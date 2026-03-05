Clásico Mundial de Béisbol 2026: calendario, resultado, cuadro, horarios y fechas

Por Federico Leiva, CNN en Español

Los amantes del diamante están ante su gran fiesta de 2026. Las 20 mejores selecciones de béisbol del planeta ya se están midiendo en el Clásico Mundial. En total serán 15 días a puro bateo, carreras, outs y bases robadas. Una oportunidad inmejorable para ver antes de tiempo a Juan Soto, Shohei Ohtani y Aaron Judge, pero ahora defendiendo los colores de sus países de origen.

Para esta edición, el torneo se reparte entre cuatro sedes: San Juan, Puerto Rico; Tokio, Japón; y Houston y Miami, ambas en Estados Unidos. Cada ciudad es escenario de uno de los cuatro grupos en los que fueron divididas las 20 selecciones clasificadas (cinco en cada zona).

Grupo A – Sede en San Juan, Puerto Rico

Canadá

Colombia

Cuba

Panamá

Puerto Rico

Grupo B – Sede en Houston, Estados Unidos

Brasil

Gran Bretaña

Italia

México

Estados Unidos

Grupo C – Sede en Tokio, Japón

Australia

Taiwán

República Checa

Japón

Corea del Sur

Grupo D – Sede en Miami, Estados Unidos

República Dominicana

Israel

Países Bajos

Nicaragua

Venezuela

El hecho de que los partidos se repartan entre Houston, Miami, San Juan y Tokio prácticamente garantiza 24 horas de puro béisbol, debido a la diferencia horaria entre los territorios. Eso sí, a partir de cuartos de final toda la acción se trasladará a Estados Unidos.

El formato de la competencia es simple: cada equipo jugará contra sus cuatro rivales de zona una vez, y al terminar, los dos mejores seleccionados de cada grupo clasificarán a los cuartos de final. Tanto los cuartos como las semifinales y la final se jugarán a partido único, con lo cual no hay margen de error: el que pierde se vuelve a casa.

Grupo A

4 de marzo – Taiwán 0-3 Australia

5 de marzo – República Checa 4-11 Corea del Sur

5 de marzo – Australia vs. República Checa (10 p.m. de Miami)

6 de marzo – Japón vs. Taiwán (5 a.m. de Miami)

6 de marzo – Taiwán vs. República Checa (10 p.m. de Miami)

7 de marzo – Corea del Sur vs. Japón (5 a.m. de Miami)

7 de marzo – Taiwán vs. Corea del Sur (10 p.m. de Miami)

8 de marzo – Australia vs. Japón (6 a.m. de Miami)

9 de marzo – Corea del Sur vs. Australia (6 a.m. de Miami)

10 de marzo – República Checa vs. Japón (6 a.m. de Miami)

Grupo B

6 de marzo – Cuba vs. Panamá (11 a.m. de Miami)

6 de marzo – Puerto Rico vs. Colombia (6 p.m. de Miami)

7 de marzo – Colombia vs. Canadá (11 a.m. de Miami)

7 de marzo – Panamá vs. Puerto Rico (6 p.m. de Miami)

8 de marzo – Colombia vs. Cuba (12 p.m. de Miami)

8 de marzo – Panamá vs. Canadá (7 p.m. de Miami)

9 de marzo – Colombia vs. Panamá (12 p.m. de Miami)

9 de marzo – Cuba vs. Puerto Rico (7 p.m. de Miami)

10 de marzo – Canadá vs. Puerto Rico (7 p.m. de Miami)

11 de marzo – Canadá vs. Cuba (3 p.m. de Miami)

Grupo C

6 de marzo – México vs. Gran Bretaña (1 p.m. de Miami)

6 de marzo – Estados Unidos vs. Brasil (8 p.m. de Miami)

7 de marzo – Brasil vs. Italia (1 p.m. de Miami)

7 de marzo – Gran Bretaña vs. Estados Unidos (8 p.m. de Miami)

8 de marzo – Gran Bretaña vs. Italia (1 p.m. de Miami)

8 de marzo – Brasil vs. México (8 p.m. de Miami)

9 de marzo – Brasil vs. Gran Bretaña (1 p.m. de Miami)

9 de marzo – México vs. Estados Unidos (8 p.m. de Miami)

10 de marzo – Italia vs. Estados Unidos (9 p.m. de Miami)

11 de marzo – Italia vs. México (7 p.m. de Miami)

Grupo D

6 de marzo – Países Bajos vs. Venezuela (12 p.m. de Miami)

6 de marzo – Nicaragua vs. República Dominicana (7 p.m. de Miami)

7 de marzo – Nicaragua vs. Países Bajos (12 p.m. de Miami)

7 de marzo – Israel vs. Venezuela (7 p.m. de Miami)

8 de marzo – Países Bajos vs. República Dominicana (12 p.m. de Miami)

8 de marzo – Nicaragua vs. Israel (7 p.m. de Miami)

9 de marzo – República Dominicana vs. Israel (12 p.m. de Miami)

9 de marzo – Venezuela vs. Nicaragua (7 p.m. de Miami)

10 de marzo – Israel vs. Países Bajos (7 p.m. de Miami)

11 de marzo – República Dominicana vs. Venezuela (8 p.m. de Miami)

Los juegos se trasladarán exclusivamente a Houston y Miami. El ganador del Grupo A se medirá ante el segundo del Grupo B, y el segundo del Grupo B enfrentará al líder del Grupo A. El mismo cruce se repetirá entre el primero y segundo del Grupo C y el Grupo D.

Cuartos de final

13 de marzo – 2do del Grupo A vs. 1ro del Grupo B, en Houston.

13 de marzo – 2do del Grupo C vs. 1ro del Grupo D, en Miami.

14 de marzo – 1ro del Grupo A vs. 2do del Grupo B, en Houston.

14 de marzo – 1ro del Grupo C vs. 2do del Grupo D, en Miami.

Semifinales

Se jugarán el 15 y 16 de marzo, ambas en Miami. El orden de los partidos dependerá de los seleccionados que lleguen a esta instancia.

Final

La gran definición será el 17 de marzo, en Miami.

El Clásico Mundial de Béisbol está cumpliendo este 2026 sus primeros 20 años de vida. La primera edición del torneo se disputó en 2006, resultando el seleccionado de Japón el primer campeón de la competencia. Desde entonces el torneo se ha repetido apenas cuatro veces.

En 2009, Japón se coronó bicampeón al derrotar en la definición a Corea del Sur (tres años antes había vencido a Cuba en la final). En las ediciones de 2013 y 2017, los nipones no pudieron repetir el trofeo, pero se quedaron en ambas ocasiones con el tercer puesto. Los títulos fueron para República Dominicana y Estados Unidos, que derrotaron a Puerto Rico, subcampeón dos veces consecutivas. Para 2023, los asiáticos recuperaron la gloria al vencer en una pareja y electrizante final a Estados Unidos por una sola entrada.

Los japoneses son amos y dueños de la competencia. Son los únicos en ganar el trofeo tres veces, y jamás se han bajado del podio (tres primeros puestos y dos terceros). Con los estelares Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto (ambos bicampeones de las Grandes Ligas con los Dodgers) entre sus filas, ningún analista se atreve a aventurar que Japón no termine en los primeros puestos de esta edición.

