¿Qué esperar de los precios del petróleo y la gasolina mientras continúan los ataques contra Irán?

Por Renée Rigdon, Hanna Ziady y Auzinea Bacon, CNN

Se espera que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán causen un aumento en los precios del petróleo cuando se abra la negociación de futuros el domingo, a las 6 p.m., hora de Miami, advierten expertos.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados dijeron el domingo temprano que aumentarán su producción diaria en 206.000 barriles al día, después de haber pausado incrementos graduales de producción a comienzos de este año. En el cuarto trimestre, la OPEP aumentó la producción en 137.000 barriles diarios.

El aumento de la producción podría atenuar en cierta medida el esperado incremento en los precios del petróleo cuando abra el mercado de futuros este domingo, pero analistas de energía no esperan que los incrementos de producción hagan mucho para mantener los precios bajo control.

Los precios del petróleo han estado subiendo ante la expectativa de un ataque contra Irán y, el viernes, el brent, referencia mundial, subió 2,9 %, hasta US$ 72,87 por barril.

Pero cuanto aumenten los precios dependerá de cuánto tiempo pueda durar la campaña militar y del posible impacto del conflicto en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán.

El sábado, Trump publicó en Truth Social que los “bombardeos intensos y precisos… continuarán, sin interrupción durante la semana o el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN EL MUNDO”, reafirmando comentarios previos de que la campaña militar sería “enorme y continua”.

Esto es lo que necesitas saber sobre el mercado petrolero mientras continúa el conflicto militar.

Irán desempeña un papel clave en el mercado petrolero mundial. Es un gran productor de petróleo, controla una vía marítima vital para el transporte de crudo y exporta a países con alta demanda energética como China. El país también cuenta con las terceras mayores reservas probadas de petróleo del mundo, según la OPEP.

El estrecho de Ormuz, una estrecha vía marítima frente a la costa sur de Irán, es la principal ruta de transporte de crudo desde países ricos en petróleo, como Arabia Saudita y Kuwait, hacia el resto del mundo. Irán controla el lado norte del estrecho. Cerca de 20 millones de barriles de petróleo, aproximadamente una quinta parte de la producción mundial diaria, pasan por el estrecho cada día, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, que describe el canal como un “punto crítico para el suministro de petróleo”.

Irán ha amenazado con cerrar esta vía marítima clave en conflictos anteriores con Estados Unidos y otros países occidentales. Durante el conflicto de 12 días entre Irán e Israel, el año pasado, Goldman Sachs estimó que los precios del petróleo podrían superar los US$ 100 por barril si se produjera una “interrupción prolongada” en el estrecho.

Las economías asiáticas, incluida China y la India, quedarían particularmente expuestas si el estrecho de Ormuz se cerrara.

Su carrera por asegurar petróleo de otros países podría impulsar los precios mundiales. Incluso un escenario más moderado en el que solo se vean afectadas las exportaciones de petróleo de Irán tendría repercusiones a nivel global.

“Dado que el petróleo es una materia prima global e intercambiable, una interrupción en cualquier lugar afecta los precios en todas partes”, escribió Clayton Seigle, investigador sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de análisis con sede en Washington, en una nota de investigación reciente.

“La pérdida de barriles iraníes llevaría a China a buscar suministros sustitutos”, dijo Seigle, quien estimó que el precio del crudo subiría al menos entre US$ 10 y US$ 12 como resultado.

Irán es el sexto mayor productor de petróleo del mundo y cualquier conflicto militar con el país implicaría un aumento de los precios del crudo, lo que elevaría los precios de la gasolina y la inflación en general, según expertos.

“Creo que el brent y el (west Texas intermediate) se dispararán cuando abra el mercado. También deberíamos ver un fuerte aumento en los márgenes de productos refinados, así como en el (Dutch TTF) y otros indicadores del gas”, dijo a CNN Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, quien añadió que será un “aumento generalizado”.

Los precios del petróleo podrían subir hasta US$ 5 por barril, o incluso más, dijo Andy Lipow, presidente de la firma consultora Lipow Oil Associates.

El precio promedio de la gasolina en todo EE.UU. es de US$ 2,98, tras subir ligeramente desde los niveles más bajos desde 2021, luego de caer por debajo de los US$ 3 en diciembre —la primera vez en cuatro años—, según la Asociación Estadounidense del Automóvil. El Gobierno de Trump ha celebrado en repetidas ocasiones la caída de los precios de la gasolina, algo que el conflicto en Irán amenaza con revertir.

Cuando Israel atacó a Irán el pasado junio, el brent registró su mayor aumento en un solo día desde marzo de 2022. El precio subió aún más después de que Estados Unidos se involucrara en el breve conflicto y cayó con fuerza cuando se anunció un cese del fuego.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

David Goldman, de CNN, contribuyó a este informe.