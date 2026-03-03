Un agujero en el cielo: cómo los cierres del espacio aéreo en Medio Oriente están transformando la aviación mundial

Por Francesca Street, CNN

Abra el sitio web de seguimiento de aviones Flightradar24 ahora mismo y el cambio es inconfundible. Donde debería verse uno de los cruces de caminos de la aviación más transitados del mundo (una densa red de aeronaves que une Europa, Asia y África), hay en cambio un enorme vacío. Un agujero en el cielo.

A medida que el conflicto se intensifica en Irán, con repercusiones en todo Medio Oriente, vastas franjas del espacio aéreo regional se han cerrado o vaciado. Y dado que esta región se encuentra en el centro de los viajes modernos de larga distancia, la disrupción se está extendiendo mucho más allá.

Durante décadas, el tráfico entre Europa y Asia ha fluido directamente a través de Oriente Medio. La región alberga algunos de los megacentros de aviación más importantes —el Aeropuerto Internacional de Dubái, el Aeropuerto Internacional de Hamad y el Aeropuerto Internacional de Zayed— y aerolíneas como Emirates, Qatar Airways y Etihad Airways, cuyos modelos de negocio se basan en conectar Oriente y Occidente.

Cuando ese espacio aéreo se cierra, las consecuencias son inmediatas y globales. Los vuelos deben desviarse, lo que a menudo implica tiempo adicional, mayor consumo de combustible y complicaciones derivadas para las tripulaciones y las aeronaves, además de mayores costos.

Las aeronaves se ven desplazadas y las tripulaciones varadas. A medida que aumenta la incertidumbre, hay implicaciones para los seguros de aeronaves, los precios de los billetes y la sostenibilidad operativa.

Tony Stanton, director consultor de Strategic Air en Australia, describe el espacio aéreo de Oriente Medio como “un puente de alta capacidad” entre Europa y Asia

“Cuando ese puente se derrumba o se cierra, el tráfico no desaparece en gran medida”, explica Stanton a CNN Travel. “Tiende a canalizarse hacia el norte o el sur en esos dos corredores principales, y luego lo que vemos es que esos dos corredores se congestionan mucho porque son estrechos”, explica.

El resultado: mayores retrasos, más perturbaciones y mayor incertidumbre.

No hay lugar para la improvisación. “Las aerolíneas no pueden volar a cualquier lugar”, dice Stanton.

“Necesitan permiso para sobrevolar el espacio aéreo de cada país, y solo pueden operar a través del espacio aéreo abierto y gestionado por el control de tráfico aéreo”, afirma. “Obviamente, necesitan obtener esos permisos para sobrevolar países que antes no sobrevolaban”.

Las aerolíneas se preparan para la volatilidad geopolítica. Los sofisticados sistemas de monitoreo de riesgos analizan los puntos críticos globales, lo que permite a los equipos de operaciones modelar contingencias antes de que se produzcan los cierres.

Se calculan nuevos planes de vuelo, se ajustan las cargas de combustible y se reposicionan las tripulaciones, todo mediante lo que Stanton llama un “proceso bien aceitado”.

Pero incluso este sistema puede verse sometido a tensiones si se produce una interrupción prolongada.

El actual “agujero en el cielo” evoca crisis de aviación anteriores, incluidos los meses de parálisis durante la pandemia de covid-19, los días de cierre transatlántico durante la erupción del volcán islandés de 2010 y el desvío aún en curso causado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El vuelo JL43 de Japan Airlines de Tokio a Londres es un buen ejemplo. Antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022, volaba hacia el oeste sobre territorio de Rusia. Durante los últimos tres años, ha operado hacia el este sobre el Pacífico, Alaska y Canadá, lo que suma 2,4 horas y consume unos 5.600 galones adicionales de combustible por vuelo, un aumento de aproximadamente el 20 %.

Ese tipo de desvíos tienen un coste.

Los aviones de larga distancia ya transportan combustible de contingencia en caso de cambios de ruta de último momento, pero el tiempo de operación extendido puede requerir miembros adicionales de la tripulación, o incluso paradas para cargar combustible si la nueva ruta excede el alcance del avión.

“Eso también suma costos”, explica Brendan Sobie, analista y consultor de aviación con sede en Singapur, a CNN Travel. “En casos extremos, incluso podría ser necesario hacer una parada para repostar, ya que el vuelo más largo está fuera del alcance de la aeronave en uso. Además, hay costos adicionales porque hay que aterrizar para despegar de nuevo. Además, se generan cargos adicionales por repostar”.

Las aerolíneas estarán cubiertas, hasta cierto punto, por el seguro, dice Stanton.

