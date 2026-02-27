El dirigente opositor Freddy Superlano dice que recuperó su “libertad” bajo la ley de amnistía de Venezuela

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Freddy Superlano, dirigente opositor del partido Voluntad Popular que fue detenido tras las protestas por las elecciones presidenciales de julio de 2024, anunció que recuperó su “libertad” bajo la ley de amnistía recientemente aprobada en Venezuela.

“Hoy, luego de casi 19 meses, recuperamos nuestra libertad, la que nos quitaron por pensar distinto y defender nuestras convicciones, y que en ningún momento dudaría en seguir defendiendo. ¡Viva Venezuela Libre!”, escribió Superlano este viernes en su cuenta de X.

En el video que acompaña su mensaje escrito, se puede ver a un policía en la casa de Superlano leyendo lo que describe como la “boleta de notificación” del político venezolano bajo la ley de amnistía.

El artículo 10 de la legislación —aprobada bajo el gobierno de Delcy Rodríguez poco más de un mes después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos— dice que, “con la amnistía regulada en esta ley, se extinguen de pleno derecho todas las acciones penales, disciplinarias o civiles contra las personas beneficiadas por la amnistía, en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, incluyendo las solicitudes de extradición, relacionadas exclusivamente con los hechos objeto de esta Ley. En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal, las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada”.

El video que compartió Superlano también muestra cómo le quitan la tobillera electrónica mientras su esposa Aurora Silva observa. Superlano estaba bajo arresto domiciliario con una tobillera (un “grillete”, en palabras de Silva) desde que informó sobre su excarcelación el pasado 9 de febrero.

A finales de julio de 2024, en un contexto de protestas y detenciones luego de las cuestionadas elecciones presidenciales donde Maduro fue declarado ganador pese a señalamientos de fraude contra el movimiento de Edmundo González Urrutia, el partido Voluntad Popular —que formó parte de la alianza opositora que encabezó González Urrutia como candidato en las elecciones— denunció el “secuestro” de Superlano.

Poco después, a inicios de agosto, Silva dijo que las autoridades le habían confirmado el lugar en el que su esposo estaba detenido; sin embargo, no pudo ver a Superlano sino hasta enero de 2026, días más tarde de la captura de Maduro y del anuncio que hizo la Asamblea Nacional de Venezuela sobre liberar a “un número importante” de presos políticos.

Desde entonces, Silva, familiares y grupos de derechos humanos han aumentado su exigencia de que se liberen a todos los presos políticos que siguen en prisión.

