezolano.

“En las reuniones escuchamos garantías de que, si las empresas querían acceder a estas zonas, realizar la debida diligencia, considerar reabrir minas, tal vez incluso volver a las minas que operaban hace 15 o 20 años, este gobierno garantizaría su seguridad”, dijo Burgum a periodistas antes de partir del país.

CNN solicitó comentarios al Gobierno de Venezuela sobre las declaraciones de Burgum y espera respuesta.

El secretario del Interior de EE.UU. elogió los esfuerzos de Rodríguez para atraer inversión extranjera, en medio del reciente acercamiento entre Washington y Caracas tras la operación militar estadounidense para capturar al derrocado presidente Nicolás Maduro hace dos meses.

Burgum destacó además la reforma aprobada recientemente a la legislación de hidrocarburos en Venezuela, que, según dijo, busca mejorar la transparencia, reducir la burocracia y crear condiciones para el retorno del capital extranjero.

“Bajo Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y su hermano, el doctor Rodríguez, aprobaron esta importante ley de hidrocarburos que mejora la transparencia y la consistencia, reduce la burocracia y crea un entorno en el que las empresas se sienten cómodas para reinvertir y regresar”, afirmó.

El secretario del Interior explicó que durante reuniones con empresas mineras se planteó la posibilidad de aplicar un marco legal similar al del sector petrolero.

“Cuando estuvimos ayer con las compañías mineras, dijeron: ‘Sería fantástico tener una ley como la del sector de hidrocarburos’. Y Delcy respondió: ‘Vamos a presentarla el lunes. Tendremos una nueva ley’”, añadió.

Burgum dijo que cambios estructurales en las reglas de inversión podrían impulsar un nuevo flujo de actividad económica en el país.

“Cuando vemos avances en cambiar de forma duradera la estructura de cómo se manejará la inversión, eso habla muy bien del potencial para que mucha actividad económica vuelva a este país”, indicó.

Sin embargo, expertos advierten que el potencial minero de Venezuela enfrenta importantes desafíos.

“Aunque el país cuenta con grandes depósitos de recursos minerales, se encuentra paralizado por una combinación de datos geológicos insuficientes, mano de obra poco calificada, crimen organizado, falta de inversiones y un entorno político volátil”, dijo Sung Choi, analista de metales y minería en BloombergNEF, en un informe.

Además, muchas regiones ricas en minerales están controladas por grupos armados y guerrillas que participan en la minería ilegal, lo que genera riesgos significativos para las operaciones comerciales y plantea cuestiones de seguridad y derechos humanos que se han puesto sobre la mesa para atraer inversión.

Rodríguez anunció un día antes que su gobierno presentará en los próximos días una reforma a la ley minera ante la Asamblea Nacional con el objetivo de fomentar la inversión.

“Queremos pedir la colaboración de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para actuar con celeridad. Que nosotros podamos presentar al pueblo de Venezuela, a los sectores empresariales nacionales e internacionales, las oportunidades de inversión y desarrollo en el área de la minería”, dijo.

La visita de Burgum incluyó reuniones con ejecutivos de decenas de compañías mineras y de minerales interesadas en el potencial de Venezuela.

Expertos señalan que dos décadas y media de gobierno de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro crearon una brecha en la información sobre la magnitud real de los recursos del país. A pesar de ello, los expertos creen que Venezuela tiene depósitos de minerales estratégicos, como el coltán —del cual se obtienen los metales tantalio y niobio— y la bauxita, que puede contener aluminio y galio.

Burgum se suma a la lista de altos funcionarios de Estados Unidos que visita Caracas desde la captura de Maduro. Antes lo hicieron el secretario de Energía, Chris Wright, y el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, quienes hablaron con Rodríguez y otras autoridades venezolanas sobre cooperación energética y en materia de seguridad regional, respectivamente.

El funcionario añadió que el gobierno estadounidense prevé emitir pronto licencias generales para el sector minero, similares a las que ya se han otorgado para la industria petrolera, lo que podría facilitar el regreso de empresas extranjeras al país.

