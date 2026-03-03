Fiestas y amenazas de misiles: a bordo de un crucero varado en la zona de crisis de Medio Oriente

Por Francesca Street, CNN

Lesley Ballantyne se despertó en las primeras horas de la madrugada por una alerta de emergencia en su teléfono: “Posibles amenazas de misiles, busque refugio inmediato en el edificio cercano más seguro”.

Su esposo, Alistair, parecía estar dormido profundamente. Ballantyne se levantó de la cama y miró por la ventana del camarote. Afuera, solo había oscuridad y las luces del puerto de Dubai.

Era domingo.

Dos días después, Ballantyne seguía a bordo del MSC Euribia, un crucero de 331 metros y 19 cubiertas atracado en Dubai.

El Euribia es uno de los varios barcos que actualmente no pueden salir de Medio Oriente debido al conflicto con Irán. Para miles de pasajeros y tripulantes, sus recorridos de ocio por puertos del golfo y del mar Rojo se han convertido en un juego de espera incierto, ya que los barcos modifican rutas, retrasan salidas o permanecen atracados preocupados por la seguridad.

“Hemos escuchado algunos fuertes estallidos y visto misiles siendo interceptados desde el barco, pero todo parece estar lejos”, dijo Ballantyne, originaria de Escocia, a CNN Travel.

Después de la alerta de emergencia, al no ver nada fuera de su ventana, pensó que lo único que podía hacer era regresar a la cama. “No había nada que ver. Así que volví a la cama y seguí durmiendo”.

Para Ballantyne, el momento fue representativo de la extrañeza de toda la situación, un sentimiento compartido por otros pasajeros.

“Nunca, nunca, nunca pensamos que nos veríamos envueltos en algo así”, dijo Sharon Cockram, otra pasajera británica a bordo del Euribia, a CNN. “Siempre es algo que ves en la televisión desde casa”.

Los barcos y pasajeros no parecen poder ir a ningún lugar en el corto plazo. El espacio aéreo en la región está cerrado o limitado, y las embarcaciones no pueden transportar pasajeros por mar porque evitan el estrecho de Ormuz, una vía marítima normalmente muy transitada entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

El Centro Conjunto de Información Marítima actualizó recientemente su evaluación de riesgo regional a “crítico”, el nivel más alto, indicando que un ataque es “casi seguro”.

También en Dubai está varado el Celestyal Discovery, un barco mediano operado por la compañía griega Celestyal Cruises. Uno de sus barcos hermanos, el Celestyal Journey, está atracado en Doha. La compañía alemana TUI Cruises tiene dos barcos en la región: Mein Schiff 5 en Doha y Mein Schiff 4 en Abu Dabi.

TUI Cruises informó el miércoles que un vuelo especial de Emirates salió de Dubai hacia Múnich con 218 pasajeros del Mein Schiff 4.

Los pasajeros que permanecen en los barcos afectados también esperan poder desembarcar y volar a casa eventualmente, pero con la situación geopolítica tan inestable, las fechas de regreso son inciertas.

Cockram está particularmente ansiosa por regresar al Reino Unido porque su hija está embarazada. La fecha probable de parto es en un par de semanas, pero la última actualización de la partera indica que “podría ser en cualquier momento”. Este será el primer nieto de Cockram, y ella y su esposo quieren estar presentes en este momento. También les preocupa que el estrés de la situación afecte la salud de su hija.

“Nuestra hija en el Reino Unido está preocupadísima y tiene un embarazo muy avanzado, algo que todos preferiríamos evitar”, dijo Cockram.

Tanto ella como Ballantyne dijeron sentirse seguras a bordo del Euribia y están contentas de permanecer donde están hasta que la empresa decida que es seguro desembarcar. Ambas tienen vuelos reservados para el próximo sábado, 7 de marzo, y esperan poder cumplirlos.

“Da bastante miedo”, dijo Cockram. “Pero a medida que pasan los días, piensas: ‘Bueno, hasta ahora ha estado bien, así que esperemos que siga estando bien hasta que podamos volver a casa.’”

Ballantyne aseguró que el ambiente general sigue siendo “positivo” a pesar de la incertidumbre, y añadió que aunque “siempre habrá algunos preocupados”, no hay “ningún signo de pánico.” Ambas pasajeras elogiaron al personal por mantener el ánimo alto y no mostrar sus propias preocupaciones.

“Están en la misma situación que nosotros, realmente. Probablemente estén preocupados por cómo regresarán a casa, tienen familias, pero han sido estupendos”, dijo Cockram.

Los viajeros intentan disfrutar de unas vacaciones muy distintas a lo que esperaban. Les ayuda, dicen, que el entretenimiento a bordo continúe. El lunes por la noche, los pasajeros asistieron a una fiesta blanca programada: invitados vestidos completamente de blanco, con comida, bebida y baile.

“El lugar estaba animadísimo”, dijo Ballantyne, quien añadió que la extraña situación compartida estaba “uniendo a la gente”. Sin embargo, Ballantyne reconoció que intentar disfrutar de las festividades mientras se escuchaban misiles era “muy surrealista” y provocaba “emociones encontradas.”

“Estamos literalmente atrapados y no podemos ir a ningún lado, así que tener la oportunidad de distraernos es muy valioso”, dijo. Al mismo tiempo, reconoció: “Sabemos que todo esto podría cambiar en un instante.”

“También sientes preocupación por las personas directamente afectadas por el conflicto… y sus familias”, añadió. “No hay ganadores en la guerra y no veo dónde terminará esto”.

Cockram dijo sentirse sorprendida por la rapidez con que la situación geopolítica se deterioró justo antes de sus vacaciones. Ella y su esposo pasaron unos días en Dubai antes de abordar el barco y estaban “completamente ajenos a lo que estaba sucediendo”.

Ballantyne dijo que sí tenía preocupaciones sobre las tensiones geopolíticas en la región antes de embarcar, pero no esperaba que el crucero se viera afectado.

“La verdad, solo esperábamos volver a casa antes de que todo estallara”, dijo.

MSC Cruises informó que trabaja con embajadas y oficinas extranjeras para repatriar a los pasajeros tan pronto como los vuelos se reanuden.

“En este momento, la situación a bordo sigue siendo tranquila”, dijo la línea de cruceros en un comunicado. “Los pasajeros tienen acceso completo a todos los servicios e instalaciones a bordo, y seguimos garantizando un alto estándar de cuidado, comodidad y apoyo tanto para pasajeros como para tripulación.”

Ballantyne dijo que su principal preocupación era abordar un avión rumbo a casa, dadas las recientes amenazas a aeropuertos en la región.

Sus preocupaciones fueron compartidas por Cockram: “No tengo muchas ganas de hacerlo”, dijo, y añadió que solo se sentirá segura una vez en el espacio aéreo europeo. “Es preocupante. Pero estoy segura de que no permitirán volar a menos que sea completamente seguro.”

Mientras tanto, Ballantyne y Cockram dijeron que intentan no obsesionarse con lo que podría haber sido o lo que vendrá, y se concentran en disfrutar un crucero que nunca zarpó del puerto.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.