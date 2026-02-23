El impacto más allá de México: ¿podrá la caída del Mencho extender también la violencia entre carteles de Ecuador y Colombia?

Por Ana María Cañizares y Fernando Ramos, CNN en Español

La muerte del capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo marca un punto de quiebre en el mapa criminal de México, sino que proyecta un posible efecto dominó sobre los países del sur de América Latina que forman parte de su engranaje de producción, tránsito y exportación de cocaína, especialmente Ecuador y Colombia.

El golpe al liderazgo del CJNG desatará reacomodos dentro de sus estructuras y entre sus aliados regionales. La disputa por las rutas y el control territorial puede generar tensiones, renegociaciones y ajustes que afecten directamente a las operaciones de sus socios.

En este tablero inestable, los riesgos para cada país son distintos pero conectados. Ecuador, que ya registró en 2025 un récord histórico de homicidios y enfrenta un recrudecimiento de la violencia, podría ver un repunte en los enfrentamientos por el control de puertos y rutas del narcotráfico. Colombia, en cambio, podría sufrir alteraciones en los flujos de dinero que financian a los grupos armados que comercian cocaína con el CJNG.

Varios puertos ecuatorianos han sido apetecidos desde hace algunos años por carteles internacionales del narcotráfico que han encontrado en el país sudamericano un lugar perfecto para el tráfico de drogas y han echado raíces gracias al impulso de grupos criminales locales que funcionan como brazos operativos. Desde grandes carteles mexicanos, colombianos, mafias albanesas y otras de los Balcanes, italianas o brasileñas han visto al Ecuador como un punto de partida para cruzar océanos con droga.

Los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa han sido identificados por las autoridades ecuatorianas y por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos como las organizaciones que sirven de paraguas para los grupos internos asociados al crimen organizado cuyas estructuras mueven droga y millones de dólares cada año.

Tras la muerte este domingo del Mencho, líder del CJNG, luego de un operativo militar en Jalisco, en Ecuador surgen una serie de interrogantes sobre las repercusiones que puede tener esta baja en el país, el cual ya enfrenta el recrudecimiento de la violencia tras haber reportado en 2025 un número récord de homicidios en su historia.

En el país sudamericano, el CJNG posee un fuerte vínculo con la banda criminal Los Lobos y derivaciones de los grupos Chonekillers y Los Tiguerones. El propio Departamento de Estado de Estados Unidos, designó a Los Lobos como grupo terrorista y explicó en septiembre de 2025 su relación con el cartel mexicano.

“Los Lobos han estado involucrados en el tráfico de drogas, asesinados a sueldo y minería ilegal de oro y, además, brinda servicios de seguridad para el Cartel Jalisco Nueva Generación de México en apoyo a los esfuerzos del CJNG para dominar las rutas del tráfico de cocaína en la ciudad portuaria de Guayaquil”, señalaron las autoridades estadounidenses.

Los Lobos tienen presencia en las provincias costeras de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, entre otras y han expandido sus operaciones ilícitas de minería ilegal en Azuay y zonas de la Amazonía. La Policía de Ecuador y las investigaciones de la Fiscalía, han vinculado a ciertos cabecillas de Los Lobos con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

El exjefe de inteligencia del Ejército de Ecuador, Mario Pazmiño, dijo a CNN que considera que este golpe al Cartel Jalisco Nueva Generación va a traer un “coletazo” a las estructuras criminales de Ecuador y advierte nuevas fragmentaciones.

“Al morir uno de los líderes de una organización lo que se genera es que las otras organizaciones adversarias traten de ocupar espacios territoriales y esto provoca una confrontación muy fuerte pues la capacidad operativa del CJNG en México ha puesto bajo presión a las mismas fuerzas mexicanas”, señala Pazmiño.

Cree que la disputa por las rutas del narcotráfico desde Ecuador se podría incrementar pues el cartel de Sinaloa y su brazo operativo en Ecuador, la banda de Los Choneros, pretenderán reconfigurar territorios y mandos en su liderazgo local.

“Si estas organizaciones trabajaban para el CJNG y les daban cierto apoyo desde México pues automáticamente los de Sinaloa van a tratar de ocupar espacios. El tema es crítico y grave. Puede ser que arranque una nueva confrontación interna entre Los Lobos, Tiguerones y Chonekillers”, enfatiza el exjefe de inteligencia del Ejército ecuatoriano.

El Observatorio de Crimen Organizado de Ecuador, sostiene que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación “han transformado los controles del mercado de la droga y han condicionado los flujos de las sustancias estupefacientes en especial hacia Estados Unidos”. Para las autoridades ecuatorianas Los Lobos son un “socio clave” en el tráfico de drogas para el CJNG y sus tentáculos se extienden también a brindar apoyo a grupos criminales albaneses y a disidencias de las FARC en Colombia, que controlan el suministro en la frontera entre los dos países.

Tras la muerte de alias Mencho, el coronel retirado Mario Pazmiño, sostiene que la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México que se mantiene desde abril de 2024 tras la incursión policial ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, puede impactar seriamente en el cruce de información de inteligencia y de seguridad entre los dos países. Ecuador no podría acceder a la misma calidad de información ni de manera oportuna desde México, donde ahora mismo se libra una repercusión violenta en las calles de algunas ciudades en represalia por la muerte de Oseguera.

“El momento que hay rupturas diplomáticas y falta de conexión con otros países indudablemente no tenemos información adecuada, apropiada y dentro de parámetros que exigen los problemas de inteligencia. Sin información hay un problema grave en el contexto bilateral”, asegura Pazmiño.

