Aeropuertos cerrados, cielos vacíos: qué deben saber los viajeros afectados por las interrupciones en Medio Oriente

La guerra en Irán continúa causando caos en la aviación en Medio Oriente y más allá, con aviones que permanecen en tierra en una de las regiones con mayor tráfico aéreo del mundo.

Estados Unidos está advirtiendo a sus ciudadanos que abandonen la región ahora “utilizando los viajes comerciales disponibles”, pero un amplio corredor del espacio aéreo sobre el Medio Oriente permaneció cerrado el martes debido a que los países vecinos de Irán restringieron los vuelos dentro y fuera de la región.

Algunos vuelos han salido de aeropuertos de estados del Golfo Pérsico amigos de Estados Unidos, incluidas las ciudades de Dubai y Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, pero la situación sigue siendo fluida y se insta a los viajeros a monitorear los sistemas de alerta del gobierno y consultar con sus aerolíneas.

Nuevos ataques de Irán contra Arabia Saudita el lunes por la noche han contribuido a complicar el panorama que se está perfilando para los viajeros varados en la región.

Esto es lo que los viajeros necesitan saber.

El Departamento de Estado ha instado a los ciudadanos estadounidenses a “PARTIR AHORA” de los países de todo el Medio Oriente “debido a graves riesgos de seguridad”, sin embargo, el número limitado de vuelos plantea un desafío para quienes intentan salir de la región.

Una publicación en X del principal funcionario de asuntos consulares del Departamento de Estado pidió a los ciudadanos estadounidenses salir “utilizando los viajes comerciales disponibles” desde Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, la Ribera Occidental ocupada y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

También se alienta a los ciudadanos estadounidenses afectados por la situación a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), que permite al Departamento de Estado comunicarse con los ciudadanos estadounidenses en caso de emergencia.

El martes, el gobierno de Canadá publicó un aviso en X en el que aconsejaba a los viajeros abandonar los Emiratos Árabes Unidos tan pronto como pudieran conseguir una opción de vuelo. El espacio aéreo está sujeto a cierres intermitentes, temporales y parciales. También recomendó a los canadienses evitar cualquier viaje a Baréin, Iraq, Israel, Territorios Palestinos, Kuwait, Líbano, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como los viajes no esenciales a Jordania, Omán y Arabia Saudita.

El gobierno del Reino Unido dice que los ciudadanos británicos en Bahréin, Israel, Kuwait, territorios palestinos, Qatar y Emiratos Árabes Unidos deben registrar su presencia para recibir actualizaciones directas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo.

El gobierno australiano ha abierto un portal de emergencia para los ciudadanos de Israel, Irán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y advirtió a sus ciudadanos en el extranjero que estén preparados para graves interrupciones de viajes en los próximos días debido al conflicto en el Medio Oriente.

Se ha recomendado a los australianos que eviten la mayoría de los destinos en Oriente Medio, entre ellos Baréin, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Territorios Palestinos, Qatar, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

También deberían reconsiderar la necesidad de viajar a Jordania, Omán y Arabia Saudita.

Los cielos de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Israel, Bahréin, Irak y Jordania permanecieron casi vacíos el martes por la mañana, como lo muestran los mapas del sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Medio Oriente alberga varias aerolíneas importantes, como Emirates y Etihad en Dubái y Abu Dabi, y Qatar Airways, con sede en Doha, la capital catarí. Y su impacto se extiende mucho más allá de Oriente Medio. Estas tres ciudades son importantes centros de conexiones globales, con millones de pasajeros que transitan por ellas cada año.

Emirates, que había suspendido todos los vuelos con origen y destino en sus bases, reanudó un número limitado de vuelos el lunes por la noche. Fly Dubai también reanudó vuelos limitados el lunes.

Varios vuelos comerciales tienen previsto despegar el martes por la tarde, según el sitio web de Aeropuertos de Dubái. Sin embargo, se recomienda a los viajeros no dirigirse al aeropuerto a menos que su aerolínea se haya puesto en contacto con ellos directamente.

Todos los vuelos comerciales programados de Etihad desde y hacia Abu Dabi permanecen suspendidos hasta las 14:00 h (hora de los EAU) del 4 de marzo. La aerolínea indicó que “algunos vuelos de reposicionamiento, carga y repatriación podrían operar en coordinación con las autoridades de los EAU y sujetos a estrictas aprobaciones operativas y de seguridad”.

Los vuelos de Qatar Airways con origen y destino en el Aeropuerto Internacional Hamad de Doha permanecen suspendidos debido al cierre del espacio aéreo catarí. En una publicación en su sitio web, la aerolínea informa que proporcionará más información antes de las 9:00 a. m. del miércoles, hora local.

El precio de los vuelos entre Asia y Europa se ha disparado como resultado de los cierres, según informa Reuters, y los sitios web de las aerolíneas muestran que los billetes en muchas de las rutas más concurridas están reservados desde hace días.