“De hecho, existe un seguro contra riesgos de guerra”, explica. Esto no significa que las aerolíneas no se vean afectadas económicamente. “Si las aseguradoras ven que el riesgo aumenta, intentarán aumentar la prima”.

Mientras tanto, los precios del petróleo, sensibles al conflicto en Medio Oriente, añaden otra variable.

“Las acciones de las aerolíneas obviamente cayeron un poco hoy debido a la incertidumbre política económica que puede afectar la demanda, a veces, particularmente en el corto plazo”, apunta Sobie.

A corto plazo, es poco probable que los viajeros vean un aumento repentino en los precios de los vuelos.

Pero, opina Stanton, si la crisis de Irán se convierte en “un evento internacional sostenido, entonces las aerolíneas buscarán incorporar sus mayores costos operativos y su reducida capacidad efectiva de las aeronaves en los precios de los boletos… Las aerolíneas buscarán y tendrán que recuperar sus costos”.

Las consecuencias operativas van más allá del combustible.

Actualmente, muchos tripulantes y aeronaves se encuentran varados en las regiones afectadas, una de las razones por las que los viajeros de todo el mundo podrían experimentar un caos aéreo esta semana.

“Podrías estar en cualquier parte del mundo y probablemente te verás afectado por lo que está sucediendo en este momento”, apunta Stanton. “Un avión que actualmente se encuentra en Londres, en el sistema, la aerolínea podría haber previsto que estuviera en Singapur, Brisbane o algún otro lugar”.

Los portaviones tienen planes de contingencia para este tipo de escenario, activando tripulaciones de reserva en espera.

“Normalmente, cuando la gente llama para reportarse enferma, activan a las tripulaciones de reserva”, indica Stanton. “Intercambian aeronaves. También tienen aeronaves de reserva, e incluso cancelan vuelos para intentar restablecer la red, ese sistema complejo e interconectado”.

Las aerolíneas alojan a los empleados varados en hoteles mientras esperan a ver cuándo, o en qué medida, se reabre el espacio aéreo y cómo evoluciona la situación.

Emirates ya ha anunciado una reanudación limitada de algunos servicios el lunes por la noche.

Mientras las tripulaciones esperan noticias, algunos empleados de las aerolíneas han estado publicando actualizaciones en redes sociales. La azafata de Virgin Australia, Sarah Goodwin, actualizó a sus seguidores en TikTok, calificando la situación de estar atrapado en Doha, la capital de Qatar, como “la más loca”.

“Nunca, jamás, en mi vida pensé que algún día estaría en una situación en la que pudiera oír misiles”, publicó.

El enfoque de las aerolíneas será mantener a la tripulación segura, señala Brendan Sobie.

“En este tipo de crisis, obviamente, la seguridad es lo primero… Intentas cuidar a tu tripulación lo mejor posible”, añade. “Y luego, una vez que la situación mejora, intentas reiniciar las operaciones y reubicar a la tripulación, llevarla de vuelta a casa y empezar a intentar volver a las operaciones normales lo antes posible, pero obviamente también de la forma más segura posible”.

Austrian Airlines, parte del grupo Lufthansa, realizó un vuelo de evacuación de tripulación a Mascate, Omán, y regresó a Viena, Austria, el lunes por la mañana, hora local, informó a CNN un portavoz de la aerolínea.

Cuanto más dure la interrupción, más largos serán los tiempos de recuperación, afirma Sobie. “Si todo se reabre por completo, será más fácil que, por ejemplo, una reapertura parcial, donde aún existen muchas limitaciones. Por lo tanto, es realmente imposible predecir o pronosticar, en este caso —o en cualquier caso, realmente—, cuánto tiempo tomará volver a la normalidad”.

Pero las preocupaciones de seguridad más allá de la región afectada son infundadas, añade Stanton. “Las grandes aerolíneas no toman estas decisiones simplemente consultando Flightradar24 y diciendo: ‘Muy bien. Todos los demás van al norte. Vamos al norte’”.

Reitera que las aerolíneas “realizan evaluaciones de riesgos informadas y de inteligencia muy estructuradas”.

Cuentan con equipos de seguridad especializados, equipos de operaciones de vuelo y equipos de despacho. Escuchan las recomendaciones del Gobierno. Probablemente obtienen información que nosotros no obtenemos, y toman decisiones muy cuidadosas sobre cuándo van a operar, afirma.

“En particular, las grandes aerolíneas… Personalmente, me sentiría cómodo subiendo a un avión de British Airways, Qantas o Emirates si estuvieran en funcionamiento, porque me siento seguro con los sistemas y las evaluaciones de riesgo que las aerolíneas ejecutarían en segundo plano para operar sus activos”, afirma.