Pazmiño sugiere entonces a las autoridades de seguridad ecuatorianas reforzar los puertos en la costa y ser más previsivos frente a un problema que también le atañe a un Ecuador fuertemente impactado por la influencia de los carteles internacionales. “Se necesita decisión política para asegurar los puertos y un asesoramiento adecuado. El gobierno no está visualizando el problema y sigue siendo reactivo y no proactivo”, agrega.

Para Colombia, la muerte de El Mencho no representa solo un golpe más contra el narcotráfico en la región. Se trata, según varios analistas expertos en temas de seguridad nacional y narcotráfico, de un hecho que impacta directamente al motor financiero que sostiene a varias de las estructuras armadas más peligrosas que operan en Colomba y que, según varios pronunciamientos públicos de las autoridades colombianas, tendrían relación directa con los carteles mexicanos de las drogas.

Según Néstor Rosanía, Abogado, especialista en Gerencia de la defensa nacional, Magister en Seguridad y Defensa, la muerte de El Mencho desatará guerras internas por el control de las rutas del narcotráfico hasta que se establezcan nuevos liderazgos en el CJNG.

“La cocaína que sale del norte del país pasa por vía terrestre a Venezuela y de Venezuela sale, principalmente por vía aérea y marítima rumbo a Centroamérica, México y finalmente Estados Unidos. El gran comprador y transportador de esa ruta, conocida como ‘El arco del caribe’, es el CJNG, mientras que en ‘El arco del pacífico’ es el cartel de Sinaloa”, dice Rosanía a CNN.

“Entonces que CJNG haya perdido a su principal cabecilla sin lugar a dudas va a tener varios efectos. El principal, que puede empezar una guerra con otros grupos para intentar cooptar rutas, mercados y territorios que ellos han tenido históricamente”, agrega.

Para este experto la muerte de El Mencho podría también reconfigurar el mapa de los grupos armados ilegales en Colombia que tienen relación directa con el CJNG y reciben de allí gran parte del dinero con el que financian sus actividades de narcotráfico.

“Los grupos armados como las disidencias de las FARC y otros que tienen la venta de drogas a estos grupos en México, en un contexto primario le seguirán vendiendo a sus compradores históricos. Pero si se desencadena una violencia interna por el liderazgo del CJNG, sin lugar a dudas también cambiaria la configuración de fuerzas y actores que se encuentran en las zonas de frontera con Venezuela y Ecuador donde se comercializa la droga”, señala Rosanía, quien es también profesor de cátedra sobre seguridad ciudadana y conflictos armados en las universidades Jorge Tadeo Lozano y Externado de Colombia.

La relación entre el CJNG y los grupos armados colombianos ha evolucionado de una simple compraventa a una integración logística y estratégica, advierte el ex consejero de seguridad nacional y analista político Jaime Arango. Y muchos de ellos han crecido en número de hombres y armas debido al gran flujo de dinero que reciben producto de la producción y venta de drogas a los carteles mexicanos, sostiene el experto.

“Al debilitar temporalmente al que ha sido el mayor comprador de cocaína de Colombia el CJNG pierde capacidad de negociación y pago y eso va a afectar los precios en las zonas cocaleras y a forzar renegociaciones ilegales en los puertos marítimos de donde sale la droga de Colombia. En todo caso la situación sigue siendo muy difícil de mirar hacia adelante, y hay que ver cómo se va a desarrollar en las próximas semanas”, dice Arango a CNN.

Mas allá del impacto interno en Colombia, la muerte de El Mencho también plantea retos y desafíos para la administración de la presidenta Clauda Sheinbaum en el futuro de la guerra contra el narcotráfico y la presión de la administración Trump para obtener mejores resultados en ese campo, como también los ha pedido en el caso del gobierno colombiano de Gustavo Petro, ambos gobiernos de izquierda.

“La muerte de “El Mencho” genera más inestabilidad inmediata que un estado de pacificación duradera. El verdadero test político será si el gobierno de Sheinbaum es capaz de capitalizar ese golpe para avanzar en un desmantelamiento estructural de los carteles. O si la violencia se recrudece y erosiona el capital político que la presidenta de México ha ganado con esa baja”, explica Arango.

La ciudad de Medellín, Colombia, ha sido, desde la época de Pablo Escobar, jefe del llamado Cartel de Medellín, una de las que más directamente ha sufrido los embates del llamado narcoterrorismo, como el que se ha vivido en los últimos años en México y en las últimas horas tras la muerte de El Mencho. Su alcalde, Federico Gutiérrez, hizo una publicación en su cuenta oficial en X luego de conocer la grave situación de orden público que han desencadenado los hombres al servicio del extinto jefe del CJNG.

“Esto es lo que pasa cuando dejan que se fortalezcan los criminales. Cuando los criminales sobrepasan las capacidades de un Estado, son los que terminan poniendo las condiciones. Esto es lo que le puede pasar a Colombia, si continua la fallida “Paz Total” del gobierno Petro. Hay que enfrentar a las estructuras criminales. Nuestra solidaridad con el pueblo de México”, manifestó el alcalde Gutiérrez en la publicación.

El presidente Gustavo Petro respondió al mandatario de Medellín también a través de sus redes sociales oficiales. “Este gobierno ha planteado la eliminación de las economías ilícitas como base para acabar la peor criminalidad de las mafias. La virulencia cada vez mayor en la guerra entre las mafias es una demostración de que estamos teniendo éxito, aún no grito victoria. El método que me propongo y que no hicieron los gobiernos que usted ha apoyado, Fico, porque prefirieron una alianza con el narcotráfico, con un daño a nuestro país medido en centenares de miles de víctimas. Mi estrategia consiste en eliminar economías ilícitas por las buenas o por las malas”, sostuvo Petro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.