Las aerolíneas que ofrecen vuelos directos entre Asia y Europa tienen dos opciones para sortear el espacio aéreo cerrado de Medio Oriente: pueden volar hacia el norte vía el Cáucaso y luego sobrevolando Afganistán, o hacia el sur vía Egipto y luego sobrevolando Arabia Saudita y Omán.

Sin embargo, esto puede aumentar los tiempos de vuelo y el uso de combustible, en un momento en que los precios del petróleo están aumentando.

Más de 1.300 vuelos ya habían sido cancelados hasta el martes por la mañana, sumándose a los miles de vuelos internacionales cancelados el domingo y el lunes, según datos de FlightAware.com.

Fuera de la región, otras aerolíneas siguen desviando o cancelando vuelos que tenían previsto volar cerca de la zona de conflicto.

La aerolínea alemana Lufthansa, por ejemplo, ha suspendido los vuelos hacia y desde Dubai hasta el 4 de marzo. También ha suspendido los vuelos a Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil, Dammam y Teherán hasta el 8 de marzo.

Se espera que el impacto en la aviación se sienta al menos durante los próximos días.

Se recomienda a los viajeros que consulten con su aerolínea o agente de viajes lo antes posible para obtener información sobre nuevas reservas y reembolsos, aunque los pasajeros están informando dificultades para obtener asistencia debido al alto volumen de llamadas.

Las políticas varían según la aerolínea.

Según el sitio web de Emirates, los viajeros que hayan reservado un vuelo antes del 5 de marzo pueden reservar un vuelo alternativo para viajar el 20 de marzo o antes, o solicitar un reembolso.

Los huéspedes que tengan billetes de Etihad emitidos el 28 de febrero de 2026 o antes, con fechas de viaje originales hasta el 7 de marzo, podrán volver a reservar sin cargo en vuelos operados por Etihad hasta el 18 de marzo.

Los cruceros en la región también se han visto afectados, con miles de pasajeros y tripulantes esperando en barcos que han sido embargados en puertos de los Emiratos Árabes Unidos y Catar. Entre ellos, el Mein Schiff 5 , operado por la compañía alemana TUI Cruises, se encuentra ahora en el puerto de Doha tras completar su itinerario. TUI ha cancelado otros cruceros programados para comenzar en la región en los próximos días.

El director ejecutivo de TUI Group, Sebastian Ebal, dijo el martes que la compañía repatriará a los clientes alemanes varados en Medio Oriente dentro de varios días, informa Reuters.

El operador suizo-italiano MSC Cruceros dijo que su barco MSC Euribia permanecerá en Dubai siguiendo las directrices de las autoridades militares regionales de Estados Unidos, según Reuters.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad aconsejando a los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo que “extremen la precaución” y sigan las indicaciones más recientes de la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano.

Emiratos Árabes Unidos cubrirá los gastos de alimentación y alojamiento de decenas de miles de viajeros varados en el país durante el conflicto en Medio Oriente, según medios estatales.

El Departamento de Cultura y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos envió un aviso a los hoteles solicitándoles que extiendan la estadía de los pasajeros que no puedan viajar “por razones fuera de su control”, informó The National.

Más de 20.000 viajeros se han visto afectados por cancelaciones de vuelos desde que los aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos cerraron el sábado, informó el sitio, y tanto el Aeropuerto Internacional de Dubai como el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dhabi sufrieron daños por los ataques iraníes.

Con el cierre generalizado del espacio aéreo, muchos gobiernos poco pueden hacer para ayudar a sus ciudadanos a regresar a casa.

El gobierno de Países Bajos dijo el lunes que actualmente es imposible repatriar a los ciudadanos holandeses debido al espacio aéreo cerrado, según los medios locales.

“Si se quiere que la gente regrese a casa, hay que hacerlo de forma segura. Por el momento, esas opciones no están disponibles”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Tom Berendsen, según varios medios de comunicación.

Varios de los vuelos especiales autorizados para salir de Dubái la noche del lunes con destino a ciudades de la India. Sin embargo, al menos un vuelo con salida de India hacia Dubái se vio obligado a regresar la madrugada del martes.

Medio Oriente cuenta con un fuerte contingente de trabajadores extranjeros, muchos de ellos procedentes de Asia, y muchos de ellos estaban tan ansiosos por abandonar la región como los visitantes de corto plazo.

El gobierno de Filipinas dijo que estaba trabajando en posibles puntos de salida para los trabajadores domésticos filipinos, incluido el posible uso de activos militares y del sector privado para salidas por tierra, mar o aire.

El 2 de marzo, el gobierno de Indonesia dijo que más de 6.000 de sus ciudadanos habían abandonado Arabia Saudita desde el 28 de febrero, pero decenas de miles más seguían varados.

