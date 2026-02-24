Las 5 cosas que debes saber este 24 de febrero

CNN en Español

El objetivo de Guadalajara es llegar en paz al Mundial. Hoy es el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. Los problemas arancelarios del Gobierno de EE.UU. podrían no haber terminado. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

En 48 horas, la larga misión de dar con el paradero de Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder y cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, pasó de una ansiada pista concreta a poner en marcha el operativo que este domingo resultó en la muerte del temido narcotraficante en el oeste de México. El seguimiento de la red de vínculos del Mencho, uno de los criminales más buscados desde hace años por las autoridades de México y de Estados Unidos, dio con una persona clave con llegada hasta su guarida.

La muerte del Mencho desató temores inmediatos de una nueva ola de violencia en México, que podría extenderse más allá de los bloqueos e incendios que se produjeron este domingo. Los antecedentes de otros episodios de luchas internas de sucesión y entre cárteles por el control del territorio llevan las alarmas a niveles extremos a menos de cuatro meses de que Jalisco sea sede de cuatro partidos del Mundial 2026.

El presidente Donald Trump escribió en redes sociales que, en su opinión, la Corte Suprema llegará a una “conclusión equivocada” sobre la ciudadanía por nacimiento. Trump ha buscado eliminar esta práctica de casi 160 años garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense.

Después de que la Corte Suprema anulara su política arancelaria, Donald Trump afirmó que el fallo lo fortalecía, quizás porque sus alternativas legales son más débiles. Pero su nueva opción, que consiste en imponer un arancel global del 15 % bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, enfrenta obstáculos. Análisis.

El exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue arrestado este lunes bajo sospecha de conducta inapropiada en el cargo público, según la Policía Metropolitana de Londres. Mandelson, un veterano político del Partido Laborista, fue acusado de transmitir información sensible al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein cuando era secretario de Negocios en el Gobierno del Reino Unido.

Tuvo una visión de sí misma viviendo en París. Ahora la capital francesa es su hogar

Tras una ceremonia espiritual en Perú, Michelle Harris se vio a sí misma viviendo en París. Años después se mudó allí y ahora dice que no podría vivir en otro lugar.

Mapa de alertas de los estados de EE.UU. amenazados por las tormentas

Una bomba ciclónica provocó estragos en el noreste, causando fuertes nevadas, vientos potentes y otras condiciones peligrosas para millones de personas. CNN sigue el impacto de la tormenta en mapas y gráficos y te explica el pronóstico para las próximas horas.

Canción de U2 rinde tributo a Renee Good

U2 lanzó el EP titulado “Days of Ash” y el tema que más ha llamado la atención de esta producción es “American Obituary”, una canción cuya letra hace referencia a Renee Good, la mujer que murió baleada por un agente de ICE en Minneapolis en enero.

61 %

El 61 % de los estadounidenses cree que las políticas de Trump llevarán al país en la dirección equivocada, según una encuesta de CNN publicada antes del discurso del Estado de la Unión que muestra también cómo su aprobación entre los votantes independientes cayó a un nuevo mínimo.

“Si realmente quieren detener a Putin, EE.UU. es muy fuerte”

—Lo dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en entrevista con CNN cuando se cumplen cuatro años de la guerra.

Así fue el homenaje de Bad Bunny a Willie Colón en Brasil

Durante un concierto en Brasil, Bad Bunny dedicó unas palabras a la leyenda de la salsa, Willie Colón, quien falleció este sábado.

🧠 La respuesta del quiz es: C. George Washington pronunció el primer discurso del Estado de la Unión, en 1790, en Nueva York, que en ese entonces era la capital del país.

