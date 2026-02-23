Los 10 momentos más destacados que dejaron los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina dejaron una serie de postales memorables. Caídas dolorosas, momentos para la historia y hasta participantes inusuales… la justa italiana tuvo de todo y para todos los gustos.

Aquí va un repaso de los momentos más icónicos de Milano-Cortina:

La plusmarquista estadounidense del esquí femenino llegó a los Juegos con el ligamento cruzado de su pierna derecha destrozado. Hizo una preparación épica. Participó sin problemas en las dos sesiones de prácticas pero, lamentablemente, el día de la competencia sufrió una aparatosa caída que obligó a sacarla de la montaña en helicóptero.

El biatleta noruego se encargó de llevarse los reflectores después de una confesión inusual tras lograr la medalla de bronce de su disciplina en Milano Cortina.

El atleta confesó en la comparecencia ante los medios que había sido infiel a su novia, lamentando no haber podido compartir el momento alegre que vivía junto a ella. También le tocó disculparse con el medallista de oro, su compatriota Johan-Olav Botn por robarse el protagonismo de una forma inusual.

El curling dejó momentos emotivos en los Juegos por su estrategia llena de emoción. Pero las sensaciones se exaltaron en el partido entre Suecia y Canadá, donde el capitán de los suecos, Oskar Eriksson, acusó al canadiense Marc Kennedy de hacer trampa al tocar la piedra más allá del límite de lanzamiento. Hubo insultos y, cuando parecía que todo se quedaba allí, al día siguiente se repitió la escena con la capitana del equipo femenino canadiense, Rachel Homan. Canadá, por cierto, se llevó el oro en la disciplina.

Nazgul es un cachorro de perro lobo checoslovako que se robó las miradas de todos en el cierre de la prueba clasificatoria de ski de fondo femenino. El perro se había escapado de su casa y terminó acompañando a las corredoras hasta la meta, a la que terminó llegando jadeante pero feliz, a pesar de su travesía olímpica, que más que viaje, fue una travesura que se robó las miradas y los corazones de los aficionados en todo el mundo.

La patinadora de Paises Bajos llegó a los Juegos en medio de un escrutinio por su relación con el youtuber y boxeador Jake Paul y por no haber viajado junto a sus compañeros de la delegación. Sin embargo, se robó el show en el patinaje de velocidad, logrando la medalla de plata en los 500 metros femeninos y luego el oro en los 1.000 metros con un nuevo récord olímpico.

El patinador estadounidense se robó la atención con una maniobra que estuvo prohibida durante décadas. Malinin realizó una mortal hacia atrás dentro de su secuencia de movimientos, para meterse en el podio entre los ganadores de medallas del patinaje artístico masculino. Parecía destinado a la medalla de oro, pero dos caídas en el último día de competencia lo dejaron afuera del podio.

Nacida en Estados Unidos, pero representante de la República Popular China, la freestyler revalidó su cetro en el halfpipe, logrando ser la esquiadora de estilo libre más premiada de los Juegos Olímpicos de Invierno, con seis medallas. Gu fue duramente criticada en las redes por su decisión de representar a China en lugar de Estados Unidos, pero ella se defendió. También comentó en la rueda de prensa posterior a la final la tristeza con la que lidió tras el fallecimiento de su abuela.

Estados Unidos se encargó de exorcizar a todos sus fantasmas en el hockey sobre hielo masculino en 2026. Pasaron 46 años para que la selección de las barras y las estrellas repitiera una corona olímpica, y tras varias decepciones en ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos, el “equipo de ensueño” estadounidense, repleto de jugadores de la NHL, terminó subiendo a los más alto del podio al superar en una dramática final a Canadá por 2 a 1, con un gol en la prórroga y varias atajadas claves de su arquero.

Johannes Hoesflot Klaebo se convirtió en el máximo ganador de la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno. El noruego ganó seis oros de forma consecutiva y llegó a 11 en toda su trayectoria, siendo el primero en superar la decena de preseas doradas.

Klaebo ganó doradas en el ski de fondo individual, skiathlon, sprint, dos en relevos y sprint por equipos.

Para Brasil y España, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 serán inolvidables.

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen se convirtió en el primero de ese país en conquistar una medalla en unos juegos invernales, y rompió el celofán a lo grande: se alzó con la medalla de oro en el esquí alpino, siendo el primer sudamericano en conquistar el primer puesto en cualquier especialidad de los Juegos.

Para España, Milano-Cortina también será especial. Oriol Cardona se convirtió en el primer español en 54 años en ganar un oro. Lo logró en el SkiMo, o esquí de montaña, una prueba que hizo su estreno en la edición de estos juegos, y en la que Cardona está considerado como uno de los mejores del mundo.

