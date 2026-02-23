El gurú del bienestar Deepak Chopra tenía una relación cercana con Epstein, según muestran los mensajes

Por Nicky Robertson y MJ Lee, CNN

Cuando el Departamento de Justicia publicó millones de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el exitoso autor y gurú del bienestar Deepak Chopra fue una de las muchas personas prominentes que se distanciaron de su antiguo amigo.

“Nunca participé ni participo en ninguna conducta delictiva o explotadora. Todo contacto que tuve fue limitado y no estuvo relacionado con actividades abusivas”, escribió Chopra en X a principios de este mes.

Pero los contactos de Chopra con Epstein no fueron limitados, sino que intercambiaron cientos de mensajes según la “Biblioteca Epstein” del Departamento de Justicia. Y una revisión de su correspondencia por parte de CNN revela que compartían una amistad mucho más íntima de lo que se conocía previamente, manteniendo contacto frecuente entre 2016 y 2019, año en que Epstein fue arrestado bajo cargos por operar una red de tráfico sexual y abusar sexualmente de menores de edad.

La revelación es solo un ejemplo más de cómo Epstein tenía una fuerte presencia en el mundo del entretenimiento, la academia y la alta sociedad, incluso después de cumplir una condena en prisión tras declararse culpable, en 2008, de solicitar servicios de prostitución a una menor. Chopra se une a otras figuras de alto perfil que ahora intentan replantear la naturaleza de su relación con Epstein, minimizando la cercanía que tuvieron en el pasado.

CNN descubrió que Chopra y Epstein se comunicaban regularmente por correo electrónico y mensajes de texto, y en múltiples ocasiones quedaron en verse en persona. Los mensajes indican que Chopra visitó a Epstein en la casa adosada de Nueva York, la casa del sur de Florida y el apartamento de París del condenado.

A lo largo de varios años, ambos hombres bromearon sobre temas como la espiritualidad, la salud, el bienestar y las amistades mutuas. Chopra solía expresarle cariño y afecto a Epstein firmando algunos de sus mensajes con “Con cariño” o “XO [besos y abrazos]”. Chopra le declaró en una ocasión a Epstein: “Estoy profundamente agradecido por nuestra amistad”.

Chopra, quien emigró de la India a EE.UU. hace más de 50 años para ejercer la medicina, se describe a sí mismo en su sitio web como un “explorador de la Conciencia y un pionero de renombre mundial en medicina integrativa”. Es autor de decenas de libros, muchos de ellos récord de ventas, sobre temas que abarcan desde la espiritualidad y la salud hasta la física cuántica, y es una figura destacada del movimiento de meditación trascendental. Oprah Winfrey contribuyó a su presentación al público estadounidense, en la década de 1990.

El portavoz de Chopra no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

En su publicación X a principios de este mes, Chopra dijo estar “profundamente entristecido por el sufrimiento de las víctimas de este caso”, y añadió: “Han salido a la luz algunos intercambios de correos electrónicos anteriores que reflejan un tono poco sensato. Lo lamento y comprendo su interpretación actual, dado lo que se conocía públicamente en aquel momento”.

Al ser contactado recientemente y pedirle que comentara sobre su relación con Epstein, Chopra respondió: “No hay conducta inapropiada”.

En al menos dos ocasiones, Chopra, quien ha estado casado durante décadas, invitó a Epstein a llevar a sus “chicas” de viaje.

“Si quieres usa un nombre falso. Trae a tus chicas”, le escribió Chopra a Epstein en un correo electrónico de 2017, en el que le pedía que fuera a Israel. Chopra agregó en una nota posterior: “A tus chicas les encantaría, al igual que a ti”. Ese mismo año, al pedirle a Epstein que se uniera a un taller que impartía en Suiza, Chopra volvió a animar al financiero a ir “con tus chicas”. CNN no puede confirmar si Epstein aceptó la oferta de asistir a alguno de estos viajes.

Al hablar sobre la exprincesa saudí Ameerah Al-Taweel, en 2017, Chopra la describió como “muy dulce, como tus chicas”.

En uno de sus intercambios más filosóficos en 2017, Chopra le escribió a Epstein: “El universo es una construcción humana […] Las chicas guapas son conscientes de sus ruidos”. Chopra añadió después: “Dios es una construcción. Las chicas guapas son reales”. Cuando Epstein le respondió: “Entonces, cuando la chica dice ‘Oh, Dios mío…’ Chopra respondió: “Sí, eso es trascendencia divina”.

También en 2017, Epstein le pidió a Chopra: “Encuéntrame una rubia israelí guapa […] lo importante es lo importante”. Chopra respondió que sí, y luego lanzó una “advertencia”: “Son combatientes, agresivas y muy sexis”.

En un intercambio de mensajes, Epstein y Chopra hablaron sobre una mujer cuyo nombre está omitido. Cuando Epstein le preguntó cómo conoció a Chopra, él respondió: “En muchos sentidos, %5Bomitido%5D está más conectada con la ‘realidad’ que los brillantes científicos. Sentí una conexión con ella a nivel de conciencia”. Epstein respondió: “Me gustó verte enfocarte en tu presa. Me hizo sonreír”. Chopra respondió: “No soy un depredador, solo un amante”.

