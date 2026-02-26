Encuestas muestran una creciente preocupación por la agudeza mental de Trump

Análisis por Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump ganó la carrera presidencial de 2024 después de que su primer oponente, el entonces presidente Joe Biden, se retirara por preocupaciones sobre su edad y agudeza mental.

Sin embargo, tras poco más de un año del mandato de Trump, encuestas sugieren que el pueblo estadounidense no solo está cada vez más descontento con su desempeño, sino que también está cada vez más preocupado por su capacidad mental.

El malestar no ha alcanzado los niveles que había en torno a Biden, que tenía 81 años cuando abandonó la campaña electoral, pero se está volviendo un problema creciente para Trump, de 79 años.

De hecho, varias encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses lo cuestionan de una u otra manera. E incluso muchos republicanos parecen tener inquietudes.

Tal vez la encuesta más sorprendente llegó el martes, antes del primer discurso sobre el Estado de la Unión de Trump en su segundo mandato, que batió su propio récord del discurso más largo ante el Congreso.

La encuesta de Reuters-Ipsos mostró que el 61 % de los estadounidenses cree que Trump se ha vuelto errático con la edad. Incluso el 30 % de los republicanos coincidió con esa opinión.

La encuesta evoca algunos sondeos del primer mandato de Trump, cuando muchos estadounidenses comenzaron a cuestionar su agudeza mental. Sin embargo, si bien el porcentaje de votantes registrados que afirmaban que no era “mentalmente estable” se acercó al 50 % en las encuestas de la Universidad de Quinnipiac tras el ataque al Capitolio de EE.UU. en 2021, nunca alcanzó la mayoría, y mucho menos el 61 %. (“Errático” no es, por supuesto, lo mismo que “inestable”. Pero van en la misma línea).

La encuesta de Reuters-Ipsos también mostró una disminución en el porcentaje de estadounidenses que afirman que Trump es “mentalmente agudo y capaz de afrontar los desafíos”. Esa cifra ha bajado del 54 % en septiembre de 2023 al 45 % en la actualidad.

Pero Trump —que a menudo se jacta de tener excelentes resultados en pruebas cognitivas y que habló durante una hora y 47 minutos el martes por la noche— todavía está lejos de donde estaba Biden: solo alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses dijo que Biden estaba mentalmente agudo y capaz de lidiar con los desafíos en julio de 2024, el mes en que abandonó la carrera.

Otras encuestas se hacen eco de estos resultados, incluida una de CNN del mes pasado.

Esa encuesta mostró que el porcentaje que dice que Trump tiene la “resistencia y la agudeza para servir eficazmente como presidente” disminuyó del 53 % a fines de 2023 al 46 % en la actualidad.

Ese 46 % todavía está muy por encima del porcentaje que tenía Biden en 2023 (entre el 25 % y el 32 %).

Una encuesta realizada la semana pasada por el Washington Post, ABC News e Ipsos mostró que la mayoría decía que Trump no tenía la agudeza mental (56 %) ni la salud física (51 %) necesarias para servir eficazmente.

El primer resultado ha subido 13 puntos desde mayo de 2023, mientras que el segundo ha subido aún más: 23 puntos.

Esas cifras no coinciden con las de Biden al final de su presidencia, cuando rondaba el 60 % en ambas medidas. Pero el porcentaje de quienes dudan de la agudeza mental de Trump (56 %) es similar al de Biden en ese momento de su mandato. En febrero de 2022, Biden tenía un 54 % de aprobación en esta pregunta.

Y, por último, una encuesta del Pew Research Center realizada el mes pasado mostró que el porcentaje de estadounidenses que están al menos “muy seguros” de que Trump tiene la capacidad mental para hacer el trabajo cayó del 39 % hace un año al 32 % hoy.

El porcentaje de quienes están al menos “muy seguros” de que tiene la aptitud física necesaria ha bajado del 35 % al ​​28 %.

Y, al igual que en la encuesta de Reuters-Ipsos, las cifras entre republicanos e independientes con inclinaciones republicanas deberían sorprender a algunos. El porcentaje de quienes tienen “mucha confianza” en la salud mental de Trump ha bajado del 75 % al ​​66 %. En cuanto a su salud física, ha bajado del 65 % al ​​55 %.

Así, tanto en las encuestas de Reuters como en las de Pew, vemos que 3 de cada 10 personas (o más) de la propia base de Trump expresan alguna preocupación sobre este tema.

Nuevamente, Biden obtuvo peores resultados en general. Para abril de 2024, el porcentaje de votantes que se sentían “muy seguros” de su aptitud mental era del 21 % y solo el 15 % se sentía muy seguro de su aptitud física. Las encuestas de CNN mostraron que hasta la mitad de su base opinaba que Biden carecía de la resistencia y la agudeza necesarias.

Pero ¿por qué podrían estar empeorando las cifras de Trump?

Una explicación es que simplemente están cayendo junto con su popularidad. Como la gente siente desagrado por Trump en general, quizás sea más probable que vean sus a menudo extrañas actuaciones públicas de forma más negativa.

Pero también estamos viendo que estas preocupaciones se registran incluso entre algunos estadounidenses que tienden a ver a Trump con mejores ojos. Es ciertamente posible que sus tropiezos verbales, como confundir repetidamente Islandia con Groenlandia, estén calando. También es posible que el escrutinio de los moretones en las manos de Trump y si se quedó dormido durante eventos públicos, así como la lentitud de la Casa Blanca para revelar información sobre sus pruebas médicas y su agenda pública más limitada, estén llevando a algunas personas a plantearse más preguntas de las que normalmente se harían.

De todas formas, lo que está claro es que el presidente de mayor edad jamás elegido ahora tiene que lidiar con esta cuestión, tal como lo hizo el anterior poseedor del mismo título hace unos años.

