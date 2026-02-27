El Gobierno de Trump designa a Irán como un Estado que promueve las detenciones indebidas

Por Jennifer Hansler, CNN

El Gobierno de Trump designó formalmente el viernes a Irán como un Estado que promueve las detenciones indebidas, la más reciente medida para aumentar la presión y penalizar a Irán por su historial de encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses.

Es la primera designación de este tipo bajo un decreto firmado el pasado septiembre destinada a disuadir a los países de detener ilegalmente a ciudadanos estadounidenses y alentarlos a liberar a los detenidos indebidos que tengan bajo custodia. El anuncio del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se produce mientras el Gobierno de Trump presiona por un nuevo acuerdo nuclear con Irán y ha amenazado con lanzar una acción militar contra el país.

“Durante décadas, Irán ha continuado deteniendo cruelmente a estadounidenses inocentes, así como a ciudadanos de otras naciones, para utilizarlos como moneda de cambio política contra otros estados. Esta práctica aborrecible debe terminar”, dijo Rubio en un comunicado.

Rubio advirtió que si Irán no deja de detener a estadounidenses, “nos veremos obligados a considerar medidas adicionales, incluida una posible restricción geográfica de viaje sobre el uso de pasaportes estadounidenses hacia, a través de, o desde Irán”.

Existe una restricción de viaje similar para Corea del Norte. EE.UU. no permite que sus ciudadanos viajen a Corea del Norte con pasaportes estadounidenses sin una excepción aprobada, y en esos casos, el Departamento de Estado emite un “pasaporte de validación especial”.

“El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán, pasos que podrían poner fin a esta designación y a las acciones asociadas. Lo alentamos a hacerlo. Ningún estadounidense debería viajar a Irán por ninguna razón. Reiteramos nuestro llamado a los estadounidenses que actualmente se encuentran en Irán a que se vayan de inmediato”, dijo Rubio el viernes.

Irán tiene un historial de detenciones indebidas de estadounidenses. En septiembre de 2023, el Gobierno de Biden logró la liberación de cinco estadounidenses —todos los cuales habían estado encarcelados durante años— como parte de un acuerdo más amplio con Irán.

Actualmente hay un estadounidense designado como detenido indebidamente que permanece encarcelado en Irán: Reza Valizadeh. Valizadeh, un periodista irano-estadounidense, había trabajado en el exilio para medios en idioma persa, incluyendo Radio Farda, financiada por EE.UU. Regresó a Irán en marzo de 2024 para visitar a sus padres ancianos y fue arrestado en septiembre de ese año.

Las preocupaciones por su bienestar han aumentado en los años desde su encarcelamiento. Su hermano dijo en septiembre de 2025 que Valizadeh tiene asma que “ha empeorado drásticamente”.

Ryan Fayhee, un abogado con sede en EE.UU. que trabaja en el caso de Valizadeh, dijo que tiene la esperanza de que la designación de Estado que promueve las detenciones indebidas tenga un impacto, “particularmente dadas las restricciones de viaje y similares que conlleva esto”.

“¿Creo que esto liberará a Reza? No, no lo creo, lamentablemente. Pero, ¿creo que es útil? Sí”, dijo a CNN.

Otro estadounidense encarcelado en Irán es Kamran Hekmati, quien fue arrestado el año pasado y sentenciado a prisión por las autoridades iraníes por haber visitado Israel hace más de una década para el bar mitzvá de su hijo, según familiares que hablaron con CNN.

Hekmati, de 70 años, padece cáncer de vejiga y está actualmente detenido en la notoria prisión de Evin en Teherán. Aunque se ha presentado una apelación, su familia tiene serias preocupaciones sobre su salud.

El Gobierno de EE.UU. podría aplicar la designación a otros países en el futuro, como Afganistán o Rusia, donde ciudadanos estadounidenses siguen detenidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.