En otras ocasiones, los dos hombres hablaron sobre mujeres con las que Chopra trabajó en su ámbito profesional. En 2016, Chopra le envió a Epstein un enlace a un video que grabó con la actriz Kat Foster. Chopra escribió: “Inocente e inteligente a la vez”. Epstein respondió: “Además de bonita”.

Los archivos de Epstein del Departamento de Justicia también contienen múltiples videos de Chopra, incluyendo meditaciones guiadas y conversaciones sobre espiritualidad. Ninguno de los videos que CNN revisó presentaba a Epstein, y no parecían haber sido hechos específicamente para el financiero.

En un intercambio de 2016 que comenzó con un enlace a una charla TED sobre el fin de la física, Chopra le escribió a Epstein: “La estadística es como una chica en bikini. Lo que revela es obvio. Lo que oculta es más interesante”.

No se sabe con certeza la edad de las “chicas” de las que Chopra y Epstein hablaban. En al menos una conversación en la que Chopra estaba organizando una reunión entre su yerno y Epstein, Chopra pareció sugerir que no hablaran del tema. “Quizás te guste conocerlo”, dijo Chopra y añadió “(no puedo hablar de chicas)”. Se desconoce si la reunión se llevó a cabo.

A principios de 2019, cuando los muros se cerraban sobre Epstein antes de su arresto en julio, Chopra pareció mostrar apoyo y simpatía por su amigo.

Chopra le envió a Epstein su amor desde la India en febrero a través de un mensaje de texto, a lo que Epstein respondió: “¿Puedes enviarlo en forma femenina :)?”. El mes siguiente, los dos hombres discutieron la “mala prensa” de Epstein.

“Pienso en ti a menudo. Soy consciente de la toxicidad de mi prensa”, escribió Epstein. Chopra respondió: “Lo siento, no me preocupa eso”. Anteriormente le había aconsejado a Epstein: “Guarda silencio. Medita”.

A lo largo de los años, Epstein le preguntaba constantemente a Chopra sobre sus viajes y paradero, invitándolo a cenar y a otras reuniones sociales. El delincuente sexual convicto parecía deseoso de integrar a Chopra en su círculo íntimo, ofreciéndose a incluirlo en reuniones con sus socios comerciales.

En 2016, Epstein le preguntó a Chopra si el actor Leonardo DiCaprio estaría interesado en cenar con el cineasta Woody Allen, amigo íntimo de Epstein. No está claro si la cena se realizó.

Ese mismo año, Epstein le describió a Chopra al ex primer ministro de Israel Ehud Barak, diciendo: “Es muy divertido y un buen tipo lleno de historias. Si lo ves, podrías disfrutar de una conversación. Es el gurú de Hollywood”.

Epstein una vez reclutó a su novia de muchos años Karyna Shuliak para que le hiciera sudaderas a Chopra con las iniciales “DC” y una bandera estadounidense.

Los archivos de Epstein del Departamento de Justicia también muestran que Epstein ofreció apoyo financiero y discutió ideas de negocios con Chopra durante varios años.

Chopra y Poonacha Machaiah, cofundadora de Jiyo, una aplicación de bienestar, solicitaron la opinión de Epstein para la iniciativa y organizaron un viaje a San Diego, en julio de 2017, para que Epstein pudiera explicarle la propuesta de valor de Jiyo, según un correo electrónico. Epstein se ofreció a remitir la propuesta a los tres presidentes de las aseguradoras más importantes. Machaiah añadió que agradecería que Epstein les presentara a posibles socios en el sector de los seguros. CNN se ha puesto en contacto con Machaiah para obtener sus comentarios.

En 2017, la Fundación Chopra recibió un cheque de US$ 50.000 de “Gratitude America”, una de las fundaciones de Epstein. Según los archivos, parece que la financiación se destinó a investigación científica.

En lo que parece ser el comienzo de su correspondencia escrita en 2016, Epstein le sugirió a Chopra crear un juego y hablaron con él sobre una aplicación de “aura”. “Por otra parte, la aplicación de aura sería gigantesca. Toda mujer necesita un medidor de bondad”, escribió Epstein en un correo electrónico.

“Estoy a su servicio para cualquier aventura, señor. Si hacemos una aplicación de aura, debería estar respaldada por la teoría emergente de la ciencia del biocampo. […] El juego de monopolio podría ser divertido”, respondió Chopra.

En ocasiones, los dos hombres también hablaban de política. Chopra le dejó claro a Epstein que no era fanático del presidente Donald Trump.

Días después de las elecciones de 2016, Chopra le contó a Epstein que su familia estaba ”devastada” tras la victoria de Trump. Epstein lo tranquilizó diciéndole: “No, no, todo va a estar bien”. En 2017, Chopra escribió un artículo en SF Gate donde describía a Trump como “un presidente que combina caprichos irracionales, venganza y amoralidad”, y compartió la historia con Epstein.

Chopra le dijo una vez a Epstein que Ivanka Trump, la hija mayor del presidente, había asistido a una sesión de meditación suya en 2016. Dijo que se dio cuenta de su presencia porque “noté a una chica bonita en la habitación” y alguien le informó que era Ivanka.

