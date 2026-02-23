Se calienta el Real Madrid vs. Benfica por la Champions League: ¿qué pasó con Prestianni, Vinícius y Valverde?

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Real Madrid y el Benfica recién se enfrentarán el miércoles por el partido revancha de los playoffs de la Champions League, pero el Merengue ya se impuso en los escritorios, a la luz de las decisiones que anunció la UEFA a 48 horas de que se juegue el partido de vuelta de una serie donde los españoles están arriba en el marcador por 1 a 0.

La confederación europea anunció este lunes que suspendió provisoriamente al delantero del Benfica Gianluca Prestianni, quien fue acusado por Vinícius Jr. de haberle proferido un insulto racista en el primer cotejo, el pasado martes.

El insulto no se vio ni escuchó en las cámaras de televisión, que captaron al argentino diciéndole algo al brasileño mientras ocultaba su boca con la camiseta. El episodio acabó con el delantero del Real Madrid (quien minutos antes había festejado efusivamente su gol frente a la grada portuguesa) corriendo hacia el árbitro y con el partido suspendido unos minutos.

Prestianni negó en redes sociales haber incurrido en dichos racistas, insistiendo que Vinícius lo malinterpretó y que, en cambio, él recibió amenazas de jugadores del Real Madrid, aunque no mencionó ningún nombre propio.

En un comunicado, la UEFA estableció que: ﻿“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al señor Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.

La UEFA, que en ningún momento menciona haber hallado pruebas de que el insulto racista existió, agregó que “esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”.

La respuesta de Benfica no se hizo esperar. El club portugués manifestó que “lamenta no contar con el jugador mientras el proceso todavía sigue en curso y apelará esta decisión ante la UEFA, aunque difícilmente los plazos de la causa tengan efecto práctico de cara al partido de vuelta del playoff de la Champions League”.

Prestianni, que en principio solo se perdería este partido por la Champions League, podría recibir 10 encuentros de suspensión si la UEFA considera probado que utilizó insultos racistas o discriminatorios hacia Vinícius.

La derrota de Benfica en el tribunal de disciplina fue doble, debido a que la UEFA no sancionará al mediocampista uruguayo Federico Valverde, quién fue captado por las cámaras de televisión lanzando un golpe de puño hacia el rostro de Samuel Dahl.

La decisión sorprendió a más de uno, ya que, si bien no logra golpearlo, queda claro que se trató de un intento de agresión a un rival, que en el reglamento de fútbol se pena de igual manera con la tarjeta roja.

Ni el árbitro del encuentro ni los jueces encargados del VAR en Lisboa decidieron penalizar al uruguayo (ni siquiera se sancionó falta), y la UEFA decidió mantener ese fallo, desestimando el reclamo del club portugués.

