La aprobación de Trump entre votantes independientes cae a un nuevo mínimo antes del discurso sobre el Estado de la Unión

Por Ariel Edwards-Levy y Jennifer Agiesta, CNN

Cuando el presidente Donald Trump dé su discurso sobre el Estado de la Unión este martes, se enfrentará a una opinión pública que cuestiona cada vez más sus prioridades y expresa amplias dudas sobre si sus políticas propuestas están ayudando al país, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS.

A esto se suma otro indicador preocupante para el partido del presidente de cara a las elecciones intermedias de este año: la aprobación de Trump entre los votantes independientes cayó a un nuevo mínimo en las mediciones de CNN.

Solo el 32 % de los estadounidenses afirma que Trump ha tenido las prioridades correctas, mientras que el 68 % dice que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país. Es la lectura más negativa del presidente en esa pregunta hasta la fecha en cualquiera de sus dos mandatos. Al mismo tiempo, el 61 % de los estadounidenses cree que sus políticas llevarán al país en la dirección equivocada, frente al 38 % que opina lo contrario. La aprobación general de su gestión entre todos los adultos se mantiene en 36 %.

Los resultados de la encuesta sugieren la magnitud del desafío que enfrenta el presidente.

Cuando Trump se dirigió al Congreso el año pasado por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca, su aprobación estaba en un máximo de 48 % en la encuesta previa al discurso de CNN. Desde entonces, ha perdido terreno en todos los grandes grupos demográficos, a excepción de los republicanos, conservadores y estadounidenses blancos sin título universitario, que son algunos de los pocos segmentos que mantienen una visión netamente positiva.

Algunas de las caídas más pronunciadas incluyen un descenso de 19 puntos en la aprobación entre los latinos y de 18 puntos entre los menores de 45 años. Entre los independientes, la aprobación de Trump cayó 15 puntos en el último año, hasta llegar al 26 %, el nivel más bajo en cualquiera de sus dos mandatos.

Los discursos sobre el Estado de la Unión suelen atraer audiencias desproporcionadamente favorables, con simpatizantes del presidente más propensos a sintonizar. Eso podría darle a Trump una oportunidad de movilizar a su propia base, cuyo respaldo también se ha debilitado en el último año.

La fuerte aprobación entre los republicanos se sitúa en 49 % en la encuesta, por debajo del 64 % registrado justo después de su discurso ante el Congreso el año pasado y la primera vez en este mandato que cae por debajo del 50 %. Casi tres de cada 10 republicanos dicen que Trump no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país, y el 16 % afirma que sus políticas llevarán al país en la dirección equivocada.

Al pedirles que eligieran el tema que más les gustaría que Trump abordara en su discurso sobre el Estado de la Unión, el 57 % seleccionó la economía y el costo de vida, más de cuatro veces la proporción de quienes quieren que se enfoque en cualquier otro tema individual, incluida la inmigración, el estado de la democracia, la política de salud, el crimen o la política exterior. La mitad de los demócratas dice que quiere que el discurso aborde asuntos económicos, cifra que sube a 56 % entre independientes y a 65 % entre republicanos.

“Parte de la razón por la que creo que la gente eligió a Trump fue porque estaba sufriendo bajo Biden. […] Creo que la gente esperaba que Trump ofreciera algo de alivio a ese sufrimiento”, escribió un encuestado republicano de Nuevo México. “Los precios de los alimentos están por las nubes. Todo es muy caro. […] Así que creo que necesita hablar de la economía y de qué cosas ya ha hecho”.

La aprobación de la gestión de Trump, que se ha mantenido por debajo del 40 % desde el otoño pasado, se ubica en 36 %, con un 63 % de desaprobación. Casi la mitad desaprueba firmemente su desempeño, mientras que el 19 % lo aprueba firmemente.

Quienes aprueban solo de manera moderada el desempeño de Trump son más propensos a cuestionar sus prioridades que sus políticas. Mientras solo el 6 % de este grupo cree que sus propuestas llevarán al país en la dirección equivocada, el 34 % dice que el presidente no ha prestado suficiente atención a los temas más importantes del país.

La encuesta encuentra diferencias marcadas entre los republicanos según la edad. Mientras el 63 % de los republicanos de 65 años o más dice aprobar firmemente la gestión del presidente, esa cifra es de apenas 31 % entre los menores de 35. Los republicanos jóvenes tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los de 65 años o más de decir que las políticas de Trump llevarán al país en la dirección equivocada (24 % entre republicanos de 18 a 34 años frente a 11 % entre los de 65 o más) y de afirmar que no ha tenido las prioridades correctas (42 % entre 18 y 34 años frente a 20 % entre los de 65 o más).

Un punto une al Partido Republicano a través de las edades: más de seis de cada 10 dicen que Trump debería centrarse en los temas económicos en su discurso del martes.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS en línea del 17 al 20 de febrero entre una muestra nacional aleatoria de 2.496 adultos. Los resultados para la muestra completa tienen un margen de error de más o menos 2,5 puntos porcentuales.

Con información de Edward Wu, de CNN.