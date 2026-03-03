Punch, el mono, se robó el corazón de internet. Ahora los fans están arrasando con su peluche de IKEA

Por Jack Bantock, CNN

Este es el mono rechazado que se ha convertido en el bebé animal adoptado de internet. Pero aunque no puedes llevártelo a casa, puedes acurrucarte con su compañero, si encuentras uno disponible.

Punch, un macaco de siete meses del zoológico de la ciudad de Ichikawa en Japón, se ha convertido en una sensación viral después de entablar una relación desgarradora con un orangután de peluche que le dieron como sustituto de su madre los cuidadores del zoológico que lo criaron.

Abandonado poco después de su nacimiento el pasado mes de julio, los videos del diminuto primate —rechazado y regañado por algunos de los otros monos— arrastrando el peluche por su recinto han despertado un creciente interés en Punch y, por extensión, en IKEA.

El gigante sueco de muebles en paquete es más conocido por sus muebles que por sus peluches, pero es el minorista detrás del orangután de peluche y ahora está trabajando para reabastecer el animal de peluche que se agotó en las tiendas de todo el mundo después de que los fanáticos de Punch acudieron en masa para obtener el modelo maternal, apodado por algunos como “Ora-Mama”.

El orangután, parte de la colección Djungelskog (bosque selvático) de IKEA y con un precio de US$ 19,99 estaba agotado en todas menos cinco de las 54 tiendas de la cadena en Estados Unidos cuando CNN revisó su sitio web el martes, y no quedaban más de dos artículos en ninguna de esas tiendas.

Solo una de las doce tiendas IKEA de Japón mostró el juguete en existencias, mientras que la mayoría de las tiendas del Reino Unido lo tenían casi agotado o totalmente agotado. Han aparecido anuncios del peluche en eBay con precios elevados.

“Nos estamos asegurando de que el juguete vuelva a estar en stock lo antes posible”, dijo Javier Quiñones, gerente comercial global del Grupo Ingka de Ikea, en una declaración a The Washington Post la semana pasada.

“Este juguete ha sido durante mucho tiempo uno de los más buscados en todos los mercados, y la historia de Japón ahora le da un toque extra de cariño”

IKEA ha aprovechado el potencial de marketing del mono y ha compartido una imagen del peluche en las redes sociales con el texto: “A veces, la familia es lo que encontramos en el camino”.

En Malasia, una parte de cada venta de peluche se destinará a apoyar los esfuerzos de conservación de los orangutanes en el país, anunció el lunes la página de IKEA de la región.

El pequeño zoológico de Ichikawa, a unos 15 minutos del centro de Tokio en tren, también está lidiando con un aumento de atención.

Diariamente se forman largas colas para visitar Monkey Mountain; el zoológico limita el tiempo de visualización en primera fila ﻿a unos 10 minutos y prohíbe el uso de palos de selfie para limitar el estrés causado a Punch y los otros macacos.

Aproximadamente 9.600 visitantes ingresaron al zoológico durante el fin de semana, anunció el zoológico , con una cifra total de asistencia para febrero, alrededor de 47.000, más del doble que el año anterior.

También ha habido muchas actualizaciones positivas, con videos recientes que muestran a Punch siendo acicalado y jugando con otros monos mientras se integra gradualmente a su tropa y muestra una mayor independencia al dejar atrás su juguete de peluche durante períodos de tiempo más largos y frecuentes.

