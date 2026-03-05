Policía de Austin publica llamadas y videos de tiroteo masivo mortal mientras el FBI investiga posible vínculo con terrorismo

Por Chris Boyette y Alaa Elassar, CNN

La policía de Austin, Texas, publicó videos de vigilancia, imágenes de cámaras corporales policiales, transmisiones de radio policial y grabaciones estremecedoras de llamadas al 911 de las primeras horas de la mañana del mortal tiroteo masivo en el popular distrito de entretenimiento de la Sexta Calle de la ciudad.

Las imágenes retratan la escena caótica cuando los bares cerraron el domingo en la concurrida calle.

“Hay personas heridas de bala. Necesitamos ayuda ahora mismo”, dijo una persona que llamó al 911.

El video mostró al sospechoso caminando con lo que la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, identificó como un rifle AR-15, durante la conferencia de prensa la tarde de este jueves.

La jefa calificó el video como “difícil de oír” y “difícil de ver”.

Se vio a personas corriendo de manera desordenada mientras el sospechoso parecía disparar en la concurrida intersección. Las imágenes de la cámara corporal muestran a los agentes de policía corriendo hacia el atacante, donde se intercambiaron disparos, terminando con el sospechoso en el suelo.

“A medida que más agentes llegaron, fueron dirigidos hacia la ubicación del sospechoso por personas valientes que se vieron atrapadas en esta pesadilla”, dijo Davis.

La divulgación de los materiales ocurre mientras las autoridades continúan investigando si el atacante, identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, se inspiró en los ataques del fin de semana pasado contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, cuando abrió fuego primero desde su SUV y luego a pie, matando a tres personas e hiriendo a más de una decena.

Ryder Harrington, de 19 años, Savitha Shan, de 21 años, y Jorge Pederson, de 30 años, murieron en el ataque.

En una actualización, las autoridades ahora dicen que 19 personas fueron alcanzadas por disparos, incluido el propio atacante, durante el tiroteo. Dos personas permanecen en hospitales del área, una de ellas en estado crítico, dijo Davis.

“No creo que ninguno de nosotros pueda imaginar por lo que están pasando estas familias en este momento, el sufrimiento que están soportando”, dijo la jefa. “Nuestro corazón está con ellos”.

Diagne fue abatido por la policía. Era un inmigrante senegalés que se volvió ciudadano estadounidense; no estaba bajo el radar de la policía local ni del FBI antes del ataque, dijeron anteriormente las autoridades.

“Su única interacción con la policía fue en 2022 y fue una ‘verificación de bienestar’ y con una agencia externa”, dijo Davis este jueves. “Esa llamada fue en referencia a su salud mental”.

Si bien el motivo no se ha confirmado, los investigadores están examinando la vestimenta del sospechoso, que incluía una camiseta con un diseño de la bandera iraní y una sudadera con capucha con la leyenda “Propiedad de Alá”, junto con sus antecedentes penales y registros de salud mental, mientras buscan determinar qué motivó el tiroteo masivo más mortífero en Austin en los últimos años.

Los investigadores también están examinando activamente si el ataque podría tener un vínculo terrorista y están trabajando en estrecha coordinación con el FBI, dijo Davis, aunque las autoridades “no están listas para hablar exactamente de cuál es ese nexo”. Las autoridades están revisando evidencia digital y han ejecutado dos órdenes de registro, añadió.

“Desde el principio… llamar al FBI fue lo correcto, y cuando se trata de una escena de esa gravedad y el potencial de terrorismo, eso tenía que investigarse y se está investigando”, dijo la jefa.

Las autoridades ejecutaron una orden de registro en al menos una vivienda vinculada a Diagne en Pflugerville, Texas, un suburbio al norte de Austin. Es probable que los investigadores buscaran evidencia como escritos, actividad en línea o propaganda que pudiera arrojar luz sobre si el sospechoso planeó el ataque o fue influido por material extremista, dijo previamente un funcionario a CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Caroll Alvarado, Taylor Galgano y Jeremy Grisham, de CNN, contribuyeron a este informe.