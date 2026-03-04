Newsom intensifica sus críticas sobre Israel y acusa a Netanyahu de llevar a Trump a la guerra con Irán

Por Edward-Isaac Dovere, CNN

En la más reciente muestra de cuánto está cambiando la conversación entre los líderes demócratas sobre Israel, el gobernador de California, Gavin Newsom, culpó el martes por la noche al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu de empujar a EE.UU. hacia una guerra con Irán y dijo que Estados Unidos debe reconsiderar la futura ayuda militar a su antiguo aliado.

El gobernador citó a aquellos que, según él, “hablan de ello de manera adecuada como una especie de Estado de apartheid”.

Newsom, en una aparición en vivo en “Pod Save America” para promocionar sus nuevas memorias, dijo sobre Netanyahu e Irán: “De muchas maneras, esa influencia en el contexto de la conversación sobre dónde terminó Trump en esto es bastante evidente”.

Ese sentimiento de Newsom, quien figura entre los nombres más mencionados en las primeras conversaciones sobre las elecciones presidenciales de 2028, se está convirtiendo en la norma para más demócratas de alto perfil que intensifican sus críticas sobre Israel.

Netanyahu ha rechazado las afirmaciones de que él presionó a Trump para aprobar los ataques contra Irán, diciendo esta semana a Fox News: “Eso es ridículo. Donald Trump es el líder más fuerte del mundo”.

Newsom y otras voces demócratas prominentes han expresado una oposición creciente a las fuerzas y políticas proisraelíes. Cuando se le preguntó si aceptaría dinero del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, Newsom respondió el mes pasado: “Nunca lo he hecho y nunca lo haré”.

La acusación de Newsom se produjo en medio de una crítica completa a Netanyahu por lo que él calificó como un interés corrupto y deshonesto en lanzar los ataques contra Irán.

“Tiene sus propios problemas internos. Está tratando de mantenerse fuera de la cárcel.

Tiene una elección próxima. Está contra las cuerdas. Tiene gente, los de línea dura, que quieren anexar la Ribera Occidental”, dijo Newsom. “¿Estamos hablando de cambio de régimen? Durante dos años, ni siquiera han podido resolver la cuestión de Hamas en Israel”.

Newsom dijo que si Israel está utilizando esa ayuda militar para atraer a Estados Unidos a guerras regionales, ya no es de interés para EE.UU. proporcionarla.

“Me rompe el corazón porque el liderazgo actual en Israel nos está llevando por un camino en el que no creo que haya otra opción que tener esa consideración”, dijo.

