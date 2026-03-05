Se sorteó la Leagues Cup 2026: así quedaron el formato y el calendario del torneo
Por Federico Leiva, CNN en Español
La Leagues Cup 2026 ya conoce su hoja de ruta. La competición que nuclea a equipos de la MLS y de la Liga MX dio a conocer este jueves los tres rivales que deberá enfrentar cada equipo en la primera fase del torneo.
Un total de 36 equipos participarán de la Leagues Cup: los 18 que integran la Liga MX y otros 18 de la MLS. La competencia repetirá el formato de la edición de 2025. Se conformarán dos tablas de posiciones diferentes, una con los equipos de la MLS y otra con los de la Liga MX, aunque todos los equipos jugarán ante tres rivales de la otra liga.
Al finalizar las tres jornadas de enfrentamientos, los mejores cuatro de cada tabla clasificarán a cuartos de final: el cuarto de zona México enfrentará al primero de la zona EE.UU., el tercero al segundo y así sucesivamente. Recién a partir de semifinales podrá haber duelos entre equipos de una misma liga.
Al igual que el año pasado, en el torneo no existirán los empates: si hay igualdad tras los 90 minutos de juego, habrá una tanda de penales para determinar al ganador. El sistema de puntos será el siguiente: tres puntos por ganar el partido en los 90 minutos, dos por empatar y ganar en los penales, uno por empatar y perder en los penales, y cero por derrota en el tiempo regular.
A partir de los cuartos de final, las instancias se jugarán solo a partidos de ida, y en caso de haber igualdad, se definirá por penales.
Este año, la competencia trae como novedad la presencia de partidos en México, a diferencia del año pasado, cuando todos los encuentros de la primera fase se disputaron en Estados Unidos. Los tres equipos de la Liga MX mejor clasificados en el ranking de la Leagues Cup podrán jugar en casa: el Toluca lo hará en dos presentaciones, mientras que Tigres UANL y Club América en una cada uno.
El torneo comenzará el 4 de agosto y finalizará el 6 de septiembre.
Como es costumbre, la competencia entregará un premio extra: el campeón, el subcampeón y el tercero clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027, con el primero ingresando directamente desde octavos de final.
La Leagues Cup se verá por Apple TV, aunque algunos partidos también podrán verse a través de las pantallas de Televisa, Univisión, FOX Sports, TSN y RDS.
México:
- Atlas FC
- Atlético San Luis
- Club América
- Chivas de Guadalajara
- Cruz Azul
- FC Juárez
- Club Léon
- Mazatlán FC
- CF Monterrey
- Club Necaxa
- CF Pachuca
- Club Puebla
- Pumas UNAM
- Club Querétaro
- Tigres UANL
- Club Tijuana
- Toluca FC
- Santos Laguna
Estados Unidos:
- Austin FC
- Charlotte FC
- Chicago Fire FC
- FC Cincinnati
- Columbus Crew
- FC Dallas
- Inter Miami CF
- LAFC
- Minnesota United FC
- Nashville SC
- New York City FC
- Orlando City
- Philadelphia Union
- Portland Timbers
- Real Salt Lake
- San Diego FC
- Seattle Sounders FC
- Vancouver Whitecaps FC
4 de agosto
Columbus vs. Atlas
Cincinnati vs. Pachuca
Charlotte vs. Pumas
Minnesota vs. Juárez
Tigres vs. Salt Lake
Vancouver Whitecaps vs. Mazatlán
5 de agosto
Inter Miami vs. Atlético de San Luis
Monterrey vs. Orlando
Nashville vs. León
Dallas vs. Querétaro
LAFC vs. Chivas de Guadalajara
5 de agosto
Toluca vs. Seattle Sounders
New York City vs. Santos Laguna
Cruz Azul vs. Philadelphia
Chicago vs. Necaxa
Austin vs. Tijuana
Portland vs. Puebla
7 de agosto
Charlotte vs. Atlas
Columbus vs. Pachuca
Cincinnati vs. Pumas
Tigres vs. Minnesota
Vancouver Whitecaps vs. Juárez
8 de agosto
Orlando vs. León
Inter Miami vs. Monterrey
Chivas de Guadalajara vs. Dallas
Salt Lake vs. Mazatlán
9 de agosto
Toluca vs. LAFC
Seattle vs. Querétaro
Cruz Azul vs. New York City
Philadelphia vs. Necaxa
Chicago vs. Santos Laguna
Nashville vs. Atlético de San Luis
Austin vs. Puebla
América vs. Portland
San Diego vs. Tijuana
11 de agosto
Columbus vs. Pumas
Charlotte vs. Pachuca
Cincinnati vs. Atlas
Minnesota vs. Mazatlán
Salt Lake vs. Juárez
Tigres vs. Vancouver Whitecaps
12 de agosto
Orlando vs. Atlético de San Luis
Inter Miami vs. León
Monterrey vs. Nashville
Toluca vs. Dallas
LAFC vs. Querétaro
San Diego vs. Puebla
Seattle vs. Chivas de Guadalajara
13 de agosto
Philadelphia vs. Santos Laguna
New York City vs. Necaxa
Cruz Azul vs. Chicago
América vs. Austin
Portland vs. Tijuana
Por confirmar
América vs. San Diego
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.