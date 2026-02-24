¿Qué es el glifosato, el herbicida detrás del decreto de Trump que ha causado indignación?

Por Michal Ruprecht, CNN

Los partidarios de la estrategia “Hagamos a Estados Unidos saludable de nuevo” (conocida en inglés como MAHA, Make America Health Again) llevan mucho tiempo criticando los pesticidas, convirtiendo su oposición en un pilar del movimiento.

Sin embargo, un decreto emitido por el presidente Donald Trump la semana pasada contradice esa postura de larga data.

El decreto establece que el glifosato —presente en Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo— es “fundamental para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos” y exige un suministro nacional adecuado.

El glifosato inhibe la síntesis de proteínas en plantas y microorganismos, lo que provoca su muerte. Los científicos pueden modificar genéticamente el maíz, la soja y el algodón —tres cultivos que representan la mayor parte del uso de glifosato en Estados Unidos— para determinar qué cultivos sobreviven y cuáles mueren después del tratamiento con glifosato.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., figura clave del movimiento MAHA, se ha opuesto durante mucho tiempo a los pesticidas a base de glifosato. En 2018, como abogado, Kennedy ayudó a ganar una demanda que alegaba que Monsanto, fabricante del Roundup, sabía que causaba cáncer. El mes pasado, en el podcast de Katie Miller, reiteró: “Creo que el glifosato causa cáncer”.

Pero Kennedy adoptó un tono diferente.

“El decreto de Donald Trump prioriza a Estados Unidos donde más importa: nuestra preparación para la defensa y nuestro suministro de alimentos”, declaró el director del HHS. “Debemos salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos primero, porque todas nuestras prioridades dependen de ella. Cuando actores hostiles controlan insumos críticos, debilitan nuestra seguridad. Al expandir la producción nacional, cerramos esa brecha y protegemos a las familias estadounidenses”.

El día antes del anuncio del decreto de Trump, Bayer, propietaria de Monsanto, propuso un acuerdo de US$ 7.250 millones para resolver las demandas actuales y posibles demandas futuras que alegan que el producto causa cáncer. El acuerdo no incluiría una admisión de responsabilidad ni de irregularidades, y Monsanto sostiene que no hay pruebas de que el glifosato cause cáncer.

“Expertos y organismos reguladores de todo el mundo han concluido que los productos a base de glifosato pueden usarse de forma segura según las indicaciones”, afirma la empresa.

Moms Across America, una organización sin fines de lucro que apoya la agenda de MAHA, ha abogado por la prohibición del glifosato y calificó el nuevo decreto de “indignante”, afirmando que podría proteger a Monsanto, el único productor nacional de glifosato, de demandas por productos vendidos en cumplimiento con la orden.

“Me indignó. De hecho, me dio asco”, declaró Zen Honeycutt, fundador y director ejecutivo del grupo, a Pamela Brown de CNN en The Situation Room el lunes. “Cuando vi este decreto, fue básicamente una carta de amor al glifosato”.

Kennedy declaró este mes en el podcast de Theo Von que una prohibición total del glifosato “dejaría sin trabajo al 80 % de nuestros agricultores”. Coincidió en que la nación “depende de algo que sabemos que nos enferma” y afirmó que su agencia está “trabajando arduamente” para encontrar alternativas al glifosato.

El representante republicano Thomas Massie presentó un proyecto de ley que, según él, “revocaría” la orden, y Moms Across America calificó al legislador de Kentucky como un “verdadero héroe de la salud”.

En 2015, la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como probable carcinógeno.

La OMS “considera otras actividades cotidianas como beber bebidas calientes, la exposición ocupacional de un barbero y comer carne roja al mismo nivel de riesgo para la seguridad que el glifosato”, afirma Monsanto en su sitio web.

Dos grandes metaanálisis han descubierto que las personas expuestas al glifosato tienen un mayor riesgo de cáncer. Uno de esos estudios estimó que el riesgo de linfoma no Hodgkin aumenta en un 41 % para quienes se encuentran en las categorías de exposición más altas.

Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea afirman no haber encontrado un vínculo.

“Me preocupa la exposición humana a carcinógenos”, declaró el Dr. Philip Landrigan, pediatra del Boston College que ha estudiado el glifosato y sus efectos sobre la salud. “Pero me preocupa especialmente que una gran proporción de las personas expuestas sean niños, ya que estos consumen más alimentos por kg de peso corporal al día que los adultos”.

El glifosato también puede afectar a los niños antes de nacer, según algunas investigaciones.

Un amplio estudio realizado en Puerto Rico encontró una asociación entre la exposición de las madres al glifosato en el segundo trimestre y los partos prematuros. Otros estudios han sugerido que el pesticida puede interferir con las hormonas durante el desarrollo fetal.

Y algunos tipos de glifosato pueden ser más dañinos que otros.

El glifosato con surfactante, que ayuda a que se adhiera a las plantas, es más tóxico en células humanas cultivadas en laboratorio que el pesticida solo, según investigadores del Reino Unido. En casos de personas que han ingerido glifosato, las formulaciones que contienen surfactante han provocado síntomas más graves.

“Los surfactantes probablemente aumentan la capacidad del glifosato para penetrar en el organismo”, afirmó Landrigan.

A mediados de la década de 1990, el glifosato y los cultivos genéticamente modificados formaron una poderosa alianza en la industria agrícola, lo que multiplicó por diez el uso de glifosato durante las dos décadas siguientes.

A medida que aumentaba la pulverización, surgieron malezas resistentes al glifosato.

“Es como el uso excesivo de antibióticos”, dijo Landrigan, comparando este cambio con la resistencia a los antibióticos, cuando las bacterias desarrollan defensas contra los medicamentos diseñados para eliminarlas.

Para combatir las malezas difíciles de eliminar, muchos agricultores ahora aplican herbicidas adicionales, como dicamba y 2,4-D, que eran mucho menos comunes hace dos décadas. Este último se utilizó para producir el Agente Naranja, un herbicida pulverizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam.

Landrigan afirma que los agricultores también están pulverizando más glifosato más tarde en la temporada de cultivos, más cerca de la cosecha, lo que significa que podría permanecer en más productos.

“Es mucho más probable que se transmita al grano”, dijo. “No hay tiempo para que la lluvia, el sol y el viento lo disipen”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., la mayoría de la población ha estado expuesta al glifosato. Esto incluye incluso a niños de tan solo 3 años.

La mayor parte de esa exposición proviene de productos como pan integral, cereales y galletas integrales, avena, palomitas de maíz y legumbres. El pesticida también se ha detectado en el agua potable.

La forma “más efectiva” de reducir la exposición al glifosato es consumir alimentos con el sello orgánico del Departamento de Agricultura de EE.UU., según Landrigan.

Los cultivos con la etiqueta orgánica del USDA no están modificados genéticamente, lo que significa que, al igual que las malas hierbas, morirán después de ser rociados con glifosato.

Landrigan también recomienda comprar productos agrícolas locales y lavarlos bien antes de usarlos.

“No creo que sea posible en el mundo actual evitar estos químicos por completo”, afirma. “Animo a los pacientes y a los grupos con los que hablo a que hagan todo lo posible para minimizar su exposición”.

