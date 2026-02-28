Trump dijo que Irán está construyendo misiles que podrían alcanzar a EE.UU. Fuentes dicen que la inteligencia no lo respalda

Por Jennifer Hansler, Natasha Bertrand, Kylie Atwood y Zachary Cohen, CNN

En sus primeras declaraciones sobre los ataques militares de Estados Unidos contra Irán el sábado, el presidente Donald Trump afirmó en un video publicado en redes sociales que Teherán ha estado construyendo misiles que “pronto podrían alcanzar territorio estadounidense”.

También planteó ese argumento en su discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche.

Sin embargo, esta afirmación no está respaldada por la inteligencia estadounidense, según informaron fuentes a CNN.

Una evaluación no clasificada de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) de 2025 dijo que Irán podría desarrollar un misil balístico intercontinental “militarmente viable” para 2035 “si Teherán decide buscar esa capacidad”.

De acuerdo con dos fuentes, la afirmación de que Irán pronto tendrá un misil capaz de alcanzar a Estados Unidos no está respaldada por la inteligencia y no hay inteligencia que sugiera que Irán esté desarrollando un programa de misiles balísticos intercontinentales para atacar a Estados Unidos en este momento, dijeron las fuentes.

Sin embargo, Irán posee misiles balísticos de corto alcance que podrían amenazar bases y personal estadounidense en la región, como ha advertido el Gobierno.

Tres fuentes dijeron a CNN que no ha habido cambios en las evaluaciones recientes sobre las aspiraciones de misiles balísticos intercontinentales de Irán.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, respondió al informe de CNN diciendo: “El presidente Trump tiene absolutamente razón al destacar la grave preocupación que representa Irán, un país que grita ‘muerte a EE.UU.’, poseyendo misiles balísticos intercontinentales”.

El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación.

El tema de la tecnología de misiles iraníes no surgió en una sesión informativa con el secretario de Estado, Marco Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe, y los líderes del Congreso del “Grupo de los Ocho” esta semana, dijeron fuentes familiarizadas con la sesión.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista publicada esta semana que su país no estaba desarrollando misiles de largo alcance.

“Hemos limitado deliberadamente el alcance de nuestros misiles a 2.000 kilómetros”, dijo a India Today TV, afirmando que los misiles eran para defensa.

Presionado sobre la afirmación de Trump de que Irán podría “pronto” tener misiles que podrían alcanzar a Estados Unidos, Rubio dijo que no especularía “sobre cuán lejos están”, pero dijo que Irán “ciertamente” está tratando de lograr misiles balísticos intercontinentales.

“Han visto que están aumentando el alcance de los misiles que tienen ahora, y claramente están en el camino para algún día poder desarrollar armas que puedan alcanzar el territorio continental de Estados Unidos”, dijo a periodistas en una conferencia de prensa en St. Kitts el miércoles.

Argumentó que la negativa de Irán a discutir su programa de misiles balísticos en las negociaciones es “un gran problema”. Las rondas de discusiones entre Washington y Teherán, hasta ahora, solo se han centrado en cuestiones nucleares.

Al ser consultado sobre el informe de la DIA sobre el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales iraníes, Rubio dijo: “No comentaré sobre evaluaciones ni sobre nada que diga la Comunidad de Inteligencia. Basta con decir que es una amenaza. Podemos ver que es posible”.

“Más allá del programa nuclear, poseen estas armas convencionales que están diseñadas únicamente para atacar a Estados Unidos y atacar a los estadounidenses, si así lo deciden. Estas cosas deben abordarse”, dijo el principal diplomático estadounidense.

Sobre el programa nuclear, Rubio reconoció que Irán “no está enriqueciendo en este momento”, pero dijo que “están tratando de llegar al punto en que finalmente puedan hacerlo”.

Sin embargo, el enviado especial Steve Witkoff —uno de los dos principales negociadores estadounidenses— afirmó en una entrevista publicada el sábado pasado que Irán estaba “probablemente a una semana de tener material para fabricar bombas de calidad industrial”. Esa afirmación se produjo a pesar de las reiteradas declaraciones del Gobierno de Trump de que Estados Unidos había “aniquilado” el programa nuclear de Irán en ataques militares el año pasado.

Según una fuente, la inteligencia muestra que Irán está tratando activamente de reconstruir su capacidad de enriquecimiento, incluyendo la instalación de centrifugadoras adicionales, la reactivación de centrifugadoras que sobrevivieron a los ataques militares del año pasado y la reconstrucción de instalaciones —muchas de las cuales fueron dañadas o destruidas— necesarias para convertir el uranio enriquecido en armas.

No obstante, fuentes y expertos dicen que ese trabajo tomaría mucho más de una semana. Y, según una fuente, el trabajo para reconstruir el programa nuclear se está llevando a cabo en lugares que probablemente no se verán afectados por ataques militares.

Alejandra Jaramillo de CNN contribuyó a este informe.